Slotcall: drama's bitcoin, Alfen en Meta, maar hoera Ahold en ABN

Als we nu deze maand allemaal onze schoen zetten en Sinterklaas om staatsobligaties vragen, kan de AEX misschien echt een mooie eindejaarsrally neer zetten.

Wat hebt u voor gevoel over de huidige markt? Het slechte nieuws is niet aan te slepen, maar ik krijg het idee dat we gewoon omhoog willen. Voor wat het waard is. Geen nieuw topje vandaag voor de AEX, maar het korte opgaande trendje is intact. De grote ook en de bear market is op een week na een jaar oud.

Hoeveel fondsen, mensen, reputaties en heilige huisjes zijn er al wel niet gesneuveld dit jaar? Het jaar 2022 is er eentje van afrekening aan het worden.

The Front page indicator hits again. https://t.co/IdDY2i2kPR — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 9, 2022

Dit is een hele nare spotprent, maar is wel raak. De ene grote en belangrijke partij na de andere valt om in cryptoland. Tot dusverre weet de sector dit snel op te vangen en het publiek blijft belegd, ondanks jobstijdingen en koerszwiepers.

Ja, bitcoin en andere crypto's krijgen weer onder uit de zak, maar gezien de ernst van de situatie is het een wonder dat er nog $17.000 en nog wat op het bord staat? Wat een systeemcrisis in deze sector is geen gekke gedachte. Op hulp en ingrijpen van centrale banken en overheden hoeft u namelijk niet te rekenen.

Misschien dat broker Binance daarom welgeteld drie tellen nadacht om de ineens wankelende collega broker FTX over te nemen? Zou kunnen, de sector moet zelf haar broek ophouden. Verbaast en huivert u misschien voor de dalingen en chaos, ik verbaas mij over het vertrouwen dat de markt nog altijd in crypto heeft.

Het lange beeld. Best eng, toch? Maar nog geen paniek dus. Lees Erik Mauritz' verhaal hoe de cryptovork in de steel zit.

Intussen moeten we ook weer wennen aan berichten over massaontslagen, reorganisaties en zelfs faillissementen. Meta (+8,3%) ontslaat vandaag 11.000 full timers, 11% van het personeelsbestand. CEO Mark Zuckerberg draait er in zijn brief aan het personeel niet om heen wat er fout is gegaan en wiens schuld dat is.

Hier spreekt echt een ondernemer: we hebben iets geprobeerd, helaas niet gelukt, uithuilen en weer door. Geen management lingo en goedkope smoezen.

Het is voor Meta letterlijk uithuilen en opnieuw beginnen. Het fonds laat underperformance zien sinds de beursgang, wie had daar een jaartje geleden rekening mee gehouden?

Moeten we hier ook aan wennen? Faillissementen. Vorig jaar ging de hippe Britse meubelmaker MadeCom naar de beurs en is nu failliet. Het bedrijf maakt een doorstart onder Next, maar u ziet de ellende in het plaatje. Dit is alleen nog maar het financiële verlies, de menselijke drama's hierachter zijn vaak onbeschrijflijk.

Nog eentje die ik tegenkom, vorig jaar ging de nog veel hippere Zweedse havermoutmelkboer Oatley naar de beurs. Ik ben niet ingevoerd, maar in mijn data kom ik voor de volgende jaren geen spoor van winst, marges en kasstroom tegen. Met 4% rente op de dollar zijn zulke aandelen dit jaar gewoon uit de gratie.

Kijkt u goed naar dit plaatje, het is een lange, gestage daling zonder echt grote uitschieters. Een glijbaan. Als er echt iets is bij een fonds, ziet u spikes op hoge omzet. Niets van dit alles en daarom is Oakley misschien puur het groeiaandelen versus renteverhaal op de beurs.

Alfen

Gauw nu naar het Damrak, want zelfs het zo succesvolle Alfen is vandaag even uit de gratie. Ronkend persbericht is er met inderdaad verbluffende Q3's, maar.... Het venijn zit in de outlook voor vooral volgend jaar en dat stond dan weer niet bovenaan, of in ieder geval vooraan in het persbericht. Zien we vaker dit rondje.

