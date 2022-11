Het belang van de 200-dagenlijn in de koersgrafiek

Goedemorgen,



De markt wil graag omhoog maar gevoel van onbehagen overheerst door de vele negatieve factoren zoals inflatie, rente, energie, oorlog, afnemende koopkracht. De enige witte raaf is de arbeidsmarkt. We zitten naar mijn gevoel in het oog van de storm waar het altijd rustig lijkt maar de schade vlakbij enorm is. Cash is King of middellange puts in dit geval…. Fijne dag!