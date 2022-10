Koersen zijn aan zuinige kant op de vroege ochtend, maar de inflatie niet

Het is weer maandag en hier valt niet tegenop te beleggen. OK, met 16,8% (!) is het ietsie minder dan de vorige keer, dan maar.

In oktober 2022 was de Nederlandse #inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) 16,8%. Dit is een eerste raming, de reguliere cijfers, inclusief de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden 8 november gepubliceerd. Zie: https://t.co/aNeZV7aTE8 pic.twitter.com/TFTFkVhxnv — CBS (@statistiekcbs) October 31, 2022

De AEX-indicatie is +0,4% rond 670 na een fraaie vrijdag op Wall Street en een rustig weekend, wat financieel-, economisch- en bedrijfsnieuws betreft dan. Het houdt echter vanochtend niet over.

Europese futures staan rond +0,2%

De Amerikaanse dalen 0,4% à 0,6%

In Azië gaat alles lekker, behalve China dat een paar tienden daalt. In het dalende Hong Kong staat Tencent wel +3,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -6,0% op 25,8

De dollar stijgt 0,1% naar 0,9950

Goud zakt 0,1%, olie doet -1,3% en crypto tut een beetje rond het nulpunt

De rentes stijgen alweer, in principe beperkt dit aandelen, maar hard draaien en keren is ook deze ooit bedaarde markt niet meer vreemd.



Laatste handelsdag van de maand en het moet gek gaan vandaag, willen we de beruchte krachmaand oktober niet goed doorstaan:

AEX +4,2%

AEX herbeleggingsindex +4,2%

AMX +5,4%

AScX +1,2%

Euro Stoxx 50 +9,8%

S&P 500 +8,8%

Nasdaq 100 +5,1%



Dit zijn de scores dit jaar en hoewel de bear market over krap drie weken een jaar oud is, vallen de scores marktbreed mee. Onderliggend is er echter bij te veel en vooral populaire aandelen veel leed, vooral technologie:



AEX -16,3,2%

AEX herbeleggingsindex -14,5%

AMX -16,4%

AScX -15,7%

Euro Stoxx 50 -15,2%

S&P 500 -18,2%

Nasdaq 100 -29,6%

We doen het vandaag zonder cijfers op het Damrak, maar met tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices industrie en dienstensector oktober. Hier ziet u de NBS Manufacturing PMI en de NBS Services PMI en die laatste komt uit op 48,7 (50,6 verwacht). Wie is er verbaasd over? China heeft ook wel eens vlotter gedraaid.

Morgen zijn de Nederlandse (Nevi) PMI en de Amerikaanse ISM Manufacturing Index er. Een dagje later zijn de Europese inkoopmanagersindices aan de beurt.



Wekker op 11:00 uur, want dan komen de eerste schattingen van de geharmoniseerde consumentenprijzen over oktober in de EU door. U ziet hier de vreselijke consensus en reken maar niet op een meevaller na die draken van Duitse cijfers vrijdag en die van ons vandaag.



Vanavond heeft wel het Nederlandse, maar aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors Q3-cijfers. Dat doet sinds de top in de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) op 27 december vorig jaar beter dan haar Nederlandse zusjes. De sector is nog altijd cyclisch blijkt dit jaar, voor wie daar misschien aan twijfelde.

De top in de SOX kwam ook ruim een maand achter die in de AEX en Nasdaq 100 aan en was maar een paar dagen eerder dan de marktbrede S&P 500. Terwijl cyclisch toch juist eerder geacht wordt te draaien. Het gaat niet altijd volgens boekjes en de koersschade is er dit jaar niet minder om.



Deze week doen we het weer met een resem bedrijfscijfers en hét event is het Fed-rentebesluit van woensdag 20:00 uur. Drie kwartjes en Reuters heeft een mooi plaatje hoe het dan verder moet. Tenminste, hoe de markt het rentebeleid nu inprijst. Het was eerder al 5% voor mei 2023.

