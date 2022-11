Slotcall: Deze twee aandelen voerden vandaag de boventoon

Een dag bomvol cijfers en de koersen gaan alle kanten op. Het koersscherm van de AEX (-0,9%) slaat helaas in het rood uit. Maar er zijn gelukkig ook twee uitblinkers.

Laten we daar maar direct mee beginnen. Het zijn namelijk ING (+8,5%) en metaalspecialist AMG (+8,7%) die vandaag de boventoon voerden op de Nederlandse beurs. Waarmee zullen we beginnen? Iene miene mutte, ING it is.

De bank verraste vanochtend met een royaal gebaar bij de Q3-cijfers. ING trekt namelijk €1,5 miljard uit voor het aandeleninkoopprogramma - omgerekend goed voor zo'n 4% van de marktkapitalisatie - en dat is fors hoger dan verwacht.

Het derde kwartaal was volgens IEX-analist Martin Crum solide te noemen, maar de voorzieningen slechte leningen lopen nu ook flink op. Volgens Crum reden tot enige terughoudendheid. Hoe dat zich vertaalt in het koersdoel en advies, leest u in de volledige analyse van ING.

Winstexplosie AMG

Dan zijn we nu aangekomen bij AMG. De metaalproducent profiteert niet alleen van de hoge lithiumprijzen, maar ook er was ook een enorme meevaller die hielp de winst op te stuwen. Door deze meevaller bij de derdekwartaalcijfers gaat, zo schreef analist Paul Weeteling in zijn analyse van AMG, de winst per aandeel de stratosfeer in.

Helaas zijn bij de andere metalen de marges niet om over naar huis te schrijven. Veel hangt dan ook af van de plannen die AMG heeft om op andere manieren waarde toe te voegen als over een jaar of twee de lithiumprijzen weer gaan dalen.

Amerikaanse dienstensector groeit minder hard

Nog even een rondje langs de belangrijkste macrocijfers. Te beginnen met de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector. Deze is harder gedaald dan verwacht. Van 56,7 in september tot 54,4 in oktober, en dat terwijl gerekend werd op een daling tot 55,5. De groei staat daarmee op het laagste niveau sinds mei 2020.

Dan hadden we ook nog de initial jobless claims, oftewel: het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dat aantal is afgelopen week licht gedaald tot 217.000. Dat zijn er duizend minder dan de week ervoor. Het verloop van het aantal claims over de afgelopen weken is in de afbeelding hieronder goed terug te zien.

Rentes

De rentes lopen flink op. Bank of England nam vandaag nog een grote rentestap. Er kwamen zoals verwacht 75 basispunten bij, waarmee de beleidsrente daar nu op 3% uitkomt. Hieronder de tienjaarsrentes. De Nederlandse krijgt er elf basispunten bij en klimt daarmee weer naar 2,55%.

Brede markt

De AEX (-0,9%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-0,6%) en de Duitse DAX (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 25,8 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,6%), Dow 30 (-0,1%) en de Nasdaq (-1%).

De euro daalt 0,6% en noteert 0,975 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (+0,9%) worden het niet eens.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,3%) dalen.

Bitcoin (+1,2%) stijgt.

Het Damrak:

Muziekuitgeverij Universal Music Group (-0,7%) is, ondanks dat het fonds in de AEX is opgenomen, weinig populair onder particuliere beleggers. Opvallend, temeer daar het concern bij veel bankanalisten juist goed ligt. Het concern groeit aardig door, en voor de afzienbare termijn geldt onverkort dat er geen vuiltje aan de lucht is. Of dat het aandeel koopwaardig maakt, leest u in de analyse van UMG.

(-0,7%) is, ondanks dat het fonds in de AEX is opgenomen, weinig populair onder particuliere beleggers. Opvallend, temeer daar het concern bij veel bankanalisten juist goed ligt. Het concern groeit aardig door, en voor de afzienbare termijn geldt onverkort dat er geen vuiltje aan de lucht is. Of dat het aandeel koopwaardig maakt, leest u in de analyse van UMG. Shell (+1,3%) richt zich op overnames in Australië om een geïntegreerde energieleverancier te worden. Dit zei Greg Joiner, CEO van Shell Energy Australia, tegen persbureau Bloomberg. De niet meer zo Nederlandse energiereus is één van de grootste exporteurs in Australië van LNG, maar streeft naar diversificatie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

(+1,3%) richt zich op overnames in Australië om een geïntegreerde energieleverancier te worden. Dit zei Greg Joiner, CEO van Shell Energy Australia, tegen persbureau Bloomberg. De niet meer zo Nederlandse energiereus is één van de grootste exporteurs in Australië van LNG, maar streeft naar diversificatie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Degroof Petercam heeft AMG (+8,7%) op zijn kooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij opgekrikt van €34 naar €50.

