Beursexperts tippen ASML en... Prosus Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

November wordt opnieuw een prima beursmaand, zo verwacht meer dan de helft van de beleggingsprofessionals die deelnamen aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze tippen wederom ASML, maar ook Prosus en Philips, die volgens velen te hard zijn afgestraft. Na maanden somberen zagen veel beursexperts het voor oktober weer zonnig in. Dat optimisme bleek terecht: de AEX-index liet een fraaie stijging van 5% zien. Beursexperts: ook november wordt een prima beursmaand Ook de kaarten voor november zien er gunstig uit, zo verwacht een meerderheid van de 72 deelnemers aan de peiling van deze maand. 53% is positief gestemd: nog meer dan vorige maand. Slechts 22% voorspelt dat de AEX-index zal dalen.



Sommige experts denken dat er nog te veel pessimisme onder beleggers is. Anderen verwachten dat het einde van de renteverhogingen door centrale banken in zicht komt. Dat zou dan betekenen dat ook de obligatierente zijn piek wel heeft gehad. De stemming voor november is als volgt: 52,8% is optimistisch (tegen 47,1% vorige maand)

25,0% is neutraal (tegen 17,1% vorige maand)

22,2% is pessimistisch (dat was vorige maand maar liefst 35,6%)

Saldo: 30,6% (was 11,4%) Ook voor de komende zes maanden zien ze het zonnig in Ook over de komende zes maanden overheerst optimisme, zij het wat minder uitbundig dan voor de korte termijn. 43% denkt dat de AEX-index op 1 mei hoger staat dan nu en 22% gaat uit van een daling. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 43,1% is optimistisch (dat was vorige maand 37,1%)

34,7% is neutraal (tegen 34,3% vorige maand)

22,2% is pessimistisch (dat was 28,6%)

Saldo: 20,8% (was 8,6%) Ook IEX-beleggers zijn bullish Lees ook IEX-beleggers: sentiment weer bullish, geen paniekverkopen in Chinese tech Terwijl vorige maand de visie van beleggingsprofessionals en particuliere beleggers nogal uiteen liep, zijn beide partijen het nu opvallend eens. De indicator van het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX, steeg van 48 vorige maand naar 52,3. Dat duidt op bullish sentiment. Bijna de helft van de 1.047 deelnemers aan de IEX-peiling verwacht dat de AEX-index deze maand verder zal oplopen. Voor de komende zes maanden voorziet zelfs bijna twee derde (62,8%) een stijging van de AEX. Meningen over Big Tech zijn verdeeld De speciale vraag ging over grote techbedrijven, die dit jaar enkele honderden miljarden dollars aan beurswaarde zagen verdampen. Van Zeijl was benieuwd hoe de experts tegen deze sector aankijken. De vraag luidde: De koersen van deze aandelen zullen na het drama van afgelopen tijd: het beter doen dan de markt. Dit was de bodem

vanaf nu ongeveer gelijke performance aan de markt laten zien

verder dalen, net als na de techbubbel in 2000 De meningen blijken redelijk verdeeld. 32% verwacht een outperformance van techaandelen. 44% denkt dat ze gelijk op zullen gaan met de markt en 24% houdt er rekening mee dat de bodem nog niet in zicht is. Aandelenkeuzes oktober: alle dalers goed geraden Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht? Uitstekend, zo blijkt. De AEX-index telde slechts drie grote dalers: Prosus, Philips en Heineken. Dit drietal stond in het lijstje floppers. Alleen ArcelorMittal, dat met 9,6% steeg, hoorde er achteraf gezien niet in thuis.



Ook het lijstje toppers was goed gekozen. Dit geldt vooral voor ING en ASML, die na de recente dalingen dubbelcijferige koerswinsten lieten zien. Maar ook het herstel van Just Eat Takeaway mocht er wezen. Het rijtje toppers behaalde per saldo een rendement van 6,7% (tegen 5% voor de AEX), terwijl het lijstje met floppers 6,6% in de min dook. Toppers oktober

Rendement Floppers oktober Rendement ING +12,4% Philips -19,9% ASML +10,2% ArcelorMittal +9,6% Unilever +2,2% Heineken -5,9% DSM +1,6% Prosus -18,4% Just Eat Takeaway +7,3%

Keuzes voor november: ASML favoriet, Prosus en Philips klaar voor herstel Tot slot de keuzes voor november. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts goede kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan? ASML en ING worden opnieuw getipt. Ook de deelnemers aan de peiling van IEX zijn hier overigens enthousiast over. Het kooplijstje wordt aangevuld met twee brekebenen van afgelopen maand: Philips en Prosus. Veel experts vinden dat beide aandelen inmiddels wel zo hard zijn afgestraft dat ze weer wat kunnen opveren. Bij de particuliere beleggers die deelnamen aan de peiling van IEX staan Prosus en Philips juist in het lijstje floppers. Just Eat Takeaway daarentegen verschuift van het lijstje toppers naar de floppers, na de mooie plus van ruim 7% vorige maand. Blijkbaar vinden de experts het nu wel welletjes geweest. Ook voor ArcelorMittal, dat een glorieuze oktobermaand beleefde, is de rek er volgens de profs wel uit. Unibail en Adyen maken de lijst compleet. Toppers november

Saldo* Floppers november Saldo* ASML 6 Just Eat Takeaway -6 Prosus 5 Unibail-Rodamco-Westfield -5 Philips 4 Adyen -5 ING 4 ArcelorMittal -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.