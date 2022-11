Onze Nevi inkoopmanagersindex oktober schreeuwt recessie

Deelcomponent nieuwe orders deed vorige maand al het ergste vrezen en hier is inderdaad een fors lagere en slechte Nevi inkoopmanagersindex industrie over oktober.

De Nevi PMI daalde van 49.0 in september naar 47.9 in oktober. De daling van het aantal nieuwe orders was het grootst sinds mei 2020. De zwakke vraag leidde tot de grootste afname van de productie sinds juni 2020.

De voorraad eindproducten was voor de eerste keer in 2022 kleiner dan de maand ervoor. De inkoop nam voor de tweede maand op rij af en hoewel de materiaalvoorraad bleef toenemen, was dit wel de kleinste stijging in de huidige periode van groei van twee jaar.

De werkgelegenheid nam opnieuw toe en de toename van de levertijden bleef op het lage niveau van vorige maand.

De inkoopprijsinflatie liet de kleinste stijging zien sinds februari 2021. De verkoopprijsinflatie bleef fors maar was wel het laagst in drie maanden. De vooruitzichten voor de productieomvang waren het minst positief sinds juni 2020.

Afbouw voorraden verdiept crisis Nederlandse industrie

“De vraag naar industriële producten neemt inmiddels sneller af dan bij het knappen van de internetzeepbel in 2001”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “Sinds het begin van de Nevi Inkoopmanagersindex in 2000 nam het aantal nieuwe orders alleen nog sneller af in 2009, tijdens de kredietcrisis, en tijdens de lockdown aan het begin van de coronapandemie. Nu de vraag naar industriële producten snel afneemt door de energiecrisis en onzekerheid over de economische vooruitzichten, verdwijnen tekorten aan materialen als sneeuw voor de zon en zijn ondernemers begonnen voorraden af te bouwen.

De afname van de inkoopmanagersindex is wel aan het vertragen, wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt is. Bovendien groeide in oktober nog altijd de werkgelegenheid in de industrie, een duidelijk teken van vertrouwen.”

Drie deelindices uitgelicht

Productie

De Nederlandse producenten maakten in oktober melding van een grotere daling van de productieomvang dan de voorafgaande maand. Dit was de derde daling op rij en de grootste sinds juni 2020. Als we de coronaperiode buiten beschouwing laten, was dit zelfs de grootste daling sinds mei 2009. Respondenten schreven de productiedaling toe aan de aanzienlijk kleinere klantvraag die deels het gevolg was van de hoge energiekosten. De producenten van halffabricaten zagen in oktober een grotere productiedaling dan de producenten van consumptie-goederen, terwijl er in de subsector investeringsgoederen sprake was van een stijging.







Nieuwe exportorders

De Nederlandse producenten maakten in oktober voor de derde maand op rij melding van een daling van het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland, de grootste daling sinds mei 2020. De bedrijven maakten melding van het inzakken van de internationale vraag, hoge Europese energieprijzen en onzekerheid over de voortdurende oorlog in Oekraïne.







Productie niet gereed

Er was bij de Nederlandse productiebedrijven in oktober voor de derde maand op rij sprake van een kleinere hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. Deze daling was bescheiden en vergelijkbaar met die van augustus en september. De bedrijven schreven de daling toe aan het kleinere aantal nieuwe orders, waardoor zij hun achterstanden konden verkleinen. De producenten van consumptiegoederen en halffabricaten maakten melding van kleinere achterstanden, terwijl er in de subsector investeringsgoederen sprake was van een kleine toename.