(+8,7%) op zijn kooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij opgekrikt van €34 naar €50. Het blijft ongelofelijk wat er met de resultaten van OCI (-0,2%) gebeurt. De marktomstandigheden voor kunstmest - het leeuwendeel van de activiteiten - blijven uiterst rooskleurig met een krap aanbod, gunsitge eindprijzen voor gewassen voor boeren en de laagste graanvoorraden in decennia. Dit alles zorgt ervoor dat de markt voor kunstmest tot zeker 2026 krap zal zijn. Aandeelhouders profiteren fors mee; OCI komt met een mooi dividendvoorstel van €3,50 per aandeel voor de tweede jaarhelft. Geïnteresseerd in het koersdoel en advies? Die vindt u hier.

(-0,2%) gebeurt. De marktomstandigheden voor kunstmest - het leeuwendeel van de activiteiten - blijven uiterst rooskleurig met een krap aanbod, gunsitge eindprijzen voor gewassen voor boeren en de laagste graanvoorraden in decennia. Dit alles zorgt ervoor dat de markt voor kunstmest tot zeker 2026 krap zal zijn. Aandeelhouders profiteren fors mee; OCI komt met een mooi dividendvoorstel van €3,50 per aandeel voor de tweede jaarhelft. Geïnteresseerd in het koersdoel en advies? Die vindt u hier. BAM (-1,7%) heeft het lastig, en daarmee worden de financiële doelstellingen moeilijker bereikbaar. Gelukkig heeft de bouwer wel tijdig de meeste buitenlandse activiteiten afgestoten, waardoor het risicoprofiel is verbeterd. Lees in deze analyse welk effect dat heeft op het advies en koersdoel.

(-1,7%) heeft het lastig, en daarmee worden de financiële doelstellingen moeilijker bereikbaar. Gelukkig heeft de bouwer wel tijdig de meeste buitenlandse activiteiten afgestoten, waardoor het risicoprofiel is verbeterd. Lees in deze analyse welk effect dat heeft op het advies en koersdoel. Ordina (-4,4%) krijgt met zijn derdekwartaalcijfers de handen van beleggers niet op elkaar. Hoewel de ICT-dienstverlener het voor elkaar heeft gekregen om aanzienlijk meer personeel aan zich te binden, overheerst de teleurstelling over de marge-ontwikkeling. IEX-analist Niels Koerts wierp een blik op de cijfers.

(-4,4%) krijgt met zijn derdekwartaalcijfers de handen van beleggers niet op elkaar. Hoewel de ICT-dienstverlener het voor elkaar heeft gekregen om aanzienlijk meer personeel aan zich te binden, overheerst de teleurstelling over de marge-ontwikkeling. IEX-analist Niels Koerts wierp een blik op de cijfers. "De positieve koersreactie op het nieuws dat TomTom (+1%) gisteren tijdens de beleggersdag bracht, is begrijpelijk", vindt analist Peter Schutte. De groeiversnelling in omzet en vooral in vrije kasstroom en resultaat lijkt er dan toch van te komen. Wel moet het zich allemaal nog bewijzen en intussen zit de concurrentie natuurlijk ook niet stil. U raadt het al: lees hier zijn complete analyse.

(+1%) gisteren tijdens de beleggersdag bracht, is begrijpelijk", vindt analist Peter Schutte. De groeiversnelling in omzet en vooral in vrije kasstroom en resultaat lijkt er dan toch van te komen. Wel moet het zich allemaal nog bewijzen en intussen zit de concurrentie natuurlijk ook niet stil. U raadt het al: lees hier zijn complete analyse. Majorel (+5%) heeft opnieuw zijn outlook voor dit jaar verhoogd, en dat maakt dat het koersenscherm van het callcenterbedrijf vandaag groen kleurt.

