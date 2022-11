Er kan nog meer bij? De start van de AEX ziet er veelbelovend uit

De AEX indicatie is +1,0%, echt waar.

De AEX springt er wel uit, want de Europese en Amerikaanse futures openen bescheidener, maar plussen wel allemaal

In Azië is het ook feest, met een drie voor de komma in China, Japan, Korea en Taiwan

De volatiliteit (CBOE VIX Index) daalt -9,8% naar 23,5, dat zet zoden aan de dijk. En u denkt nu aan Flow Fraders

De dollar zakt 0,2% naar alweer 1,0215? Ja, het staat op het bord

Goud doet +0,2%, olie speert +2,5% en crypto daalt weer procenten op de FTX saga, zo alles hierover

De rentes gaan alleen nu wel een paar basispunten in de rebound en dat kan aandelen wel raken.



Eerst het nieuws uit China:

BREAKING: China cuts the quarantine period for inbound travelers and scraps a flight ban in a significant calibration of its Covid Zero policy pic.twitter.com/tSi4utyXtU — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 11, 2022

Dat blijft niet onopgemerkt en de Hang Seng Tech Index gaat het hardst. Prosus ligt vandaag vast goed, die durf ik nog wel aan :-)



Het is spannend vandaag of de beurzen de bijna euforie van gisteren weten vast te houden. We zitten tenslotte in een bear market nietwaar? Hoe lang nog, is intussen misschien ook de technische vraag. De grafiek van de AEX (oranje) knapt zienderogen ogen op en onze tienjaars rente (paars) bevestigt het beeld.

Op 17 en 18 november vorig jaar zette de index haar slot- en intradagtop neer op 827,57 en 829,66 punten, ofwel we staan nu zo'n 15% onder die toppen. Dat valt reuze mee gezien wat er dit jaar allemaal is gebeurd, wat ons waarschijnlijk nog (economisch) staat te wachten en vooral de implosie van individuele assets.



Ik wil de sfeer niet bederven, maar het gaat onderliggend niet goed met de winstverwachtingen van de AEX. Ik kan me niet voorstellen dat de index veel upside heeft met ook de rentes in het achterhoofd, maar de beurs heeft nog wel eens de neiging dingen te doen die wij ons geen van allen kunnen voorstellen.



En deze week hadden we weer een implosie. Dit keer geen onder haar eigen gewicht bezwijkende koersgrafiek, maar een broker. Door het stof en hij zoekt de schuld bij zichzelf, CEO Sam Bankman-Fried van de ingestorte cryptobroker FTX. Hij kan zich vandaag trouwens nog melden bij Justitie.

2) I also should have been communicating more very recently.



Transparently--my hands were tied during the duration of the possible Binance deal; I wasn't particularly allowed to say much publicly. But of course it's on me that we ended up there in the first place. — SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

Dit gaat nog wel een staartje hebben, of een heleboel zelfs, maar FTX lijkt kapot. Reuters bevestigt, het bedrijf zoekt hulp, maar wie wil dat nog geven aan deze nu volkomen besmette naam?

FTX US general counsel Ryne Miller said in an internal memo he’s working with advisers to preserve “whatever is preservable” of the crypto exchange https://t.co/S5zrY2J146 — Bloomberg Crypto (@crypto) November 11, 2022

Zo ziet een weekje bitcoin er dan uit. Het spul daalt nu weer, maar ik vind stiekem dat er al met al nog een heleboel op het bord staat, gegeven het feit dat de ene grote cryptopartij na de andere omvalt, er een systeemcrisis dreigt en de autoriteiten nul garanderen. Het geloof in crypto is her en der dan ook heilig, is dat het?



Intussen is Vopak het enige fonds met Q3's vandaag bij ons en het bedrijf heeft eindelijk eens goed nieuws. Het verhoogt de outlook en scoort op bijna alle punten beter dan verwacht. Hier leest u het verslag.



