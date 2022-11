Fed live: drie kwartjes, maar duivisch rentebesluit! Of toch niet...

Probleem is vooral dat veel Fedwatchers vanuit hun professie belang hebben bij hogere aandelenkoersen en dus bij een Fed pivot. Dat leidt er toe dat alle nuamcering die bij de in de kern hawkische opstelling van Powell wordt gegeven meteen wordt uitvergroot en tot kern wordt gemaakt.



Als je gewoon goed luistert zegt hij dat snelheid van renteverhogingen iets minder van belang is dan eerder en dat de focus nu wat meer verschuift naar de vraag hoe hoog het renteniveau uiteindelijk moet worden. Er is nauwelijks afname van inflatie te zien en de arbeidsmarkt blijft erg sterk. Daarom schat hij op dit moment het benodige renteniveau hoger in dan in september. Gewoon zo hawkish als wat.