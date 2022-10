Slotcall: mooie winst voor de AEX, tech sell off geldt als kanarie in de kolenmijn

Alle grote centrale banken wereldwijd verhogen in rap tempo de rentes en verlaten het accommoderende beleid van de afgelopen jaren. Er is echter een centrale bank die - nog - niet meedoet en dat is de Bank of Japan (BoJ).

Nu geldt Japan als een eiland met het motto: "What happens in Japan, stays in Japan." Een houding die het land zich teintallen jaren kon veroorloven, mede dankzij een naarstig sparende bevolking waardoor Japan amper afhankelijk is van buitenlands kapitaal.

Het 'yield curve control' beleid valt echter niet vol te houden. Dat beleid, ingevoerd in 2016, komt erop neer dat zodra de rente teveel oploopt, de BoJ agressief aan de koopzijde opereert om de rente te drukken.

Japan spent $43bn in October to defend the yen https://t.co/2DjI5jkgci — Financial Times (@FT) October 31, 2022





De markt verwacht dat aan dit - onhoudbare - monetaire beleid uiterlijk maart volgend jaar een einde komt wanneer de huidige centrale bank topman zijn vijfjaarstermijn heeft uitgediend. Dat kon wel eens een onrustig voorjaar inluiden voor de Japanse financiële markten.

Damrak

De laatste dag van het derde kwartaal kan de boeken in als een positieve dag. Hoewel Wall Street bij opening een deel van de afgelopen vrijdag behaalde winsten moest inleveren, wisten de Europese beurzen hun plussen aardig vast te houden.

Het Damrak kende aardig wat stevige winnaars, waaronder Aegon, ArcelorMittal, Philips, Prosus en Unibail. Hier tegenover moesten ASMI, het morgen cijferende DSM en IMCD wat inleveren.

Een divisie lager stal tankopslagbedrijf Vopak de show, gevolgd door een beperkt herstel bij Basic Fit en ook PostNL kon enig koersherstel laten zien. Dat gold dan weer niet voor het als belegging niet serieus te nemen AF-KLM.

Binnen de AScX tot slot krabbelt houtveredelaar Accsys weer wat op, maar de grote winsten waren weggelegd voor ForFarmers (cijfers morgen voorbeurs) en industrieel toeleverancier Kendrion. En ook Pharming (zie lager) mag zeker niet ontbreken in het rijtje forse stijgers.

Al met al geen onaardige dag voor de bulls: de AEX sloot het kwartaal af op een eindstand van 670,62 punten en won daarmee afgerond toch een half procent.

Dan nog even dit

Het inflatiebeest is nog niet getemd, zo blijkt uit de jongste cijfers die vanochtend van de eurozone naar buiten kwamen. De cpi sprong 10,7% omhoog in oktober, vergeleken met een jaar geleden, tegen verwacht 10,3% (Bloomberg). Tegelijkertijd neemt de economische groei verder af. Een nogal giftige cocktail:

Euro-area inflation surges to a fresh all-time high, while the bloc’s economy lost momentum -- reinforcing fears that a recession is now all-but unavoidable https://t.co/HfczgN4Sh0 via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) October 31, 2022

AB InBev

Waar onze nationale brouwer eerder deze maand teleurstelde, wist de Belgische bierreus AB InBev eind vorige week juist positief te verrassen met ijzersterke derdekwartaalcijfers.

De Belgen verkochten aanzienlijk meer bier en dat ook nog eens tegen hogere prijzen. 's Werelds grootste brouwer had nog meer prettigs in petto voor aandeelhouders en dat leest u in een heldere, compacte analyse van de Beleggersdesk binnen IEX Premium:





Intel

De Amerikaanse chipgigant Intel heeft een moeilijke periode achter de rug en dat is goed te zien aan de diep weggezakte koers van het aandeel. De chipfabrikant heeft zijn ooit zo toonaangevende, ijzersterke marktpositie flink weggegeven.

