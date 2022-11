Veel nieuws en beweging weer op wat een lange Fed-dag wordt

Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van. Dat is een cliché van jewelste, maar ook een waarheid als een koe, en misschien wel de beste wijsheid in deze moeilijke rommelige, onoverzichtelijke, volatiele en zware beurstijden. De AEX indicatie is +0,5%.

Europese en Amerikaanse futures staan 0,2% à 0,4% hoger

In Azië zijn er bescheiden plusjes en minnetjes, maar China en met name Hong Kong gaat hard: +2,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,3% op 25,8

De dollar ligt vlak op 0,9880. Die gaat in principe hoger op een havikse en lager op een duivische Fed vanavond bij haar rentebesluit

De Duitse tienjaars rente basispunten en de Amerikaanse

Goud loopt 0,3% op, olie stijgt 0,9% en crypto doet het 0,1% à 0,8% hoger

De rentes starten rustig, maar de dag is nog lang met ook hier de ogen gericht op de Fed:



Hong Kong ligt weer heel goed en misschien is er nog wat upside voor Prosus, gezien Tencent en de Hang Seng Tech Index:



Waarheen leidt de weg? Hier de AEX (oranje) weer en onze tienjaarsrente, het is fraai hoe deze twee correleren, maar de een voorspelt de ander niet.

Het is typisch des aandelenbeurses' om tegen een woud aan slecht economisch nieuws en ingetrokken outlooks in te stijgen, maar de grote neergaande trend is er nog. Toch?



Alles over gezegd en geschreven, maar uiteindelijk zijn het maar twee regeltjes in de agenda: het Fed rentebesluit van 19:00 uur en de aansluitende persconferentie van voorzitter Jerome Powell. De consensus is duidelijk:



Voor het rentebesluit van volgende maand twijfelt de markt nog over twee of drie kwartjes verhoging. Hier komen zeker vragen over in de persconferentie.



Wat valt er nog over te zeggen? We krijgen weer een college huidige stand van zaken van economie van de voorzitter en verder gaat hij niet zoveel verklappen over toekomstige rentestappen. Net als de ECB tast de Fed ook in het duister hoe het precies verder gaat en gaat af op de binnenkomende data.

The Federal Reserve is expected to raise interest rates by 75 basis points Wednesday but also signal it could begin to slow down the size of its rate hikes in December.

Markets are also braced for the Fed to end rate hikes in March at a level of 5%, and market pros say a more hawkish Fed could trigger a violent reaction.

Fed Chair Jerome Powell is expected to sound somewhat hawkish in his briefing Wednesday and emphasize that the Fed’s goal is to crush inflation.

The Fed is expected to raise interest rates by three-quarters of a point and then signal it could slow the pace https://t.co/YKW3rD0shP — CNBC (@CNBC) November 1, 2022

Gisteren reageerde de markt hard op meevallende Amerikaanse job openings, JOLTS. De arbeidsmarkt is nog altijd overspannen in de VS en dat maakt de Fed zeer haviks. Vandaag is er het ADP arbeidsmarktrapport private sector over oktober en bij een afwijking van de consensus kan de markt weer gaan wiebelen.

Vrijdag is het nationale Payroll Report met alle arbeidsmarktcijfers, maar dan zijn we de Fed van vanavond alweer vergeten :-)



Verder doen we het vandaag met inkoopmanagersindices industrie over oktober van de EU-landen. En de consensus ziet er heel naar uit en ruikt naar recessie. U ziet ze gaan, tussendoor zijn er ook nog Duitse werkloosheidscijfers over oktober.



Op het Damrak heeft Wolters Kluwer Q3's, ze rollen net binnen. Outlook gehandhaafd, cash flow valt iets tegen.



Heijmans houdt het bij haar Q3's heel kort en zegt houwe zo die gaat. Alles ligt op schema, maar er zijn o zo onzekere en volatiele tijden. Die orderportefeuille is zo ongeveer het enige harde cijfer in wat echt een voortgangs-update is en zeker geen rapportage.

Commentaar van de CEO:

“Heijmans levert solide prestaties in een onzekere economie. Onze operationele performance bleef ook in het derde kwartaal sterk. Heijmans heeft een aantal interessante nieuwe projecten aangenomen. Daardoor is onze orderportefeuille verder gegroeid in het derde kwartaal.

Onze zichtbaarheid op toekomstige omzet verbetert daardoor. Mede dankzij adequaat en structureel ingebed risicobeheer heb ik er vertrouwen in dat de ontwikkeling van onze omzet en resultaat in lijn blijven liggen met de outlook die wij hebben afgegeven voor heel 2022.

Tot slot houdt TomTom een beleggersdag en er is nieuws, het bedrijf zegt een beter en gedetailleerder kaartensysteem te hebben. Outlook gehandhaafd.

Analistenadvies:

DSM: naar €145 van €150 (buy) - Jefferies

En dan nog even dit

Terugblik en inderdaad, de dollar trok hard aan op die JOLTS (vacatures):

WATCH: Wall Street ended lower after a survey showed U.S. job openings unexpectedly rose in September, dimming investor hopes that the Fed might ease up on its aggressive plans to cool inflation https://t.co/zzh66LFpQJ pic.twitter.com/K7T8QnTFnL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2022

Tot zo ver die soepeler restrictie geruchten? In Zhengzhou. Nooit van gehoord, maar daar wonen ook gewoon 7,7 miljoen mensen:

BREAKING: China locks down the area around the world's largest iPhone factory, threatening to severely curtail shipments https://t.co/ZSUIwznW2D pic.twitter.com/x1VD1gOGyQ — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2022

Meta 2,2% en Snap -3,2%:

Snap, Meta shares pop after FCC commissioner says U.S. should ban TikTok https://t.co/XLKPtDaiuj — CNBC (@CNBC) November 1, 2022

Big Tech is niet immuun voor alles, nog meer en vooral de economie, we zagen het vorige week aan de cijfers. Oh ja, Amazon is géén $1 biljoen meer waard, maar $986 miljoen.

LATEST: Amazon is freezing staffing levels in its profitable advertising business, a source says, showing that the the world’s largest e-commerce company is taking more drastic measures to align expenses with slowing sales https://t.co/syTLQfIQ9a — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2022

Bitcoin gaat haar eigen gang, is dat zo?

WATCH: Bitcoin enjoyed a surprisingly strong third quarter, with the token relatively stable around the $20,000 mark. The steady quarter comes as bitcoin shows signs of breaking its close relationship with stocks pic.twitter.com/gxfZ1rIFhE — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2022

Oordeel zelf, wat langer:

En wat korter, de Nasdaq 100 (oranje) versus bitcoin dus:

Hoeveel uur heeft die man in een dag? Wat een fenomeen:

Watch: After making himself the CEO of Twitter, Elon Musk now runs five companies including Tesla, rocket firm SpaceX, brain chip startup Neuralink, and tunneling firm The Boring Company https://t.co/2edhWXmrWd pic.twitter.com/XFTrDfgLC3 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2022

Er is er echter maar één beursgenoteerd:

WATCH: Tesla aims to start mass production of its Cybertruck at the end of 2023, sources told @Reuters. The EV maker has not announced final pricing, showed the production version or specified how it will manage the battery supply for the new model https://t.co/cM1AUuSl8w $TSLA pic.twitter.com/A3vmMxMEhP — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.