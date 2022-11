Slotcall: AEX vertoont eindejaarsrallytrekjes, hyperinflatie-alert

Een rode draad bij heel veel beursgenoteerde bedrijven: druk op de winstmarge. Dat treft zeker niet alleen het rapporterende Nederlandse beursgenoteerde bedrijfsleven, ook in de VS worstelen bedrijven met hun kosten.

David Kostin - aandelenstrateeg bij zakenbank Goldman Sachs - verwacht daarom per saldo geen winstgroei voor de in de S&P 500 opgenomen bedrijven, tegen eerder nog een bescheiden plusje van 3%.

En hoewel groei zo ongeveer heilig is op Wall Street, valt een per saldo gelijkblijvende winst onder de huidige, hoge inflatie feitelijk nogal mee.

Damrak

De stemming onder beleggers was vandaag positief. Veruit de meeste fondsen op het Damrak mochten een leuke winst bijschrijven. Wellicht dat een minder gespannen situatie op de Europese gasmarkt het sentiment een hande hielp. De tot nu toe erg zachte herfst - in combinatie met bezuinigende consumenten - zorgt voor 'iets' normalere prijzen.

Winnaars genoeg vandaag op de Amsterdamse beurs. We noemen een ASMI, Just Eat Takeaway, Philips en Signify als enkele smaakmakers. Een niveau lager zullen onder andere aandeelhouders Aalberts, AMG, Basic Fit en PostNL niet ontevreden zijn. Bij de kleinere fondsen staken CM.com, Forfarmers en Heijmans er bovenuit.

De AEX sloot de eerste handelsdag van de week uiteindelijk af met opnieuw een mooie winst van 0,6% op een slotstand van ruim 676 punten.

Dan nog even dit

Hoewel de torenhoge inflatie hoofdzakelijk verliezers kent, is er toch een positieve kant aan de geldontwaarding. De sprookjesvertellers van de Modern Monetary Theory zijn plotsklaps van het toneel verdwenen. Dat is maar goed ook en verder wat Edin zegt:

Yep. Het was altijd als een gedrocht, MMT. Er is niets moderns eraan (vaak geprobeerd in het verleden, nooit succes), monetair is het niet (want overheid in charge de facto) en om een verzameling wishful thinking sprookjes een theorie te noemen... — edin mujagic (@edinmujagic) November 7, 2022





Galapagos

Biotechfonds Galapagos kwam eerst met licht meevallende Q3-cijfers, om een dag later tijdens de capital markets day beleggers een koude douche te bezorgen. Hoe dat precies zit, wordt uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

GBL

Beursgenoteerde holdings hebben het koersmatig momenteel lastig, het Belgische GBL niet uitgezonderd. Helaas voor de Belgen gaat het met een van de beleggingen - sportkledingfabrikant Adidas - momenteel wat minder.

Inmiddels is de discount waarop GBL noteert wel erg fors en de vraag is gerechtvaardigd of de markt hier niet overdrijft. Het antwoord daarop leest u in een uitgebreide analyse van de IEX Beleggersdesk:

B&S Group

Groothandel B&S Group kampt net als het hieronder besproken Corbion met margedruk. De omzetten groeien nog wel, maar de kosten voor onder andere logistiek en de lonen lopen aardig op.

Ondertussen is er stilte rondom het voorgenomen bod van grootaandeelhouder Blijdorp. Eerst maar eens afwachten of voorzitter van de RvC wordt gewipt. Meer leest u in een analyse van de Beleggersdesk:





Corbion

Biochemiebedrijf Corbion zag de omzet over het derde kwartaal stevig oplopen, maar kampt tegelijkertijd wel met aanhoudende margedruk. Bovendien zag het concern de verkochte volumes wel dalen.

Een lastige periode voor het concern, waarbij dient te worden aangetekend dat de balans behoorlijk is verslechterd met een NetDebt/Ebitda ratio van 3,3. De kans is duidelijk aanwezig dat Corbion komend jaar met een emissie komt. Meer bij IEX Premium:

Een jaar met twee gezichten voor Corbion #Corbion — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 7, 2022

Fed funds rate tot boven de 5%

De inflatie is bepaald hardnekkiger dan verwacht annex gehoopt. En dat betekent dat de Fed voorlopig nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Daar wordt inmiddels ook nadrukkelijk op voorgesorteerd in diverse interviews met Fed officials.

