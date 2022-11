In hoeverre zijn Shell en de rest nou oorlogsprofiteurs?

Ik heb nog geen enkel bedrijf gezien die dat doet. De tijd is rijp dat we in gaan zien dat het kapitalisme scheuren gaat vertonen. Je ziet ook dat politiek profiterende bedrijven extra gaat belasten (mogen ze bij albert heijn ook doen overigens. De vraag wordt of we een tijdperk ingaan waarin winsten worden bepaald door overheden. En als gevolg daarvan beleggers afhankelijk zijn van de keuzes van overheden. Lees ook de Spaanse overheid en de Spaanse Banken. Banken maken teveel winst, overheid grijpt in.