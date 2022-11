Er is heel veel te doen voorbeurs en vooral bij crypto is het raak

De AEX-indicatie is -0,2% en we moeten het over heel veel dingen hebben: Q3-cijfers op het Damrak, VS verkiezingen en een mega-overname in cryptoland, waar het nog lang onrustig was.

Europese futures openen een paar tienden lager

De Amerikaanse staan rond nul

In Azië staat Hong Kong -2,0% (Tencent -4,9%) en Taiwan +2,0%. de rest pendelt er tussen in, met de Chinese markten lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +4,9% op 24,5 en dat is veel voor zulke koersuitslagen. Misschien in verband met verkiezingen en cryptogeweld

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0065

Goud zakt 0,1%, olie levert 0,3% in en over crypto gaan we het zo even hebben, want er zijn toestanden

De rentes zijn nog aan de koffie:



Hier onze tienjaars, de opgaande trend is intact, maar raakt de vaart er uit? Of kijk, concludeer en praat ik nu een beetje naar mijn eigen aandelenportfolio toe...? :-)



Omdat alles zo gevoelig ligt, geef ik maar deze bron. Wel zo veilig, Bloomberg. Er is nog geen definitieve uitslag uit de VS, het is nek-aan-nek tussen woke en wappie, vroeger bekend als Dems en Reps.

The balance of power in the Senate and House of Representatives is at stake in today’s voting, as are the prospects for the rest of President Joe Biden’s agenda.



Follow our live blog for the latest updates: https://t.co/eTCbDja8OS — Bloomberg (@business) November 8, 2022

First things first, het was weer raak bij crypto gisteravond en vannacht, hier ziet u bitcoin. Dat niet alleen, Coinbase ging ook -10,8% gisteren en Robinhood zelfs -19,0%. Bloomberg:

Billionaire Changpeng “CZ” Zhao became the undisputed king of the crypto world on Tuesday, shocking the industry with a move to take over FTX.com, the troubled firm led by his chief rival and onetime disciple, Sam Bankman-Fried.



Een bail-out of overname dus, hier Bloomberg:

Sam Bankman-Fried was supposed to be different than the run-of-the-mill crypto types.



The sudden collapse of his crown jewel https://t.co/BMo9iRYGLT, which now needs a bailout from chief rival, Binance – has left crypto investors in stunned disbelief https://t.co/LyFRZCWkWV — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2022

Hoe en waarom? CNBC duidt en lekker dan dat uw assets zo gaan rollen, als twee CEO's soebatten. Nu dus de overname en de cryptobeurs vreest dat er doot het gedwongen karakter misschien een systeemrisico in de markt zit:

De bron:

Bitcoin drops 9%, FTX token cut in half in broad crypto selloff https://t.co/IDf6oozMSB — CNBC (@CNBC) November 8, 2022

Nu gauw naar het Damrak. Ahold Delhaize levert heel mooie Q3's af en gaat weer aandelen inkopen. Ze prijst inflatie door.



ABN Amro maakt verrassend goede Q3-cijfers bekend, is in tegenstelling tot ING bijna niets kwijt aan de stroppenpot en bespaart kosten.



Alfen schreeuwt haar Q3's zowat van de daken en die mogen er ook zijn. Outlook gehandhaafd, de marges staan wel onder druk en ik zie zo gauw niets over de kasstroom.

Aalberts levert de kortste trading update ooit af, maar omzet, winst en marges lijken op orde, ondanks alle bekende issues die zowat alle bedrijven parten spelen. Het is echt weer te veel voorbeurs, want InPost (hier) en CTP (hier) hebben ook nog Q3's.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:

Hoe zou het hier zijn na al het koersgeweld? Per saldo is er niet veel gebeurd.

De agenda:

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Aalberts - Cijfers derde kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers derde kwartaal

07:00 Inpost - Cijfers derde kwartaal

07:30 Aedifica - Cijfers derde kwartaal

07:30 CTP - Cijfers derde kwartaal

07:45 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal



07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 Beyond Meat - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Rivian - Cijfers derde kwartaal (VS)



03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks rose for a third straight session on Tuesday as Americans voted in midterm elections that will determine control of Congress, with investors betting on a political stalemate that could prevent major policy changes https://t.co/iYGeW3W1Ba pic.twitter.com/Reku7wzQQm — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2022

Er zijn echt twee werelden aan het onststaan?

LATEST: China’s producer prices fall into deflation for the first time in nearly two years as economists say the downward trend will continue https://t.co/iR808VpAi9 pic.twitter.com/Sj8qgQCzIL — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2022

Walt Disney mistte gisteravond met haar cijfers compleet de (winst)consensus, ondanks een recordomzet. Wel nam het aantal abonnees op de streaming diensten meer toen dan verwacht, maar de markt was onverbiddelijk: -6,4%.

Disney gets hit by media world's shift to emphasize profit and revenue over subscriber growth https://t.co/l2ZkdNDQfB — CNBC (@CNBC) November 8, 2022

Toch +0,2%, maar dit zegt alles over de conjunctuur?

FedEx says current-quarter volumes in U.S. below projections https://t.co/HLPTsssIiI pic.twitter.com/1VzX7ULdcY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2022

Mega-reorganisatie:

WATCH: French automaker Renault splits into five businesses in a drive to boost profit https://t.co/QjdFnWCqDa pic.twitter.com/EsLOIxkP4Z — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2022

Sign of the times:

The maker of Apple's AirPods, GoerTek, plunged its daily limit of 10% after disclosing it suspended production of an audio product from “a major overseas customer” https://t.co/1IZykv0HXn — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2022

Sell the dip! :-)

Elon Musk sells at least $3.95 billion of Tesla shares just days after his buyout of Twitter https://t.co/qaJzbyzhh4 — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.