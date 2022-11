Het is gekkenhuis met crypto, tech, veel Q3's en straks VS inflatie

De AEX-indicatie is -0,6% en ga er goed voor zitten, want het is alle hens aan dek.

Er is hommeles in cryptoland en er dreigt serieus een systeemcrisis, technologie ligt ook weer slecht, er zijn nu bakken met Q3-cijfers op het Damrak en we moeten duimen voor de Amerikaanse inflatie vanmiddag.

Europese futures openen een paar tienden in de min

De Amerikaanse plussen juist een paar, na weer eens een ouwerwetsche 2022-sell-off op Wall Street

In Azië kleurt alles rood en China en Hongkong liggen het slechtst. Zo meer daarover

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +0,2% op 26,2

De dollar daalt -0,2% naar 1,0028

Goud en olie doen een lousy +0,1%, crypto gaat een handvol procenten in de rebound en hier moeten we het zo even uitgebreid over hebben.

De Amerikaanse rente komt flink af, maar de Europese bemoeien zich er nog amper mee.



Eerst dit. Cryptobroker Binance neemt collega FTX niet over, vindt het veel te link als ik populair vertaal? Binance heeft dat snel gezien in hooguit twee dagen, maar vooruit maar even.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022



Er ging gisteren een flinke bluts van de cryptokoersen af, maar zie bitcoin nu. Let wel, er is in principe geen autoriteit om te redden bij een syteemcrisis, maar het spul kan echt wat hebben.



Want... Als dit maar goed gaat.

NEW: Crypto markets face a "cascade of margin calls" in the fallout from the crisis at FTX that could push Bitcoin further down, JPMorgan strategists say https://t.co/Cm5KOe2ssz — Bloomberg Crypto (@crypto) November 10, 2022



Of komt er toch hulp uit onverwachte hoek?

BREAKING: The US Justice Department is working with SEC officials probing the turmoil surrounding Sam Bankman-Fried’s FTX, a source says https://t.co/fhiEh7nl7W pic.twitter.com/wbG1VhoO8Z — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2022



Risico was sowieso niet zo populair gisteren, want Cathie Woods Ark Innovation ETF zette een nieuwe bodem neer in de lange, bange neergaande trend van intussen bijna -80%:



Nog zo'n drama, let u ook maar weer op uw Chinese aandelen. De Nasdaq Golden Dragon Index sloot gisteren op -6,8% en de Hang Seng Tech Index doet nu -2,8%. Tencent doet -2,2% in Hong Kong, dus verwacht niet te veel wonderen van Prosus.



Is het dan alleen maar ellende?

Gelukkig hebben we TSMC nog. Maar ja, die koers ligt ook niet zo lekker en het fonds staat nu vlak in Taipei.

Taiwan Semiconductor Manufacturing posts a 56% increase in sales for October, signaling the world’s largest contract chipmaker continues to weather a broader slowdown in electronics demand https://t.co/8lW2TwEkBS — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2022



Meteen door, want er is meer te doen vandaag. Zet alle wekkers op 14:30 uur en trek de verloven in van al uw familieleden, vrienden en bekenden, want we krijgen de inflatie in de VS over oktober om de oren. We zoeken het onderste cijfer vandaag, en de kleinste afwijking kan al koersspektakel opleveren.

Want infatie = rente = gevoelige aandelenkoersen, u kent het verhaal en riedeltje intussen.



Dan is er ook nog cijferbal op het Damrak - wat is het druk. ArcelorMittal merkt zoals verwacht de cyclus als geen ander, maar de gehalveerde Ebitda is veel hoger dan verwacht. Flexibel bedrijf hoor, het bespaarde liefst 30% op de gasrekening! Hier het Nederlandse verslag. Lees maar, Aperams Q3's vallen ook mee.



Aegons Q3's zijn een mixed bag. Verlies valt mee, maar beleggen gaat niet zo lekker (oh ja joh?!).



IMCD kan u weer groen afvinken, dat heeft in zijn beursleven nog nooit teleurgesteld. Q3-cijfers zijn in orde en de outlook wordt gehandhaafd. SBM Offshore is er ook nog met Q3's en dat verhoogt alweer de outlook. Klik hier.

Nabeurs New York waren er nog Rivian met cijfers (+8,1%) en Beyond Meat met resultaten (-0,2%).

Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts en Bridgewater is uit ASML en ING:



De agenda:

07:00 Aegon - Cijfers derde kwartaal

07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers derde kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers derde kwartaal

08:00 GeoJunxion - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Renewi - Halfjaarcijfers



07:00 Allianz - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Crédit Agricole - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Delivery Hero - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Telekom - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Engie - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Merck KGaA - Cijfers derde kwartaal (Dld)



06:30 Industriële productie - September (NL)

14:30 Inflatie - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen- Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Alles was stom gisteravond:

WATCH: U.S. stocks fell sharply, and the dollar rose as investors awaited both the results of the U.S. midterm elections and key data on consumer prices that could impact the Federal Reserve's policy on interest rates https://t.co/9IR8I2atKg pic.twitter.com/OVCC5uzUwR — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2022



Ja, wie zijn die gasten eigenlijk?

EXPLAINER: What are Binance and FTX? Who runs them? Why did they fall out? What’s next?



Everything you need to know about the saga between two of the most visible people in crypto: Changpeng "CZ" Zhao and Sam Bankman-Fried https://t.co/miBxGcXdMF — Bloomberg Crypto (@crypto) November 10, 2022



Hier is de preek al:

From Breakingviews - Breakingviews: FTX crash is old lesson for financial newcomers https://t.co/yVBExYUgyr — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2022



Hopen is verkopen, is een oude beurswijsheid.

China stock traders are clinging to every sign of hope they seehttps://t.co/eQ3Ok5gxms pic.twitter.com/EOWpIHUO0N — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2022



Die gebruikte ik gisteravond ook al:

Om dit rijtje met feesten & partijen assets van weleer af te maken: meme-aandelen #GameStop en #AMC... ach, u ziet het zelf... Als u er nog in zit: 'hopen is verkopen', is een oude handelarenwijsheid https://t.co/z23hjaJt6f pic.twitter.com/OLTLGVO9rk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.