Slimste Belegger-winnaar: goed timen en het momentum pakken

De Slimste Belegger 2022 ligt achter ons en dat betekent dat we ook een winnaar kunnen aanwijzen. De gelukkige deelnemer is Gary IJman, alias bigvis1. Hij speelde een prachtig rendement bij elkaar van maar liefst 215%! Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? We plegen een belletje met de Slimste Belegger van 2022. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie! Hoe is je dit gelukt? "Het was een kwestie van steeds het momentum pakken, en dat liep goed af. Ik was sterk met timen, en daarbij hielp het om het nieuws scherp in de gaten te houden. Ik keek iedere ochtend RTL Z Voorbeurs en daar zie je al een beetje hoe je moet handelen die dag. En met timen moet je ook een beetje geluk hebben." Wat waren je beste trades? "Ik heb vooral gechasht met Flow Traders. De cijfers kwamen uit en ze spraken van een goede outlook, en daar heb ik op gehandeld met een Turbo long. Daar heb ik goed van geprofiteerd. Ook mijn Turbo long op Just Eat Takeaway heeft behoorlijk bijgedragen aan mijn resultaat." Doe je vaker mee met beursspellen? "Ja zeker, ik doe ieder jaar mee met de Slimste Belegger. Ook ben ik een keer derde geworden in het RTL Z Beursspel. Beursspellen zijn mijn hobby. Vanwege mijn syndroom werk ik niet, maar ik doe wel vrijwilligerswerk, en daarnaast dus veel oefenen voor beursspellen! Ik leer er veel van en dat betaalt zich nu uit." Beleg je in het echt ook? "Ja, ik beleg wereldwijd in aandelen en ETF’s, maar niet met zulke bedragen als in het spel. Ik ben er goed in, maar als het om echt geld gaat, is het toch anders!" Kom meer te weten over de werking van Turbo's, klik hier voor meer informatie. RISICOWAARSCHUWING: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