Beste beursbedrijven, kom op. Denken jullie nou echt dat je ons op de beurs collectief voor de gek kunt houden? Informeer ons. Punt uit. In ieder geval prikt onze analist Niel Koerts door de cijfers heen en haalt er ook weer consequent de rente bij. Of wilt of niet als aandelenbelegger, u hebt te maken met de rentemarkt.

Dat zijn we de afgelopen tien jaar compleet ontwend, maar wen er nu echt snel aan, voordat al uw groeiaandelen zijn opgerookt. Koerts:

Alfen heeft een ijzersterk derde kwartaal achter de rug, maar alles wijst erop dat het bedrijf het huidige groeitempo niet kan vasthouden. Met name de vooruitzichten voor de laadpalendivisie voor het vierde kwartaal vallen tegen en er bestaat een reële kans dat deze groeiterugval in 2023 doorzet.



Tevens staan de marges volgend jaar als gevolg van de stijgende energie-, grondstof en loonkosten onder druk. Dit is in combinatie met de fors gestegen kapitaalrente. Alleen al de stijging van de VS rente van 3,1% (eind augustus) tot 4,1% nu, heeft een drukkend effect op ons koersdoel.

Dit is waarom de markt negatief reageert op de cijfers van Alfen #AlfenN.V. https://t.co/5hOlnJ0gwr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2022

ABN Amro

Slechts een stroppenpot van €7 miljoen, waar de markt op €100 miljoen rekende en ING zelfs ruim €400 miljoen reserveerde. De Q3's van ABN Amro zijn echt op alle punten beter dan verwacht, een aangename verrassing. Onze analist Martin Crum:

ABN Amro is vooral groot in hypotheken, het marktaandeel in Nederland nadert de 20%, en hoewel de huizenmarktprijzen de eerste haarscheurtjes vertonen, is er van wanbetaling amper tot geen sprake. Daardoor hoefde de bank slechts €7 miljoen opzij te zetten als voorziening slechte leningen.

De bank heeft nog flink wat ruimte tot aanzienlijke kostenbesparingen, is minder recessiegevoelig dan ING dankzij de samenstelling van het leningenboek en blijft een gedoodverfde overnamekandidaat. De forward k/w van ruim acht is relatief mild, terwijl de dividend yield tot nipt boven de 6% oploopt.

Te lauwe marktreactie op stevige cijfers ABN Amro #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/0SpZ6Thj6o — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2022

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize levert weer gewoon prima Q3's af, we zijn bijna niet meer anders gewend. Wel is het zo dat de groei volledig aan de VS is te danken. In Europa draait de boel een stuk moeizamer. Analist Peter Schutte maakt er dit van en nee, Ahold Delhaize vergeet nooit voor wie zij óók werkt: de aandeelhouder.

Waar de consument het moeilijk heeft, blijft grootgrutter Ahold Delhaize (AD) uitstekend draaien, al is de geografische ontwikkeling behoorlijk scheef bij het concern. Aandeelhouders profiterern niettemin volop mee. De winstprognose gaat andermaal omhoog.

Beleggers mogen nu rekenen op een lage dubbelcijferige groei, tegen de laatste lezing van circa 5% groei. Daarnaast ziet het ruimte voor een nieuw programma inkoop eigen aandelen, groot €1 miljard, te starten aan het begin van 2023.

Ahold Delhaize leunt zwaar op Amerikaanse tak #AholdDelhaize https://t.co/eZDbu8o7yg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2022

We gaan eerst door met de brede markt, want we zijn er nog niet met alle cijfers en al onze eigen analyses. Alles rood, maar niks bijzonders, de euro houdt stand boven pariteit, goud ligt goed, olie zeker niet en tja, crypto.