Dan nog dit. Let op Basic-Fit? Citi zit er voor 3,4% in.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Duitse detailhandelsverkopen stijgen in september

08:05 AEX wacht vermoedelijk groene weekstart

07:21 Nederlandse detailhandel zet meer om ondanks lagere volumes

07:11 Nederlandse inflatie volgens Europese meting nipt omlaag, maar nog wel 16,8%

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:02 Vertrouwen Japanse consument daalt iets

06:59 Tegenwind voor Chinese economie

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

30 okt Drukke week met cijfers, inkopers en Fed

30 okt Beursblik: beleggersvertrouwen naar historisch dieptepunt

30 okt Citigroup meldt belang in Basic-Fit

30 okt Uitgelicht: week in beeld

08:12 Duitse detailhandelsverkopen stijgen in september

08:05 AEX wacht vermoedelijk groene weekstart

07:21 Nederlandse detailhandel zet meer om ondanks lagere volumes

07:11 Nederlandse inflatie volgens Europese meting nipt omlaag, maar nog wel 16,8%

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:02 Vertrouwen Japanse consument daalt iets

06:59 Tegenwind voor Chinese economie

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

30 okt Drukke week met cijfers, inkopers en Fed

30 okt Beursblik: beleggersvertrouwen naar historisch dieptepunt

30 okt Citigroup meldt belang in Basic-Fit

30 okt Uitgelicht: week in beeld

De AFM meldt deze shorts en wat zijn het er veel:

De opvallendste? Besi:

PostNL valt mee:

De agenda:

21:00 NXP - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Industriële productie - September vlpg. (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Oktober (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - September (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - september (Dld)

11:00 Inflatie - Oktober vlpg (eur)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (eur)

14:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie, het was heel gezellig op de Big Board vrijdag.

All major U.S. indexes ended the session up about 2.5% or more, with the S&P 500 and the Nasdaq notching their second straight weekly gains, fueled by investor risk appetite ahead of next week's two-day policy meeting of the Federal Reserve. Read more: https://t.co/74tJL6qX4T pic.twitter.com/1rMTbkmCsB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2022

Er zijn dit jaar wereld al 423 kwartjes gevallen. Dr komen nog meer bij:

It's rate-hike central with monetary policy meetings in the United States, Britain, and Europe in the week ahead pic.twitter.com/SN5RHgwG0a — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2022

Interessant:

Tech's perfect storm: higher rates+weaker fundamentals: Nasdaq 100's mkt cap vs S&P 500 mkt cap has been highly correlated to earnings (91% since 2001) & to real rates, BofA has calculated. But despite recent rate spike, Nasdaq100 fared better than what relationship would suggest pic.twitter.com/hXIK2djGBm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 31, 2022

Oh ja, Chinees vastgoed:

LATEST: Chinese property developer Longfor's stock plunges as much as 45% after billionaire chairman Wu Yajun steps down https://t.co/GU51g2Ponx — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2022

We merken het wel wat het wordt, we kunnen niet meer beleggen in Twitter en daarmee valt het bedrijf voortaan buiten onze scope. De topman komen we elders wel tegen.

With Twitter now in the hands of the world’s richest person, here is what lies ahead for Elon Musk according to analysts and investors who considered funding his deal to buy Twitter. Read more: https://t.co/VzGeRKxMkj $TWTR pic.twitter.com/XYe3knFl6x — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2022

Tot slot krijgt Brazilië een nieuwe president:

Duizenden Brazilianen vieren dat Lula nieuwe president wordt https://t.co/esfdfgzTZD — NU.nl (@NUnl) October 31, 2022

Ja, wij begrijpen wel dat geld niet aan de bomen groeit. Begrijpt de ECB dat echter ook?

'Ik geloof dat wij in Nederland begrijpen dat het geld niet aan de bomen groeit', aldus @KlaasKnot President @DNB_NL in #buitenhof. 'Als je extra uitgaven wil maken, waar ga je dekking voor die uitgaven zoeken? pic.twitter.com/nYMF5CALAz — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.