Daarbij wordt het vaste patroon gevolgd dat diverse Fed officials zich verschillend uitlaten over hun verwachting met betrekking tot het verdere verloop van het rentebeleid.

De consensus lijkt echter nu wel te liggen op een Fed funds rate tot boven de 5%, al zat dat niveau pas ergens in het voorjaar van 2023 bereikt worden. Voor nu houdt de markt rekening met een verhoging van nog eens 0,5% in december. Een eerste kleinere rentestap dus, maar wel een verdere stijging tot 4,25 – 4,5%.



Bron: Bloomberg

Uiteraard valt nog niet te voorspellen hoe de financiële markten op een eerste, iets kleinere stijging zullen reageren. Dat kan immers zowel positief als negatief worden uitgelegd, maar gezien het de rustigere feestmaand betreft en de Amerikaanse markten statistisch gezien altijd een sterke fase kennen in de zogeheten mid term elections, is er zeker wel enige voedingsbodem voor een eindejaarsrally.

Voor de liefhebbers van statistieken: er zijn sinds 1946 in totaal 19 mid term elections gehouden, in 17 van de 19 deden de Amerikaanse financiële markten het in de zes maanden na die verkiezingen beter dan de zes maanden in aanloop naar die verkiezingen.

Quant feestje

De tot voor vrij kort onaantastbare big tech stocks hebben het de laatste maanden zwaar. Aandelen als Meta Platforms, Amazon en Alphabet hebben koersmatig stevig moeten inleveren en dat raakt de performance van veel retailbeleggers. De market cap van de zogeheten FAANG aandelen is teruggezakt tot het niveau van de zomer van 2020.

Echter, waar verloren wordt, vallen vaak ook winnaars te identificeren, zeker op de aandelenmarkten. Factor investing is weer lucratief na jaren van achterblijven. Bij deze methodiek van beleggen wordt gefocust op beleggen op basis van vaste regels met een sterk wiskundige benadering.

Daarbij spelen zaken een rol als hoe ‘goedkoop’ specifieke aandelen zijn, maar ook hoe snel zij de afgelopen periode zijn gestegen bijvoorbeeld. Zoeken naar de bekende speld in de hooiberg: aandelen met een bewezen trackrecord die over langere termijn – gecorrigeerd voor risico – de bredere markt outperformen.

Quant funds die factor investing als strategie toepassen, zijn typisch big tech aandelen (sterk) onderwogen. Dat was totaan de start van dit jaar een weinig lucratieve strategie gezien de forse koersstijgingen van big tech aandelen.

Sinds dit jaar, en zeker de afgelopen maanden, zijn de rollen omgedraaid. Zo steeg bijvoorbeeld AQR Equity Market Neutral Fund dit jaar met zo’n 21%. Dat is een indrukwekkende outperformance gezien de stevige dalingen van onder andere de S&P 500 en Nasdaq dit jaar.

Maar er zijn meer winnende quant strategieën aan te wijzen: ook de professionele momentumbeleggers komen weer aardig aan hun trekken dit jaar. Althans, mits tijdig de selectie aangepast wordt. Dit werkt namelijk tijdelijk niet wanneer aandelenmarkten een structurele omslag maken.

Zo was de afgelopen jaren het stijgende momentum juist bij de FAANG aandelen te vinden, dit jaar absoluut niet. Een beetje quant die momentumbeleggen tot speerpunt heeft verheven, heeft dit jaar razendsnel een draai gemaakt naar (vooral) energieaandelen en in mindere mate de healthcare sector.

Hyperinflatie

Een scenario waar iedereen maar liever niet aan denkt, maar dat wel degelijk tot de reële mogelijkheden behoort: hyperinflatie. Het tijdperk van gratis geld en de ongebreideld geldcreatie is weliswaar ten einden, maar dat wil niet gelijk zeggen dat daarmee het inflatiespook effectief wordt bestreden.