Nog even over onze AEX, de AFM heeft zowaar een leuk rapport:

Rapport "State of the Capital Markets 2022 in 30 visuals" vd @AutoriteitFM is net uit, ga zeker kijken. Dit plaatje vis ik er uit, waarom #AEX zo goed presteerde in bull markt 2009-2022: tech

S&P 500 kent 'maar' 26% tech en Euro Stoxx 50 14% https://t.co/59ubL4i309 pic.twitter.com/1syedkODm6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 9, 2022

Ok nog even dit. DNB rekent op 10% aandelenrendement de komende jaren?! Dat is niet zonder risico, zal ik maar zeggen.

#DNB is idd ambitieus als dit zo is, of neemt risico in jargon: 7% is beter imho



Aandelen deden afgelopen 50 jaar idd 10% bruto per jaar, ook #AEX sinds start 1983

Sinds 1896 (Dow Jones), 1870 (Schiller), 1800 (Siegel) en 1602 (academisch) is langjarig rendement 7% bruto pj https://t.co/sqq5QnDcBq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 9, 2022

Deze nog om, het brede marktrondje af te maken. Het was zo lekker rustig aan het rentefront vandaag, maar in de loop van de dag kwam er toch weer beweging.

Al een tijdje geen nieuwe toppen in onze tienjaars rente, gaan we zijwaartsen?

Beursplein 5

U kunt zoals bijna altijd de Q3's - die ook maar uit drie hoofdregels bestond - van Aalberts weer afvinken. Crum:

Het lijkt allemaal wat moeizamer te verlopen voor Aalberts. Wel zijn de meeste activiteiten behoorlijk recessieproof. Supply chain-problemen wegen wel op het orderboek en de efficiency.

Veel ruimte voor hogere marges lijkt er dan ook niet. Wij houden zelfs rekening met lagere marges in de tweede jaarhelft. Met een k/w van 11,6 wordt Aalberts bescheiden gewaardeerd.

Aalberts draait solide, maar is niet immuun voor supply chain-problemen #AALBERTSNV https://t.co/jH7g6VRUB3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2022

Crum legt ook nog even een ei over Kendrion, ook al zo'n mooi Nederlands industriebedrijf:

In New York krijgt Wal Disney er double digit van langs op deze cijfers... Onze analist Paul Weeteling offert zich op om iets over die Q3's te zeggen.

En Koerts werpt nog een blik op een Belgisch aandeel:

De adviezen van de banken dan nog, het is een aardige potpourri zo bij elkaar. Klik op het plaatje voor de details.

Verder nog iets? Marktbreed ligt defensief vandaag wat beter dan de rest, maar u ziet dat er wel erg veel uitzonderingen zijn die die regel moeten bevestigen. Wat valt op?

ING profiteert niet mee van ABN Amro, die stroppenpot misschien?

UMG staat te vaak bij de stijgers en dalers van de dag voor een op papier zeer defensief aandeel. Per saldo zijwaartst de koers

Shell daalt nog harder dan Brent vandaag en komt zo ruw van haar verse top op €29,20 af

Prosus zakt vooral op Tencent (-3,7% in Hong Kong vannacht)

Wat een plaatje, morgen cijfers ArcelorMittal!

Mooier plaatje cyclisch aandeel bestaat bijna niet, de #valuetrap schreeuwt u tegemoet. Cyclicals zijn vaak duur als business op laag pitje staat en koers laag is - en vice versa. Morgen Q3's #ArcelorMittal en markt verwacht winsthalvering. Aandeel doet 4,2x verwachte winst#AEX pic.twitter.com/2LdwwCzQLq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 9, 2022

Fugro zet op 16 cent na net geen nieuwe jaartop neer. Het fonds staat op ruim 100% dit jaar.

In de AScX vindt u weer de usual suspects zowel onder- als bovenaan. Nieuws is er uiteraard niet, maar Marjorel, Pharming, Vivoryon, Fastned en CM.com laten zich weer niet onbetuigd. Ebusco staat zowaar een keer in de middenmoot