Chaos, verwarring, heel veel cijfers en bovenal lagere koersen voorbeurs

Opgelet, want het is chaotisch voorbeurs - met dank aan de Fed. Want die zei gisteren bij haar rentebesluit duivisch te zijn, maar sloeg steeds haviksere taal uit.

Op en neer en heen en weer, de koersen reageerden met dik hout, maar vooral lager. De AEX-indicatie is -1,0% en we doen het weer met veel Q3-cijfers. Let op uw chippers, want ASML ging in dollars -6,1% in New York. Nabeurs stelde Qualcomm teleur met Q3-cijfers (lees: de outlook) en ging -7,6% daarop.

Europese futures doen allemaal rond een procent lager

De Amerikaanse futures stijgen een paar tienden. Het grote verschil met de EU zit vooral in de stijgende dollar

In Azië staat alles lager en de Hang Seng zakt nog het meest met -2,6%. Tencent doet -2,9%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat maar +0,2 op 25,9?! Ja, veel kolder in de markt, maar geen volatiliteit. Ook dat is 2022

De dollar ligt vlak op alweer 0,9812. Het Fed-rentebesluit is dus haviks ontvangen, punt uit

Goud en olie doen -0,1% en dit is verrassend: crypto stijgt 1% à ruim 2%, ondanks de risk-offmodus nu op de beurs

Wie durft te kijken? Hier zijn de rentes en die staan inderdaad nu al peentjes te zweten, terwijl de koffie nog niet eens op is.



Een duivisch persbericht dat minder snelle renteverhogingen voor de toekomst beloofde en vervolgens begon voorzitter Jerome Powell te mitsen en te maren in de persconferentie: misschien wel, misschien niet minder stappen in de komende tijd, want het is allemaal zo onzeker en het hangt allemaal van de data af.

Het gevolg kan ik het beste laten zien. Dit zijn de S&P 500- (paars) en Nasdaq 100 minifutures (oranje), die zo 2% omhoog vlogen, weer 2,5% kelderden, weer omhoog, weer omlaag en ja, nu zitten we met de gebakken peren. Hier is mijn verslag van gisteren, klik uit beleefdheid voor mijn zweet en harde werk :-)



EUR/USD (oranje) en de Amerikaanse tienjaars rente (paars) stuntten mee. Om een lang verhaal kort te maken: ik krijg het idee dat de Fed ermee hannest dat door haar havikse rentepolitiek inderdaad de economie vertraagt en beurs en huizenprijzen dalen. Inflatie en arbeidsmarkt zijn echter niet tot bedaren te brengen.



De vooruitzichten daarvoor lopen ook onverminderd tegen de Fed, ons op de beurs en eigenlijk iedereen in. In principe was het verhaal hetzelfde als dat van de ECB een week eerder: we weten het gewoon niet. Prima, maar zeg dat dan gewoon. Wat rest is dat de markt nu iets meer twijfelt aan drie kwartjes volgende maand.



Tot slot deze dan maar:

Gauw door, want er zijn weer veel cijfers op het Damrak. ING heeft in het derde kwartaal, zoals verwacht, een lagere winst geboekt dan een jaar eerder, door hogere voorzieningen voor slechte leningen en verliezen op hedging en op Poolse hypotheken. De bank koopt wel voor €1,5 miljard aandelen in.



BAM handhaaft de oulook, is de voornaamste take uit de Q3's. Zoveel issues daar en gisteren kwam er weer een flink probleem bij. Mixed bag, dit.



Bij OCI is het een feestjaar, getuige ook de Q3-cijfers, en er komt dit keer €3,50 dividend aan.



AMG verdient bakken met geld met lithium en verhoogt de outlook, gezien de Q3-cijfers. De omzet viel dan wel net tegen. Ordina is er ook nog met cijfers: meer omzet, maar minder winst en dan weet u het wel anno 2022.



Na de Fed gisteren verhoogt, als de Big Ben plechtig precies één slag slaat, de Bank of England vandaag de rente met drie kwartjes, aldus de consensus. Verder doen we het met inkoopmanagersindices dienstensector oktober en China stelt alvast teleur. Vanmiddag is de VS en de EU-landen zijn pas morgen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



Wat zijn het er weer veel, maar bij dezen weer een blik op Basic-Fit waar het er zo hard aan toegaat. De gifbeker is nog niet leeg bij de sportschoolketen, denkt de City.



De agenda met veel interessante namen:

07:00 BAM - Cijfers derde kwartaal

07:00 ING - Cijfers derde kwartaal

07:00 OCI - Cijfers derde kwartaal

08:00 Ordina - Cijfers derde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers derde kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers derde kwartaal



07:00 Adecco - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 BMW - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 BNP Paribas - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Uniper - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Moderna - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Nikola - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 GoPro - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)



13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Handelsbalans - September (VS)

13:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal vlpg (VS)

15:00 Fabrieksorders - September (VS)

En dan nog even dit

Ja, het was me wat:

Intussen in China, hoe zit het nou?

Nobody is quite sure who wrote it, when it was written or if it’s even true. But a screenshot of four paragraphs detailing a China reopening plan was enough for traders to scoop up stocks for two days running https://t.co/MRaY09OnBF — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2022

Geen half werk...

EXCLUSIVE: Elon Musk plans to cut about 3,700 jobs at Twitter, or half the company's workforce https://t.co/tLnanmSMjX pic.twitter.com/riK2YcnLyK — Bloomberg (@business) November 3, 2022

En wie hebben we daar?

Ark CEO Cathie Wood is incredibly bullish on Twitter and Elon Musk: "The verification, that little check, is very important to people and could clean up the platform considerably" https://t.co/A72BnNwawx pic.twitter.com/gMBQRAIDm9 — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.