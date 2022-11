Hoe kun je het beste duurzaam beleggen?

Deze week is het Nationale Klimaatweek. Het thema is: wat kun je zelf doen voor een beter klimaat om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Beleggen is ook een middel om bij te dragen aan een beter klimaat.

In dit blog bespreek ik daarvoor verschillende manieren. Je kunt meer impact maken dan je denkt én het levert je ook een mooi rendement op. Lees dus vooral verder!

Duurzaam beleggen in verschillende smaken

Je kunt op verschillende manieren duurzaam beleggen. Je kunt lichtgroen beleggen en alleen de slechtste bedrijven uitsluiten. Maar je kunt ook donkergroen beleggen, waarbij je juist kiest voor de bedrijven met een aantoonbare duurzame impact. Daartussen zit nog best-in-class-beleggen waarbij je van iedere sector het meest duurzame bedrijf kiest.

Maak zelf een keuze in de afweging duurzaamheid, rendement en risico

Er is geen algemeen geaccepteerde manier van duurzaam beleggen. Daar komt nog bij dat wat duurzaam is volgens de ene methode, niet per se duurzaam is volgens de andere. Hieronder schets ik drie manieren om je beleggingsportefeuille duurzamer te maken, inclusief de voor- en nadelen. Je kunt een keuze voor een methode maken op basis van de waarde die de voor- en nadelen voor jou hebben.

Duurzaam beleggen doe je zo:

Beleggen in bedrijven met weinig belasting voor het milieu

Tegenwoordig hebben vrijwel alle bedrijven een hoofdstuk over duurzaamheid in het jaarverslag. Daarin is data opgenomen over de milieu-footprint. Denk aan het energiegebruik, zowel fossiel als hernieuwbaar, de CO2 uitstoot, watergebruik en (giftig) restafval. Je kunt bij de analyse van een bedrijf de milieu-impact meenemen.

Het voordeel is dat je vervuiling vrij eenvoudig kunt meten. Een vaak genoemd nadeel is dat verschillende bedrijven in de dienstverlenende en technologiesector weinig belasting voor het milieu-impact hebben, maar niet per se bijdragen aan een beter klimaat. Afhankelijk van waar je de grens legt, zullen de meeste bedrijven wel voldoen aan je criteria en kun je voldoende spreiding aanbrengen in je portefeuille.

Beleggen in bedrijven met positieve impact

Bij deze methode kies je voor bedrijven met een positieve impact op het klimaat. Dat zijn bedrijven met een businessmodel waardoor uitstoot wordt voorkomen. De meest bekende bedrijven met een positieve milieu-impact zijn duurzame energieproducenten, aanbieders van elektrische mobiliteit en duurzame voedingsproducenten.

Het voordeel is dat deze bedrijven aantoonbare impact maken voor het klimaat. Maar omdat deze bedrijven wel fysieke producten maken of installaties hebben, is de belasting voor het milieu zoals gemeten bij het vorige kopje juist groter.

Het belangrijkste nadeel is dat veel innovatieve duurzame businessmodellen nog niet beursgenoteerd zijn. Het aantal beursgenoteerde bedrijven met een impactvol businessmodel is beperkt en geconcentreerd in een paar sectoren. Daardoor krijg je een eenzijdige portefeuille met een specifiek risico.

Beleggen in bedrijven die snel duurzamer worden

De derde methode gaat uit van bedrijven die snel duurzamer worden. Denk aan bedrijven die het gebruik van fossiele energie ruilen voor hernieuwbare energie. Of bedrijven die processen digitaliseren waardoor minder verspilling optreedt. Maar ook isolering van bedrijfspanden, werken op afstand, efficiëntere verpakkingsmethodes en klimaatvriendelijk transport helpen bij verduurzaming.

Bedrijven die snel verduurzamen verkleinen hun belasting voor het milieu wat een aantoonbare positieve impact heeft op het klimaat. Daarnaast kun je in iedere sector dergelijke bedrijven vinden waardoor je voldoende spreiding kunt aanbrengen in je portefeuille.

Wat is de invloed van duurzaamheid op het rendement

Een keuze voor duurzaamheid hoeft niet ten koste te gaan van het rendement. De laatste jaren heeft de duurzame MSCI World Social Responsible Investing index juist ruim beter gepresteerd dan de brede MSCI wereld index.

Volgens onderzoek van MSCI zijn er verschillende redenen waarom duurzame aandelen een hoger rendement halen. Een van de oorzaken hiervan is dat de groep beleggers in duurzame aandelen groter is, waardoor deze bedrijven goedkoper kapitaal kunnen aantrekken en het rendement op het vermogen stijgt.

Een tweede verklaring is dat duurzame koplopers een concurrentievoordeel hebben waardoor ze hogere marges en cashflows behalen. Daardoor stijgt de waarde van het bedrijf en de aandelenkoers. Bedrijven die verduurzamen verbeteren in beide opzichten en behalen daarom ook een beter rendement.

Voeg het allemaal samen

Zoals eerder gezegd is er niet één beste methode om duurzaam te beleggen. Je kunt ook de beste onderdelen van de verschillende methodes combineren. Wij kiezen voor een combinatie van bovenstaande aangevuld met een financiële rendement en risicoanalyse. We kijken naar de belasting voor het milieu, waarbij we de meest vervuilende sectoren uitsluiten. We kijken ook naar bedrijven die een positieve impact maken en verkiezen die boven bedrijven met minder belasting voor het milieu zonder positieve impact.

Zo hebben we een maand geleden het Spaanse Acciona opgenomen in de plaats van Randstad. Acciona bouwt en exploiteert duurzame energie-installaties. Die business is veel energie-intensiever dan die van Randstad. Maar de positieve impact is uiteindelijk veel groter. Hetzelfde geldt voor de switch van Borgwarner voor Garmin. Borgwarner maakt onderdelen voor elektrische auto’s waarbij meer energie wordt gebruikt en meer CO2 wordt uitgestoten. Maar de producten van Borgwarner maken wel de energietransitie mogelijk.

Verder kijken we ook naar de verbetering van de duurzaamheid. Echter blijft het natuurlijk beleggen. De financiële cijfers van een bedrijf moeten ook goed zijn en we willen voldoende spreiden om het risico te beheersen. Op die manier bouw je een portefeuille op met duurzame impact, een aantrekkelijk rendement en je beheerst risico.

Wil je meer weten over onze systematiek?

