Slotcall: Twee sterke stijgers in de AEX

Het zonnetje scheen op het Damrak, zo sloot de AEX +0,4% in de plus. Toch schitterde geen enkel Nederlands aandeel vandaag zo fel als Prosus (+9,3%), Pharming (+7,2%) en Just Eat Takeaway (+6,9%).

De oorzaak van de forse plus van Prosus is wederom te zoeken bij Tencent (+10,6%). De Chinese techgigant waar Prosus nog altijd een flink belang in heeft, koerst eveneens ferm in het groen. Chinese aandelen deden het vandaag goed vanwege zicht op een heropening van de economie.

Over Just Eat Takeaway schreef marktcommentator Arend Jan Kamp een interessant stukje in het liveblog. Hij vraagt zich daarin af of we de bodem gezien hebben. Het gaat namelijk erg hard vandaag en dat kan duiden op een bodem.

"Misschien hebben we de bodem gezien, maar u merkt ook op wat er deze zomer gebeurde. Het fonds leek met dik +80% ook op weg naar betere tijden. Die droom was echter snel voorbij en voor u met uw ogen kon knipperen, stond er alweer een lagere bodem", schrijft Kamp.

ForFarmers-beleggers komen van koude kermis thuis

Hoewel veel koersen vandaag groen kleurden, was dit absoluut geen garantie. Vraag dat maar aan ForFarmers (-10,8%). Analist Peter Schutte was niet mild en gaf zijn analyse de volgende kop: 'ForFarmers stelt weer zwaar teleur'. Gisteren klom het aandeel nog 8,5% in aanloop naar de cijfers. Nu komen beleggers van een koude kermis thuis. Het bedrijf rapporteert een fikse daling van 17,3% van het onderliggende Ebitda-resultaat, waar de markt op een stijging had gerekend.

Signify begint recessie te merken

Ledlampspecialist Signify (+3,2%) heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Met name de vraag vanuit het zakelijke segment was hoog. Anderzijds begint het lichtbedrijf de naderende recessie nu ook te merken. Niet voor niets stelt het management zijn outlook voor het jaar neerwaarts bij. De grootste tegenvaller is de verlaging van de omzetverwachting.

"De resultaten staan volgend jaar naar verwachting onder druk, maar dat hoort er voor een cyclisch bedrijf gewoon bij", stelt analist Niels Koerts gerust. Of hij het aandeel op deze koers koopwaardig vindt, leest u in zijn uitgebreide analyse van Signify.

De consensus voor #signify is na de recente outlookverlaging van het lichtbedrijf aan de hoge kant. Anderzijds is de koers van het aandeel dusdanig hard afgestraft dat een recessie grotendeels is ingeprijsd.



Hieronder mijn analyse van de Q3-cijfers https://t.co/X6tXHxhOkC pic.twitter.com/nPh764JPjG — Niels Koerts (@KoertsNiels) November 1, 2022

$90 miljoen schadevergoeding

Recent was er overigens nog opmerkelijk nieuws over het verlichtingsbedrijf. Signify moet de Amerikaan Juan Cruz een gigantische schadevergoeding van maar liefst $90 miljoen betalen na een bedrijfsongeval. In 2017 ging het helemaal mis toen een heftruckchauffeur in de Amerikaanse staat Connecticut in een magazijn per ongeluk een pallet met ledlampen aantikte, waarna die van tien meter hoogte op Cruz vielen. Hij raakte daardoor verlamd.

De totale claim was $100 miljoen. $90 miljoen kwam voor rekening van Signify, $10 miljoen moet de chauffeur ophoesten. Opvallend genoeg zijn zowel Cruz als de heftruckchauffeur niet in dienst van de Signify, maar bij Rexel, een klant van de lampenspecialist. Rexel was ook de huurder van het magazijn waar het plaatsvond.

Signify wordt aansprakelijk gehouden doordat de lampen ondeugdelijk bevestigd zouden zijn op de pallet. Een logistiek directeur van Signify in Amerika beweerde echter dat de groene omsnoeringsbanden die op de plaatsdelictfoto’s te zien waren niet door hen gebruikt zouden worden. Toch werden er op foto’s vanuithet Signify-dictributiecentrum dezelfde groene banden gezien, hangend vanuit een afvalbak. Betrapt, meende de aanklager die dit de 'smoking gun' noemde.

Aandeelhouders hoeven zich overigens geen zorgen te maken, Signify is hier namelijk voor verzekerd. Toch gaat de ledlampfabrikant in hoger beroep.

Net geen krimp in de VS

Vanmiddag verscheen het Amerikaanse inkoopmanagersindex van ISM. In september stond deze op 50,9 en in oktober daalde deze tot 50,2. Bóven de 50 en dus is er nog sprake van groei. Economen rekenden eigenlijk op een iets sterkere daling tot 50,0.