Hedge fund manager Paul Singer, oprichter van het uiterst succesvolle Elliott Management, voorziet dat de wereld het pad van de hyperinflatie is ingeslagen. Het uiterst invloedrijke hedge fund waarschuwt in niet mis te verstane termen voor een mogelijk ergste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Stevige bewoordingen, waarbij Singer stelt dat beleggers “niet moeten denken dat zij alles wel hebben meegemaakt” waarbij verwezen wordt naar onder andere de zware bear market van de jaren zeventig – in combinatie met extreem hoge olieprijzen – de beruchte marktkrach van 1987 en het uiteen spatten van de dotcom bubbel in 2008.

Wel zo prettig – en ook volkomen juist – is de constatering dat de hoofdmoot van de inflatie toch echt op het conto komt van het sterk accommoderende centrale banken beleid en niet supply chain issues.

Ook interessant, de hedge fund manager denkt dat een reversal van de alles bubbel – waarbij alle assets hard stegen – ertoe zal leiden dat de financiële markten vanaf hun topniveau zo’n 50% zullen moeten dalen. Elliott Management zal ongetwijfeld (flink) short zitten, maar dat is geen reden de waarschuwende woorden te negeren.

De hedge fund manager – dit jaar staat het fund ruim 6% in de plus en sinds inception (1977) kende de professionele beleger slechts twee verliesgevende jaren – ziet vooral flink wat risico’s bij de bankensector en private equity spelers die veel met hoge leverage werken.

Die laatste categorie is best interessant: enkele weken eerder werd op deze plek al gewezen op het feit dat veel private equity funds voorheen alleen voor een select groepje rijke beleggers toegankelijk was, maar dat inmiddels tal van initiatieven zijn gestart ook retailbeleggers toegang te geven. Een moetje in onze optiek en een (herhaalde) waarschuwing is zeker op zijn plek.

Tot slot is het goed om te realiseren dat ook hedge fund Elliott Management de toekomst niet kan voorspellen – het hedge fund beschikt wel over een enorme hoeveelheid data – en dat noch een koersdaling vanaf de top met 50%, noch hyperinflatie een zekerheidje is.

Wij zullen voor IEX Premium leden in ieder geval later dit jaar met een item komen hoe te opereren áls hyperinflatie onverhoopt wel de kop opsteekt, waarbij behoud van vermogen primair staat.

Wall Street

In de VS doen beleggers het kalm aan in aanloop naar de mid term elections. Wel storten gretige beleggers zich op het diep weggezakte Meta Platforms (+ 6%) op basis van berichten dat het concern een massaontsalg voorbereid.

Opvallend is verder wel dat veel grote big tech fondsen nog weinig tekenen van opleving vertonen, maar wat niet is, kan natuurlijk later dit jaar altijd nog komen.

Na een kleine twee uur handel noteren de S&P 500 en Dow Jones op een plusje van respectievelijk 0,3% en 0,7%. De Nasdaq noteert min of meer onveranderd.

Rentes

Een opvallend rustige dag op de obligatiemarkten. Dat zijn wij niet meer gewend en dat zal Flow Traders wat minder prettig vinden. Erg beperkte kersuitslagen, al is de richting wel up.



Bron: Reuters

Brede markt

De Europese markten vertoonden vandaag een verdeeld beeld met aardige plussen voor het Damrak, maar ook Duitsland en Frankrijk stegen vrolijk mee. De Britten zagen de FTSE-100 echter wel beperkt dalen.

Verder valt op dat de VIX langzaam richting de 20 afglijdt, goud weinig dynamisch blijft en olie weer wat oploopt. Ook niet onbelangrijk, pariteit van de euro met de Amerikaanse dollar is opnieuw in zicht.

Het Damrak

Adyen (- 0,8%) wist niet mee te komen op deze plusdag, mogelijk dat het uitstappen van grootaandeelhouder Ebay van vorige week nog een rol speelde.

(- 0,8%) wist niet mee te komen op deze plusdag, mogelijk dat het uitstappen van grootaandeelhouder Ebay van vorige week nog een rol speelde. ASMI (+ 3,3%) was de afgelopen tijd de sterkst gedaalde chipper en doet het vandaag eindelijk koersmatig weer wat beter dan die twee andere chipfondsen.