ASML houdt vandaag haar beleggersdag, waar het concern gisterenmiddag tijdens het beursfeest al over uit de school klapte. Vrij ongebruikelijk. Wilde ASML soms het momentum benutten met dat ronkende persbericht met verhoogde omzet-outlook en aandeleninkoop, waar overigens niemand echt van ondersteboven is?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:23 Beursblik: groei pakketvolumes leidt tot hoger marktaandeel InPost

08:12 Duitse inflatiestijging oktober bevestigd

08:08 Meevallende krimp Britse economie

08:05 AEX probeert naar verwachting winst na rally uit te breiden

07:36 Daimler Truck verhoogt outlook

07:30 Vopak verhoogt jaaroutlook

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:59 Aantal faillissementen loopt verder op

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 nov Wall Street euforisch na meevallende inflatiecijfers

10 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

10 nov Olieprijs stijgt

10 nov Koersexplosie Wall Street na meevallende inflatiecijfers

10 nov Janus Henderson kleiner in Accsys

10 nov Correctie: Europese beurzen flink omhoog

10 nov Update: AEX fors hoger gesloten na inflatiemeevaller VS

De AFM meldt deze shorts en her en der zijn gisteren wat billetjes verbrand:

De agenda :

07:00 Vopak - Cijfers derde kwartaal

00:00 ASML - Beleggersdag



06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

08:00 Inflatie - Oktober (Dld)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (VK)

08:00 Industriële productie - September (VK)

08:00 Handelsbalans - September (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg (VS)

En dan nog even dit

Omdat de inflatie niet 8,0%, maar 7,7% was: vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van, dan maar weer:

WATCH: U.S. stocks skyrocketed higher, after consumer prices data showed signs of slowing inflation that investors thought might get the Federal Reserve to ease up on its aggressive interest rate hikes https://t.co/Atz3oxXx2x pic.twitter.com/2vMWGEEluY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

Het verhaal nog even:

Watch: U.S. consumer price index rose 7.7% from a year ago, suggesting that red-hot inflation in the country may be starting to cool, opening the door for the Federal Reserve to slow its hefty interest rate hikes https://t.co/d4JU3xGvbn pic.twitter.com/p9cKGZzgpn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

En dat andere verhaal nog even:

Watch: FTX is scrambling to raise about $9.4 billion from investors and rivals, as Chief Executive Sam Bankman-Fried urgently seeks to save the cryptocurrency exchange that has been buffeted by a rush of customer withdrawals https://t.co/iR5HOKEeWU pic.twitter.com/4u9cS6Y2BG — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

Peak-dollar gehad? Crypto verliest ook weer wat van haar veren, ik denk zelf steeds meer aan goud met ook die economie en inflatie.

From @Breakingviews: Republicans are favored to win control of the House of Representatives in the U.S. midterm elections. This will make raising the debt limit much harder. That will have major consequences for the dollar, explains @BenWinck pic.twitter.com/9e6L8SjJrT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

Ja, op Wall Street wordt hier ook met argusogen naar gekeken:

With major cryptocurrency exchange FTX on the brink of collapse, some investors are beginning to question the viability of a sector already bruised by the bitcoin bubble bursting and closures of key market players. Read more: https://t.co/00wobiKRCi pic.twitter.com/ussI7OATgM — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

Nog zo'n gevallen engel:

NEW: SoftBank's core Vision Fund arm posts a $7.2 billion quarterly loss as plunging startup valuations continue to hammer the company’s financial performance https://t.co/dM7AVM0MD7 — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2022

En toen was de F1 indicator weer actueel. Rond 2000 waren het de dotcoms die de sport sponsorden en wat zien we allemaal voor reclames op en rond de voetbalvelden?

Mercedes F1 team evaluating FTX sponsorship, branding stays for now https://t.co/HQuxLEaumE pic.twitter.com/2NjEMDBDq6 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2022

Veel plezier en succes vandaag.