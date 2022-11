Het is bullish op de vroege ochtend ondanks veel en China gaat hard

Wrijf uw ogen uit? De AEX-indicatie is +1,0% en in dit tempo gaan we misschien wel de bear market testen, raadpleeg uw technische analist van dienst.

Ik zoek naarstig naar de waaroms van het goede sentiment nu, maar ik vind niks. Wall Street stelde niks voor gisteravond, maar China ligt heel goed - verzint u ook hier een mooie reden - en er is zelfs feest in Hongkong. Gewoon omdat het kan, dan maar?

Europese futures openen rond +0,7% à +1%

De Amerikaanse doen het met drietiende minder

In Azië is bijna alles groen en de Chinese beurzen gaan hard omhoog tussen +2% en zelfs +8% voor de Hang Seng Tech-index.

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +0,5% op 25,9

De dollar daalt 0,4% naar 0,9928

Goud +1,0%, olie +2,8% en crypto stijgt ook 1 à 3%

Zie Duitsland en VS, de rentes lijken de aandelenbeweging te bevestigen.



Niets op de networks? Nee, de Hang Seng staat dus +6,0% en zie hier de Hang Seng Tech-index. Toch wel even het vermelden waard! Dit moet Prosus goeddoen.



Dis is alles wat ik kan vinden.

Economists slashed their forecasts for Hong Kong’s full-year growth this year after the financial hub recorded its worst quarter since 2020 https://t.co/WBvgMenHmi — Bloomberg (@business) November 1, 2022



CNBC gooit alles op de Fed, maar dat is onzin. Niks nieuws te melden.

European stocks head for positive open as global markets focus on the Fed https://t.co/qrzYPpE1oN — CNBC (@CNBC) November 1, 2022



DSM heeft Q3's en verlaagt de outlook van hoge naar lage single digit groei, vooral iets met energie en grondstoffen. Verder draait het aanstaande Zwitserse bedrijf redelijk naar wens en handhaaft de langere vooruitzichten. Het fonds staat dit jaar -29,8%, doet 2,2% dividendrendement en kost 25 keer de verwachte winst.

Da's nog altijd duur voor een cyclical, en zelfs voor een waarde-aandeel als u het concern voortaan liever zo ziet. NXP cijferde gisteravond in New York en deed daar niets op: 0,0%



Was die +8,5% gisteren terecht? ForFarmers heeft ook Q3's, meldt een lager resultaat vanwege ook hogere kosten en durft geen outlook aan.



We doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices industrie over oktober, de beste duiders van het huidige economische momentum. Tot dusverre vallen de Aziatische wel mee, op een zwak China en Korea en een slecht Taiwan na. Wij zijn om 09:00 uur en om 16:00 is er de Amerikaanse ISM Manufacturing Index.

Ik weet niet waarom de andere EU-landen onder leiding van Duitsland en Frankrijk pas morgen doorkomen.



Nog één ding over oktober: waarde lag veel beter dan groei, en dat is al zo sinds de bear market in deze index precies met de start van dit jaar begon.



Tijd om te draaien, hoor ik u al hardop denken? Geen idee. Dit is herbelegd sinds de bull market in maart 2009 begon. Er is nog altijd forse outperformance voor technologie dat ook nog altijd veel duurder is dan waarde. De S&P 500 Value Index doet 17,5 keer de verwachte winst en de Growth Index 23,0.



Als u toch liever voor waarde gaat, is hier misschien een mooi boodschappenlijstje:

The S&P Dividend Aristocrats index tracks companies in the S&P 500 that have increased dividends every year for at least 25 years in a row.



It's a great list of quality companies for further research: pic.twitter.com/j69WxfeccZ — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) October 30, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Vastned

08:08 Hogere start AEX voorzien

07:56 Jefferies: aangepaste Ebitda DSM conform verwachting

07:44 IMCD breidt positie persoonlijke verzorging in China uit

07:34 Lager onderliggend resultaat voor ForFarmers

07:32 Berenberg verhoogt koersdoel Shell

07:23 DSM verlaagt outlook 2022

07:02 Centrale bank Australië verhoogt rente nogmaals met 25 basispunten

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:47 Chinese industrie ziet krimp afnemen

06:44 Iets minder groei voor Japanse industrie

06:40 Beursagenda: macro-economisch

06:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:39 Beursagenda: buitenlandse fondsen

31 okt NXP boekt hogere winst en omzet

31 okt CSC doet bod op Intertrust gestand

31 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

31 okt Wall Street lager gesloten

31 okt Olieprijs lager gesloten

31 okt IMCD neemt Sanrise over

31 okt Wall Street koerst af op lager slot

31 okt Weer Schotse opdracht voor Envipco

31 okt Europese beurzen overwegend hoger gesloten

Analistenadvies:

Shell: naar €34 van €31,50 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



En ze krijgen er nog geen genoeg van bij Basic-Fit:



De agenda is dun afgezien van de inkoopmanagersindices, maar er zijn wel JOLTS vacatures uit de VS, BP, AMD, Pfizer en Uber.

07:00 DSM - Cijfers derde kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers derde kwartaal



08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 AMD - Cijfers derde kwartaal def. (VS)

21:00 Uber - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

15:00 Vacatures - September (VS)

En dan nog even dit

Gelukkig, statistisch notoire rotmaanden september en oktober liggen weer achter ons en de beurs doet het nog:

WATCH: Wall Street lost ground on Monday but closed out a blockbuster October that saw a major rebound for equities https://t.co/oyl25Cpq74 pic.twitter.com/MPOorbTUqj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2022



Het zevende kwartje in zeven maanden, het is nu 2,85%.

Australia's central bank raises rates by 25 bp as expected https://t.co/QxZhvnM97B pic.twitter.com/TYwFQGjdkh — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2022



Er staat niet bij hoeveel. Bloomberg:

“The oil industry has not met its commitment to invest in America and support the American people,” Biden said Monday. He called the industry’s profits “a windfall of war.”

President Biden said he’d seek to impose higher taxes on oil companies that record “windfall” profits without reinvesting in production https://t.co/UKtocVKJ2Z — Bloomberg (@business) October 31, 2022



Wat een verhaal:

At the world's biggest iPhone factory, Covid outbreaks led to lockdowns for many workers. Trash piled up in hallways. Food was hard to come by. So one worker decided to walk home - 25 miles. Her story from @Lindadalew ??https://t.co/2eYvlPjYNc — Peter Elstrom (@pelstrom) November 1, 2022



Citaat CNBC:

For this winter, Europe’s gas storage is more than 90% full, according to the International Energy Agency, providing some assurance against a major shortage.

But a large proportion of that is made up of Russian gas imported in previous months, which likely won’t be available at all by winter of 2023.

Oil CEOs say this winter is not the season to worry about when it comes to the energy crisis https://t.co/XjgYWpGR4b — CNBC (@CNBC) November 1, 2022



Veel plezier en succes vandaag.