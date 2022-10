Bodemvorming aandelen wordt bevestigd door Halloween-indicator

“ Onderzoeken gebaseerd op 300 jaar koershistorie laten zien dat de beleggingsresultaten in de periode november-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de periode mei-oktober‘



Nou dat is goed nieuws.

1 mei: AEX = 711, 31 Okt AEX = 670.

Dat was een daling van 6%

Wanneer we het nu 4,5% beter doen dan verliezen we de komende 6 maanden maar 1,5%



Buy buy buy!