In september steeg het aantal vacatures nog in Amerika, na een harde daling in augustus. In de negende maand waren er 10,71 miljoen banen te vervullen, meer dan de 10,28 miljoen in de maand augustus.

Rentes

De rentes dalen in veel landen weer wat, al blijft de Nederlandse tienjaarsrente wel liggen op 2,44%.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteert minder goed met de Duitse DAX (+0,7%) en de Franse CAC 40 (+0,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 25,8 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,4%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (-0,8%).

De euro daalt met 0,3% tot 0,986 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,7%) en zilver (+2,6%) stijgen.

Olie: WTI (+2,8%) en Brent (+2,7%) stijgen beide.

Bitcoin (+0,5%) koerst in de plus.

Het Damrak

De tegenwind voor DSM (-4%) blijkt inmiddels dusdanig dat het bedrijf zijn outlook voor geheel 2022 - beperkt - neerwaarts herziet. "Dat is geen al te drastische bijstelling en komt niet als volslagen verrassing. Zo heeft het concern zoals verwacht onder andere last van de hogere energie- en grondstofprijzen. DSM kan die kosten wel doorberekenen, maar met enige vertraging", oordeelt analist Martin Crum in zijn analyse van DSM.

(-4%) blijkt inmiddels dusdanig dat het bedrijf zijn outlook voor geheel 2022 - beperkt - neerwaarts herziet. "Dat is geen al te drastische bijstelling en komt niet als volslagen verrassing. Zo heeft het concern zoals verwacht onder andere last van de hogere energie- en grondstofprijzen. DSM kan die kosten wel doorberekenen, maar met enige vertraging", oordeelt analist Martin Crum in zijn analyse van DSM. Shell (+1,9%) wist vandaag bijna een nieuwe jaartop neer te zetten. Het energiebedrijf is dit jaar met uitstek het best presterende aandeel. Year-to-date staat er ruim +47% op het bord. Hoewel er twee andere AEX-aandelen zijn die dit jaar in de plus staan (Aegon +7,4% en KPN +2,7%), komen die niet eens in de buurt van Shell.

(+1,9%) wist vandaag bijna een nieuwe jaartop neer te zetten. Het energiebedrijf is dit jaar met uitstek het best presterende aandeel. Year-to-date staat er ruim +47% op het bord. Hoewel er twee andere AEX-aandelen zijn die dit jaar in de plus staan (Aegon +7,4% en KPN +2,7%), komen die niet eens in de buurt van Shell. We hadden het eerder deze slotcall al even over Prosus, dat vandaag een absolute topdag heeft beleefd. Maar er is meer nieuws omtrent dit bedrijf. Vanochtend meldde het bedrijf namelijk niet in gesprek te zijn over een verkoop van zijn belang in Tencent. Eerder schreef Asian Tech Press namelijk dat een investeringsgroep onder leiding van een Chinese staatsinvesteerder in gesprek zou zijn met Naspers en Prosus om het Tencent-belang over te nemen.

Flow Traders (+0,2%) staat niet langer op de verkooplijst van UBS. De zakenbank verhoogde het koersdoel van €19,75 naar €23,50 en daarmee ging ook het advies omhoog van verkopen naar houden.

(+0,2%) staat niet langer op de verkooplijst van UBS. De zakenbank verhoogde het koersdoel van €19,75 naar €23,50 en daarmee ging ook het advies omhoog van verkopen naar houden. Het mag duidelijk zijn dat er vanwege het nieuwe medicijn leniolisib fantasie zit in Pharming (+7,2%), dat vandaag weer flink stijgt. Daarmee is het kleine biotechfonds hard opweg de penny stock-status van zich af te schudden.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Flow Traders: naar €23,50 van €19,75 en verhoogd naar houden - UBS

Air France-KLM: naar €1,75 van €1,85 en houden - UBS

Shell: naar €34 van €32,50 en kopen - Berenberg

Vastned: naar €23 van €27 en houden - Berenberg

Signify: naar €40 van €43 en kopen - JPMorgan Research

Aegon: naar €5,30 van €5,50 en houden - Bank of America

Prosus: naar €90 van €93 en kopen - Deutsche Bank

Agenda woensdag 2 november

00:00 TomTom – Beleggersdag

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers derde kwartaal (VK)

07:15 Heijmans - Cijfers derde kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers derde kwartaal

08:00 Handelsbalans - September (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (eur)

12:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Hypotheekaanvragen- Wekelijk (VS)

13:15 Banenrapport ADP - Oktober (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 AMG - Cijfers derde kwartaal

18:00 Marel - Cijfers derde kwartaal

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting (VS)

21:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)