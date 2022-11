Slotcall: nerveuze beursdag, BAM, Heijmans, PostNL en om 19u Fed

Ze komen net om 18:00 uur door, de AMG Q3's. Het bedrijf mist net op een paar miljoen de omzetverwachting, maar u ziet de ronkende headlines.

Lithium is natuurlijk het grote, duurzame goud, maar we weten intussen dat er nog veel bij komt kijken en de koers hele rare bokkensprongen kan maken, voordat we onderaan de streep ook gouden cijfers kunnen schrijven. En dan is er ook nog de cyclus.

En die cyclus laat van zich horen dit jaar. Getuige de druipende EU inkoopmanagersindices oktober industrie is een recessie intussen onafwendbaar en zitten we er misschien al in. Zie vooral dat zum Tode betrübte Duitse cijfer.

Groeivertraging is echter een wereldwijd fenomeen:

Onafwendbaar. Dat geldt ook voor een Fed-verwachting van drie kwartjes verhoging over een uurtje. Het laatste (arbeidsmarkt)cijfer vandaag voor dat besluit is ook weer veel beter dan verwacht en valt daarmee in de categorie goed nieuws is slecht nieuws (voor aandelen). Het lijkt niet de trigger voor slechte aandelenmiddag.

Want kijk maar, de AEX (oranje) daalt gestaag de hele dag en zie onze tienjaars rente zwabberen, ik ben heel benieuwd wat vastrentend vandaag in de koffie heeft. Wat een raar beeld voor een rente. Geen nieuw topje ook vandaag in de AEX,

Let u vanavond vooral vooral op de dollar en de Amerikaanse rente. Dit zijn EUR/USD vandaag en de US Ten Year Treasury Yield, dit is veel beweging voor een Fed rentebesluit waarvan iedereen al weet wat het wordt. De nervositeit spat er af, maar waarom en waarvoor?

Drie kwartjes dus:

Moet u nu nog de waarde-aandelen in?

Rente, inflatie en recessie (om over geopolitiek maar te zwijgen), waar moet u in vredesnaam nu uw geld in stoppen? Laten we dat eens vragen aan deze bekende zakenbank met Een Reputatie. Waarde- of dividendaandelen dus, meent The Firm.

Een boodschappenlijstje geeft Goldman Sachs niet, maar wat dacht u hiervan? Dividend Artistocrats zijn de aandelen met de meest betrouwbare aandeelhouders-return, ofwel dividend en aandeleinkoop. Deze fondsen doen dat al minimaal 25 jaar (dat is het minimum) consequent in goede en slechte (economische) tijden.

Dit zijn álle Amerikaanse Dividend Artistocrats, er zijn ook Europese en wereldwijde.

Vraag is of nu het moment is, of dat u al te laat bent. Dit plaatje laat inderdaad zien dat waarde-aandelen inderdaad beter doen in slechte tijden dan groei. Die op hun beurt weer beter doen in jubelmarkten. Per saldo komen deze twee indices elkaar altijd weer eens tegen... Zoals nu. Er is vrijwel geen verschil. Startpunt is 1975.

Het plaatje laat zien dat in the long run herbelegde waarde-aandelen gestaag en saai oplopen, maar uiteindelijk even goed doen dan die wilde groeiaandelen. Wie goed is in timen kan hier veel geld aan verdienen, door steeds op tijd te switchen. Helaas kunnen wij dat allemaal niet en daarom is er ook de gewone S&P 500...

Wolters Kluwer

Of er is Wolters Kluwer, om eindelijk to the point te komen na deze lange inleiding. Het saaie fonds verhoogt ook al decennia het dividend en koopt aandelen in. Ik kan trouwens niet vinden over een dividendverlaging in 2016 en er staar mij ook niets van bij. Misschien is het datafoutje.

Wat een prachtfonds, maar... dat vinden er meer. Wolters Kluwer is duur.

Wie dat ook vindt, is onze analist Niels Koerts. Geen onvertogen over het bedrijf Wolters Kluwer, dat draait als een lier en heeft de dollar vol in de rug, maar aan het aandeel Wolters Kluwer zitten haken en ogen. Inderdaad duur dus, te duur en het bedrijf keert volgens Koerts zelfs te veel aan cash aan de aandeelhouders uit.

En dan gaat het bedrijf in de outlook ook nog van een veel te goedkope dollar uit, waar Wolters Kluwer geen hedge tegenover zet en vandaar Koerts' vrij provocerende opmerking over de guidance.

Heijmans, BAM en stikstof

Heijmans heeft vandaag ook Q3's, maar daar heeft niemand het meer over. Want twee uur later was er ook bouwnieuws. Wellicht kijken ze nu wat glazig uit hun ogen bij BAM en Heijmans, want wat zijn hier de gevolgen van? De branchevereniging huilt alvast tranen met tuiten, maar wie had ook anders verwacht.

