Er is weer genoeg om u over te verbazen en Hong Kong vliegt

De AEX-indicatie is net +0,9% na weer een lager Wall Street. Daar moesten vooral - alweer - tech en chippers een stap terug.

We schakelen echter eerst over naar Hong Kong, waar de Hang Seng +6,0% doet en de Hang Seng Tech Index nog meer. Zie Tencent, wellicht ligt Prosus vandaag goed.



Dit wordt als reden gegeven, maar ook weer geruchten dat Covid-maatregelen worden versoepeld.

EXCLUSIVE: US audit officials complete first on-site inspection round of Chinese companies ahead of schedule, sources say, a sign of progress in the closely watched process to prevent the delisting of hundreds of stocks https://t.co/PlNOm4G4QP pic.twitter.com/mLWHGTfYtJ — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2022

De opening dan:

Europese futures openen 0,5% à 0,8% hoger

De Amerikaanse komen er vlak achteraan

In Azië kleurt alles ook groen en liggen de Chinese beurzen zelfs keigoed met procenten stijgen.

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,2% op 25,3

De dollar daal;t 0,3% naar 0,9780

Wat gebeurt hier allemaal? Goud +1,1%, olie +2,5% en crypto +1,8% à +2,5%

Sht, zachtjes. Vastrentend slaapt nog. Laat maar mooi liggen. Genoeg overlast al dit jaar.



Toch weer een dead cat bounce, sucker of bear market rally, of wat we maar voor fraai jargon hebben? De AEX (oranje) laat haar kopje toch weer een beetje treurig, maar keurig hangen, zoals de beren het wellicht zien. Onze rente bevestigt.



U kan technisch, maar ook fundamenteel kijken. En hier is zowaar en misschien wel eindelijk nieuws: de winstverwachtingen dalen. De AEX doet nu 11,4 keer de verwachte winst. Met die stijgende rente lijkt er zo weinig opwaarts potentieel voor de index, maar Mr. Market heeft altijd een eigen willetje.



Gisteravond had Galapagos Q3-cijfers die iets beter zijn dan dezelfde periode vorig jaar, maar u ziet dat er nog meer is:

En Het bedrijf licht vandaag op haar beleggersdag in New York haar nieuwe strategie toe. Kan geen kwaad, want dit is weinig concreet en geen cijfer te vinden.



Er is nog meer, vooral dit blijft in de Belgische pers niet onopgemerkt:

Biotechbedrijf Galapagos schrapt 200 banen in Europa https://t.co/s0Xi5sZN1m — HLN.BE (@HLN_BE) November 3, 2022

Sif boekt minder omzet dan verwacht, maar handhaaft de outlook in haar Q3's. Van Lanschot Kempen rapporteert ook, net als Eurocommercial Properties (hier).



Nabeurs Wall Street waren er nog deze fondsen en DoorDash verhoogt de outlook. Zien wat de impact is op Just Eat Takeaway.

Starbucks +2,6%

DoorDash +11,4%

GoPro -2,4%

Coinbase +4,9%

We doen het vandaag verder met het Amerikaanse Payroll Report:



En Europese inkoopmanagersindices. Duimen maar. Minimaal.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Beursblik: Berenberg haalt Basic-Fit van verkooplijst

08:08 Duitse fabrieksorders flink onderuit

08:05 AEX naar verwachting hoger van start in aanloop naar Amerikaans banenrapport

07:59 Resultaten Eurocommercial Properties in de lift

07:47 Van Lanschot Kempen blijft op koers

07:43 eBay verkocht belang in Adyen

07:20 Iets lager resultaat voor Sif

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Japanse dienstensector groeit iets sterker dan verwacht

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: macro-economisch

03 nov Meevallende resultaten Starbucks

03 nov Sterke outlook DoorDash

03 nov GoPro heeft last van sterke dollar

03 nov Galapagos wil innovatie en waardecreatie versnellen

03 nov Wall Street verliest verder terrein

03 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

03 nov Olieprijs daalt

03 nov Wall Street koerst lager

03 nov Europese beurzen bevangen door rentevrees

03 nov Euronext heeft last van marktomstandigheden

PostNL maar even dan:

De agenda:

07:00 Sif - Cijfers derde kwartaal

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers derde kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers derde kwartaal

00:00 Galapagos - R&D-update



07:00 Société Générale - Cijfers derde kwartaal (Fra)



02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Jap)

08:00 Fabrieksorders - September (Dld)

08:45 Industriële productie - September (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (eur)

11:00 Producentenprijzen - September (eur)

13:30 Banengroei en werkloosheid - Oktober (VS)

20:00 Consumentenkrediet - September (VS)

En dan nog even dit

Terugblik, het was niet veel soeps gisteren:

WATCH: Stocks on Wall Street were down for a fourth straight day on worries about Fed rate hikes, after Fed Chair Jerome Powell said that it was premature to consider a pause https://t.co/2ff54W4apd pic.twitter.com/ou25Y0ymQC — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2022

De beurs presteert ook slecht:

NEW: “There’s a business closing down every week.”



From traditional bakeries to popular dim sum shops, businesses in Hong Kong are disappearing at a dizzying pace https://t.co/vOziMiIP6S — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2022

Dat Pegatron is in ieder geval niet zo'n geweldig aandeel:

Apple's Taiwanese contract manufacturer Pegatron has begun assembling the company’s latest iPhone 14 model in India, in a shift away from China https://t.co/Hi5FgI1eJa — Bloomberg (@business) November 4, 2022

Ontslagen, wen er maar weer aan? Apple heeft een personeelsstop en zelfs bij Morgan Stanley:

U.S. investment banking giant Morgan Stanley plans to cut jobs in the coming weeks as rising inflation and an economic downturn weigh on its dealmaking business, sources said. Read more https://t.co/3Wt6amVn9S pic.twitter.com/UzQgOgLw18 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2022

In een week! Elon Musk werkt snel. En meedogenloos.

Twitter will tell employees by email on Friday about whether they have been laid off, temporarily closing its offices and preventing staff access, following a week of uncertainty about the company's future under new owner Elon Musk https://t.co/JDTRtjaxsn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2022

Veel plezier en succes vandaag.