Het is niet lekker wakker worden, rode koersen en oh jee Apple en Meta

Slecht nieuws, er is veel slecht nieuws, maar de koersen houden zich kranig.

De AEX indicatie is -0,3% en dat valt misschien nog mee, als u het nieuws ziet. Issues zijn er bij niemand minder dan dan Apple en Meta, en China versoepelt géén Covid-maatregelen.

Europese en Amerikaans futures openen of staan allemaal net even een paar tienden in ht rood. Het stelt weinig voor, maar het is wel lager

In Azië gaan Japan, Korea en Taiwan tot +1,5%, China staat +0,1%, maar Hong Kong doet liefst +3,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,0% op 24,6

De dollar daalt -0,2% naar 0,994

Goud zakt 0.7%, olie doet -1,5% en crypto moet 1,7% à 2,3% terug

De rentes doen dan weer bijna niks. Lang geleden dat u het hier zo rustig hebt gezien.



Hoe hachelijk het is om koersen te voorspellen, blijkt hier uit. Dit weekend meldde China dat ze niet van plan is Covid-maatregelen te versoepelen, zoals vorige week rond ging en wat naar verluidt de beurzen deed spuiten. Dan gaan die vandaag wel omlaag, dacht en schreef ik gisteren in mijn onschuld in mijn vooruitblik.

Niet dus, zie hier de Hang Seng (oranje) en Hang Seng Tech Index (paars), wat een contrabewegingen zijn dit intussen. Tencent staat +3,4% in Hong Kong, ik sta in mijn hemd en ik durf nu niks meer over Prosus te roepen :-)



Nu eerst dit, zelfs Apple is niet immuun voor de conjunctuur en onder druk staande huishoudbudgetten. Citaat:

Apple Inc. expects to produce at least 3 million fewer iPhone 14 handsets than originally anticipated this year, according to people familiar with its plans. The company and its suppliers now aim to make 87 million devices or fewer, compared with a target of 90 million units earlier, the people said.

The reduction is primarily due to softer demand for the iPhone 14 and 14 Plus models, cheaper alternatives to the high-end Pro offerings. That comes in addition to supply problems in places like Zhengzhou, which is home to the main iPhone assembly site and is under a weeklong Covid-19 lockdown.

EXCLUSIVE: Apple expects to produce at least 3 million fewer iPhone 14s than originally anticipated this year https://t.co/2WUB3PYQLL — Bloomberg (@business) November 7, 2022



En Meta is al helemaal niet immuun voor van alles en nog wat:

Meta Platforms Inc. is planning to begin large-scale layoffs this week, according to people familiar with the matter, in what could be the largest round in a recent spate of tech job cuts after the industry’s rapid growth during the pandemic.



The layoffs are expected to affect many thousands of employees and an announcement is planned to come as soon as Wednesday, according to the people. Meta reported more than 87,000 employees at the end of September.

Breaking: Facebook parent Meta plans to begin laying off thousands of employees this week, people familiar with the matter said https://t.co/NVAJtM4LLZ — The Wall Street Journal (@WSJ) November 6, 2022



Op het Damrak bevestigt PostNL met haar Q3's eerdere waarschuwingen. Zie het commentaar van de CEO, het is geen vrolijk verhaal. Het concern neemt maatregelen om productiviteit en efficiency te verbeteren, maar is niet specifiek en noemt geen bedragen of doelstellingen.



Bij B&S Group wordt gelukkig ook nog gewoon gewerkt en niet alleen maar ruzie gemaakt, maar het zijn zware tijden voor het concern blijkt uit de Q3's. Economie en inflatie drukken de marges.



We doen het deze week met weer veel cijfers op het Damrak, maar het Uur U is donderdag:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Update: B&S Group voelt druk wereldeconomie

08:15 Duitse industrie produceert meer

08:04 AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend

08:04 Heijmans pakt terminal Eindhoven Airport aan

07:55 Stellantis kiest opnieuw voor TomTom

07:46 Wordline koopt onderdeel Italiaanse bank

07:45 Ryanair boekt weer winst

07:34 'Massaontslag bij Meta dreigt'

07:28 PostNL ziet resultaten conform verwachting onder druk staan

07:16 Productie iPhone 14 beperkt door Chinese coronamaatregelen

07:03 Onverwachte daling Chinese export

06:56 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06 nov Cijferseizoen nog niet voorbij

06 nov Twitter gaat geld rekenen voor blauw vinkje

06 nov Berkshire Hathaway profiteert van oplopende rentes

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 B&S Group - Cijfers derde kwartaal

07:00 PostNL - Cijfers derde kwartaal



13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - Oktober (Chi)

08:00 Industriële productie - September (Dld)

En dan nog even dit

Is dit de reden dat we nu stijgen? Is niet te bewijzen:

The stock market’s short-term fate is riding on something that’s been a major boon for equities for more than 70 years: US midterm elections https://t.co/c6ae1Wz4Rc — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2022

Import -0,3% YoY en export -0,6% YoY:

China's exports and imports unexpectedly contracted in October, the first simultaneous slump since May 2020, as surging inflation and rising interest rates hammered global demand while new COVID curbs at home disrupted output and consumption. More here: https://t.co/Y5VMMz1Imy pic.twitter.com/GvyC5ol7Q3 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 7, 2022

Evergrande, die hadden we ook nog:

China Evergrande says its interests in land in Hong Kong sold for $637 mln https://t.co/TC4r7c9sZb pic.twitter.com/zRIcshHBJU — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2022

Dit is de grafiek:

Blijkaar stegen de Chinese beurzen vorige week toch op iets anders?

China will “unswervingly” adhere to its current Covid controls as the country faces an increasingly serious outbreaks, health officials said https://t.co/kkYZTsKymn — Bloomberg (@business) November 5, 2022

$10 miljard verlies op beleggingen:

Berkshire Hathaway's operating earnings jump 20%, conglomerate buys back another $1 billion in stock https://t.co/4lYksxbNPh — CNBC (@CNBC) November 5, 2022

Jammer dat Twitter niet meer beursgenoteerd is, was het nog leuker om te blijven volgen:

Twitter updated its app in Apple's App Store, allowing users to buy the sought-after blue check verification marks for $8 a month, in Elon Musk’s first major revision of the social media platform. Read more https://t.co/zzGEcrYMR2 pic.twitter.com/jku4ItDjSU — Reuters Business (@ReutersBiz) November 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.