Amerikaanse verkiezingen: verdeel en heers

In november zijn alle 435 stoelen in het Huis van Afgevaardigden verkiesbaar en 35 van de 100 stoelen in de Senaat. Daarnaast vinden in 36 van de 50 staten ook verkiezingen plaats voor de positie van gouverneur. Het zou kunnen dat de Democraten – dankzij nieuwe maatregelen en wetten, zoals de Inflation Act – een (kleine) meerderheid in de Senaat houden.

Maar de Republikeinen staan er gunstig voor bij de verdeling van de stoelen in het Huis, zo menen analisten van vermogensbeheerder Schroders Asset Management. Winst van de Republikeinen – waarschijnlijk dus van het Huis – zal tot een gespleten overheid leiden.

In het Witte Huis zit immers een Democraat, Joe Biden voor in elk geval nog twee jaar. Maar een gespleten overheid hoeft niet slecht voor de beurs te zijn, denkt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN Amro.

Op IEXProfs schrijft hij: ‘Financiële markten gedijen het beste bij niet al te grote beleidsveranderingen. Daarnaast zouden de Republikeinen met het Congres in handen zich nergens achter kunnen verschuilen. Dan moeten zij wel compromissen met het Witte Huis sluiten, waarbij de kans groot is dat beleid ergens in het midden zal uitkomen.’

Fed is belangrijker

Volgens vermogensbeheerder Schroders is het optimale resultaat een patstelling op Capitol Hill.

‘Maar aandelen hebben historisch gezien goed gepresteerd, ongeacht de samenstelling van het Congres. Een grotere drijvende kracht achter het sentiment de komende twee jaar zal de mate zijn waarin de Federal Reserve de rente moet verhogen om de inflatie op peil te brengen. En dat zal mede afhangen van welke partij, als die er is, in de tussentijd als beste uit de bus komt.’

Wessels: ‘Waar het de afgelopen verkiezingen vooral om de persoon ging, draait het nu vooral om de welbekende spreuk uit het Clinton-tijdperk: ‘It’s the economy, stupid!’ Met de hoge inflatie die vooral pijn doet aan de pomp en in de supermarkt, hebben Amerikanen het idee dat hun problemen niet worden geadresseerd en zullen ze vooral met de portemonnee stemmen.’

Drie mogelijke uitkomsten

Welke uitkomsten zijn mogelijk bij de verkiezingen? Schroders zette de drie opties op een rij.

Een verdeeld Congres. Dit is de meest waarschijnlijke uitkomst. Vanuit marktperspectief zou een patstelling op Capitol Hill goed zijn voor risicovolle activa – oftewel aandelen. De twee politieke partijen worden dan gedwongen om compromissen te sluiten, waardoor er minder extreme besluiten (naar links of rechts) worden genomen en dat is voor beleggers een stabielere omgeving. Dit blijkt ook uit de cijfers: Amerikaanse aandelen behaalden gemiddeld een jaarlijkse winst van 12,9% onder een president met een verdeeld Congres, schrijft Schroders. Die jaarwinst bedroeg gemiddeld slechts 6,7% in jaren dat een Democratische president in beide kamers een meerderheid had.



De Republikeinen winnen beide huizen. Nu hoeft er minder samengewerkt te worden, maar de president kan plannen van de Republikeinen altijd dwarsbomen. In dit scenario, dat Schroders eveneens als gunstig beoordeelt voor aandelen, valt er daarom weinig wetgeving te verwachten. De Republikeinen zouden zich fiscaal dan wel harder kunnen opstellen. Dat zorgde er de vorige keer voor dat de VS bijna failliet gingen (het schuldplafond mocht niet omhoog) en de kredietwaardigheid van het land onder druk stond. Dat deed de aandelenmarkt geen goed.



Democraten verliezen niet en houden een (kleine) meerderheid. In dit scenario zullen democraten op dezelfde voet doorgaan. Op de agenda staat onder andere het verhogen van de hoogste tarieven van de vennootschaps-, inkomsten- en vermogenswinstbelasting. Net als strengere regelgeving op gebieden zoals het bankwezen en de gezondheidszorg. Dat zou negatief zijn voor aandelen in deze sectoren. Maar waarschijnlijk wordt de soep niet zo heet gegeten als opgediend, want de Democraten zijn niet zeker van een meerderheid die vóór deze plannen zou stemmen.

In de schaduw

Uiteindelijk is een slechte midterm voor beide partijen een goede uitkomst voor beleggers, aldus Schroders. Maar meer dan om links of rechts, of blauw of rood, draaien deze verkiezingen dus om de economie en de beurs.

Wessels: ‘Voor de economie is vooral van belang hoeveel schade het verkrappende beleid van centrale banken zal veroorzaken. Vooral het omkeren van de 3-maands en 10-jaarsrente is een betrouwbaar recessiesignaal, aangezien de acht vorige omkeringen allemaal tot een Amerikaanse recessie hebben geleid. Wij verwachten de eerste helft van volgend jaar een milde recessie in de VS. Daarbij voorzien wij geen negatieve groei op kwartaalbasis, maar wel een dip in de consumptie als de arbeidsmarkt vanaf eind dit jaar verslechtert.’

Schroders kijkt ook alvast vooruit naar de presidentsverkiezingen over twee jaar: ‘De midterms zullen ook als een test dienen voor de kansen van Donald Trump om het Witte Huis te heroveren. Hoewel hij niet expliciet heeft bevestigd dat hij in 2024 mee zal doen, heeft hij volgens Betfair 25% kans om te winnen.’