Toch is het nog onduidelijk of de huidige 80.000 projecten in ontwikkeling mogen worden afgebouwd, of dat ook hier opnieuw naar moet worden gekeken. Eén ding is zeker? in dit land zijn er eerder 900.000 nieuwe regels dan huizen...

Heijmans ging overigens al lager op die Q3's, want het aantal verkochte woningen viel sterk tegen. Onze analist Peter Schutte:

Heijmans zegt dat al vergeven vergunningen overeind blijven en lopende projecten gewoon doorgaan. Nieuwe woningbouwprojecten blijven mogelijk binnen de wettelijke grenzen. Heijmans maakt van alle projecten al berekeningen om binnen de stikstofnormen te blijven.

Vertragingen zouden dan beperkt moeten kunnen blijven. Grote infraprojecten zullen door het vervallen van de bouwvrijstelling beperkt extra hinder ervaren, aldus de bouwer in een persverklaring.

Verder merkt Schutte op:

Geruststellend dat Heijmans de outlook voor dit jaar handhaaft en ook voor 2023 niet negatief gestemd is. Wel nemen de onzekerheden toe, mede door de uitspraak van de Raad van State inzake de stikstofmeting, maar vooral op de woningmarkt door de stijgende hypotheekrente.

Marktbreed is dit een van de rustigste dagen van het jaar. Misschien dat de Fed vanavond voor reuring kan zorgen, want voorzitter Jerome Powell is nog wel eens goed voor een quote( die de boel aan het rollen kan zetten. Wel rood, maar alles blijft dicht bij huis en er zijn weinig individuele vuurpijlen en vallende messen.

Geklokt op het Amsterdamse slot:

Zelfs de rentes doen kalm aan:

Beursplein 5

Onze desk is productief vandaag. Martin Crum ziet wel wat in Brunel:

Brunel heeft wederom een goed kwartaal achter de rug, maar wij zien met name in Europa de eerste haarscheurtjes ontstaan. Dat is net de regio waar de hoofdmoot van de winsten (nog) vandaan komt. De sterke groei in met name de Middle East & India biedt echter wel het nodige tegenwicht.

En ook de overname van Taylor Hopkinson pakt vooralsnog goed uit. Wat het management op dat vlak verder van plan is, is niet geheel duidelijk, maar er zijn alvast wel kredietfaciliteiten opgetuigd "om de verdere groei te financieren en aanvullende overnames te doen."

Onze analist Paul Weeteling ronkt als een Aktien Feldwebel over Uber.

Uber klopt alweer de verwachtingen als het gaat om de winstgevendheid en ook voor het lopende kwartaal ziet het er goed uit. De beurswaarde ($58 miljard) is nog altijd laag ten opzichte van de langtermijnpotentie van dit dominante online platform op het gebied van mobiliteitsdiensten.

We verwachten dat de winstmarge jaarlijks verder oploopt. Let op het ruim bovengemiddelde risicoprofiel bij het bepalen van een positie.

Koerts is de beer van de dag, want hij is ook niet zo te spreken ove Pfizer:

De koers van Pfizer noteert - als we het dividend meenemen - op het niveau waarop we het aandeel op 15 februari hebben getipt. In die periode is de Amerikaanse tienjaarsrente gestegen van 1,9% tot boven de 4% en zijn de vooruitzichten een tikje verslechterd.

Tot zo ver onze desk, hier zijn de adviezen van de banken. Klik op het plaatje voor details.

Valt er verder nog iets op het Damrak op? Ja, naarmate de dag vordert verschijnen er toch meer en meer druipkaarsende aandelen op het bord. Defensief en cyclisch liggen nog goed tot niet slecht, versus bloed, zweet, tranen bij tech.

Als KPN stijger van de dag is, het aandeel met de laagste bèta, is het meestal geen grootsche beursdag. Et voilá

AMD doet +2,4% op Q3's (na eerder een dikke winstwaarschuwing), maar onze chippers zitten weer onvermurwbaar in hun eigen neergaande trend te mokken. Sectorindex SOX doet beter, ASML, Besi en vooral ASMI stellen teleur dit jaar

Helaas, Just Eat Takeaway zet niet even soepel een hogere top boven €24,19 neer, de high van de afgelopen maanden

PostNL en InPost voerden vanochtend nog even de AMX aan, echt waar. Das war einmal, er is geen nieuws

De kaarten en financiële update van TomTom valt goed, maar ook niet meer dan dat

BAM en Heijmans bijten in het stof, stikstof

Bij Accsys loopt het er weer net zo snel uit, als het in er in liep, waardoor het u nu misschien dun door de broek loopt

Hier de scores van vandaag en inderdaad, de AMX kent nog maar 24 fondsen. Intertrust is overgenomen en van het bord verbannen.