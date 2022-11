Gisele Bündchen en de ondergang van FTX

De cryptokoersen blijven van het bord druipen vandaag en de boosdoener is uiteraard crypto-powerhouse FTX, dat alleen door een overname door concurrent Binance aan de ondergang lijkt te kunnen ontsnappen.

FTX' eigen coin FTT bloedt natuurlijk het zwaarst, met een verlies van 83% sinds afgelopen vrijdag, maar andere munten delen in het slechte sentiment na wéér een crypto-deconfiture. Bitcoin noteert (in dollars) 16% onder de koers van afgelopen vrijdag, ethereum zelfs 26%.

Dat CEO en crypto-miljardair Sam Bankman-Fried uitgerekend door zijn grootste rivaal, Binance-baas Changpeng Zhao, moet worden gered - waar die laatste trouwens ook nog een bepalende rol speelde in de instorting van Bankman-Frieds imperium - is voer voor sappige verhalen. "Never has a billionaire parted ways with such a gigantic proportion of their fortune within one day."

De wijsneuzen van de Financial Times zijn intussen een geheel nieuwe indicator op het spoor gekomen:

I just want to know what Gisele thinkshttps://t.co/YIeBgdj0mY — emma jacobs (@emmavj) November 9, 2022

Topmodel Gisele Bündchen profileerde zich de laatste tijd als een enthousiaste ambassadeur voor FTX, en verscheen onder andere in een FTX-advertentiekatern in de New Yorker. Het is niet voor het eerst dat Bündchen erin slaagt om een valuta te omarmen op het verkeerde moment.

In 2007 liet ze weten niet meer betaald te willen worden in dollars, maar in euro's, "want we weten niet wat er met de dollar gaat gebeuren". Inmiddels weten we dat wel: het bleek min of meer precies de top in EUR/USD te zijn, en het begin van een lange downtrend.

Ter verdediging van Gisele, stelt de FT: valutamarkten laten zich nu eenmaal erg lastig voorspellen.

In fairness, modelers as well as models have struggled to handle the fickleness of currencies, a field so hard to predict that sellside analysts often joke that God invented FX strategists to make economists seem accurate.

Maybe Bündchen’s ultimate goal is to make FX strategists feel better about themselves?