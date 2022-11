Fed live: drie kwartjes, maar duivisch rentebesluit! Of toch niet...

Om met de conclusie te beginnen: de Fed is misschien nerveus dat door haar harde rentepolitiek de economie afkoelt, maar uitgerekend haar twee mandaten - inflatie en arbeidsmarkt - niet tot bedaren willen komen. De centrale bank verhoogt ferm met drie kwartjes, maar heeft een vaag en verwarrend verhaal.

En de koersen weten zich er geen raad mee en kegelen alle kanten uit. Ja, de Fed verhoogt zoals verwacht de rente met drie kwartjes. U ziet de kop boven dit eerste bericht rechtstreeks uit het persbericht, de bank twijfelt of ze gas moet blijven geven. Dat is nieuw en duivisch en daar zijn de koersen in eerste instantie ook naar.



Bericht van een uur later, dit klinkt al anders:



Na afloop van de persconferentie kijken we weer:

Een jaartje later is er niet veel te zien, de markt neemt zeker notie van voorzichtiger #Fed, maar dit lijkt niet een game changing besluit https://t.co/oJtBQHh2C8 pic.twitter.com/gX6U4WwkzY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 2, 2022

Dit is de speech van voorzitter Jerome Powell, zo duivisch is het inderdaad niet. Verwarrende quotes, net als de ECB weet de Fed het gewoon even niet...? Ja, de economie vertraagt, maar die inflatie en werkgelegenheid willen maar niet de goede kant uit gaan. Powell wil niks concreets zeggen over volgende rentestappen.

Koekoek zeggen we dan, aandelen kleuren alweer rood. De Fed evaluatie zal niet mals zijn, dit is een slecht gecommuniceerd rentebesluit. En wij als beleggers en handelaren zijn niks wijzer. Misschien is dat vooral de boodschap van de koerscapriolen.

Markt weet zich geen raad met #Fed met veel enerzijdsen en anderzijdsen over inflatie en rentes. Is t nou duivisch of niet? Zie hier dollar (oranje) en VS 10jr rente, wat een zooitje #AEX pic.twitter.com/NMtBM9wCEh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 2, 2022

Volg hier vanaf 19:30 uur tot maximaal 20:30 uur de persconferentie van Powell.