(+ 3,3%) was de afgelopen tijd de sterkst gedaalde chipper en doet het vandaag eindelijk koersmatig weer wat beter dan die twee andere chipfondsen. Philips (+ 2,3%) doet opnieuw een poging zich weer boven de €13 te nestelen, maar echt overtuigend oogt een en ander vooralsnog niet

(+ 2,3%) doet opnieuw een poging zich weer boven de €13 te nestelen, maar echt overtuigend oogt een en ander vooralsnog niet Wolters Kluwer (- 2,1%) ondervond vandaag vermoedelijk de naweeën van een kritische analyse van de Beleggersdes k .

(- 2,1%) ondervond vandaag vermoedelijk de naweeën van een . ABN Amro (+ 1,3%) cijfert aanstaande woensdag en we zijn vooral benieuwd naar hoeveel de bank opzij gaat zetten aan voorzieningen slechte leningen.

(+ 1,3%) cijfert aanstaande woensdag en we zijn vooral benieuwd naar hoeveel de bank opzij gaat zetten aan voorzieningen slechte leningen. Basic Fit (+ 4,4%) lag de gehele dag gevraagd, maar ondertussen lopen de shortposities in de sportschoolketen wel verder op.

(+ 4,4%) lag de gehele dag gevraagd, maar ondertussen lopen de shortposities in de sportschoolketen wel verder op. Galapagos (- 4,0%) heeft onder leiding van de nieuwe topman Stoffels duidelijke keuzes gemaakt, maar vraagt van aandeelhouders wel heel veel geduld.

(- 4,0%) heeft onder leiding van de nieuwe topman Stoffels duidelijke keuzes gemaakt, maar vraagt van aandeelhouders wel heel veel geduld. PostNL (+ 8,5%) rapporteerde vanochtend de definitieve Q3-cijfers. Aanleiding daarin om de koersstijging van vandaag te verklaren was er echter niet.

(+ 8,5%) rapporteerde vanochtend de definitieve Q3-cijfers. Aanleiding daarin om de koersstijging van vandaag te verklaren was er echter niet. CM.com (+ 8,2%) was in de vorm van topman Jeroen van Glabbeek te gast bij de IEX Beleggerspodcast en had volgens beleggers een goed verhaal.

(+ 8,2%) was in de vorm van topman Jeroen van Glabbeek te gast bij en had volgens beleggers een goed verhaal. ForFarmers (+ 5,4%) kon vandaag deels herstellen van de koersschade van vorige week, maar blijft een moeizaam jaar kennen.

(+ 5,4%) kon vandaag deels herstellen van de koersschade van vorige week, maar blijft een moeizaam jaar kennen. Kendrion (+ 2,4%) komt morgen met zijn derdekwartaalcijfers naar buiten. Die zullen niet briljant zijn, maar beleggers lijken er wel vertrouwen in te hebben.

(+ 2,4%) komt morgen met zijn derdekwartaalcijfers naar buiten. Die zullen niet briljant zijn, maar beleggers lijken er wel vertrouwen in te hebben. Op de lokale markt komt er begin volgende maand een einde aan de beursnotering van Core Lab (- 0,5%) op het Damrak.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Shell: naar €38 van €40 en naar houden van kopen - Goldman Sachs

ING Groep: naar €13 van €11,75 en houden - RBC

Just Eat Takeaway: naar €17 van €14 en houden - Sanford C. Bernstein

ING Groep: naar €15 van €14 en kopen - Citigroup

AkzoNobel: naar €96 van €95 en kopen - Barclays

Signify: naar €47 van €50 en kopen - ING

OCI: naar houden van kopen en koersdoel €43,50 - JPMorgan

PostNL: naar €1,65 van €2,10 en houden - Degroof Petercam

Ordina: naar €5,25 van €5,75 en kopen - ING

Euronext: naar €78 van €77 en houden - Credit Suisse

Agenda 08 november

00:00 Tussentijdse verkiezingen HvA en Senaat (VS)

06:30 Inflatie - Oktober (NL)

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Henkel - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:30 Kendrion - Cijfers derde kwartaal

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)