Tegelijkertijd geldt dat het concern nu de goede weg ingeslagen lijkt, al zullen beleggers nog wel even geduld moeten hebben. Een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk:





Intel slaat de juiste weg in #IntelCorp https://t.co/DlumEQIVWd — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 31, 2022

Meta Platforms

De druiven zijn zuur voor beleggers die Meta Platforms - voorheen Facebook - in portefeuille hebben. De koers is in een vrije val geraakt en het aandeel noteert op het laagste niveau sinds 2016.

De Q3-cijfers van het concern vielen dan ook flink tegen met een krimpende omzet en een gehalveerde winst. Dreigt Meta Platforms het 'Hyves' van de VS te worden, of reageert de markt overtrokken. De Beleggersdesk denkt er het zijne van:





Meta wordt niet het Hyves van Amerika #MetaPlatforms https://t.co/YJuT5RFfJP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 31, 2022

Pharming

Leids biotechconcern Pharming kwam eind vorige week met prima Q3-cijfers naar buiten. Het concern draait operationeel goed en wist de omzet van Ruconest licht op te voeren.

Beleggers - of speculanten - lijken echter meer geïnteresseerd in de uitkomst van de marktaanvraag voor leniolisib. Zal het Pharming opnieuw lukken een medicijn op de markt te brengen, of niet: maart 2023 weten we of het gelukt is:





Twijfelachtig Credit Suisse

De IEX Beleggersdesk volgt al enige tijd het in zware moeilijkheden verkerende Credit Suisse. Dit om diverse redenen. Allereerst omdat de Zwitserse bank nog altijd tot de grootste, meest relevante financiële banken ter wereld behoort, de ineen geschrompelde winst ten spijt.

Nu valt Credit Suisse absoluut niet te vergelijken met het omgevallen Lehman Brothers, maar de bank is meer dan relevant genoeg om impact te hebben op het sentiment van de gehele banksector.

Los daarvan geldt dat de beurskoers van Credit Suisse is gedecimeerd en dan is het voor de Beleggersdesk zaak om te bezien of hier voor beleggers een kans ligt, of dat het een te risicovolle investering is om in te beleggen.

De eerdere conclusie bij de IEX Premium analyse was dat het verstandig werd geacht het kruit nog even droog te houden, in afwachting van de strategie update van eind oktober. Vooralsnog een goede keuze aangezien het aandeel nog eens ruim 20% is weggezakt.

Een andere conclusie was dat de Zwitsers – hoewel dit de afgelopen periode krachtig werd ontkend – opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt moesten doen. Een snelle rekensom leidde tot een bedrag tussen de CHF 2,5 – CHF 4 miljard.

Inmiddels heeft de bank laten weten dan tóch met een nieuwe emissie te komen, en wel van CHF 4 miljard. Pech voor zittende aandeelhouders die opnieuw een pijnlijke verwatering voor hun kiezen krijgen.

Of Credit Suisse inmiddels alsnog interessant wordt voor beleggers nu de waardering van de bank is geslonken tot een market cap van amper CHF 10 miljard, daar komen we binnenkort voor Premium leden uitgebreid en onderbouwd op terug.

Tech sell off kanarie in de kolenmijn

Beleggers hebben een enerverende week achter de rug, of allicht zelfs jaar. Vorige week ging big tech in de aanbieding, Apple uitgezonderd. De sell off was stevig, waarbij aandelen als (vooral) Meta Platforms, Amazon en Alphabet koersmatig een stap terug moesten doen. Eerder dit jaar waren de grote chipspelers al de gebeten hond, met koersdalingen die er niet om logen, al trekt deze sector recentelijk alweer aardig bij.

Nu ook de grote techspelers hun verkoopportie te pakken hebben, is de vraag of dit de laatste bear market tik is geweest, of juist een voorbode vormt voor meer onheil op de financiële markten.

Zoals wel vaker lopen de meningen daarover nogal uiteen. Een grote speler in de sector, Pimco, heeft alvast een heldere visie en gaat ervan uit dat de verslechterede resultaten bij de grote techspelers een voorbode vormen voor lagere winstverwachtingen marktbreed.

Oftewel, de consensus voor de winstverwachtingen 2023 ligt wat Pimco betreft nog te hoog. De investment firm wil nog veel meer downgrades zien en heeft op basis van die visie de afgelopen weken herstelrally’s benut om shortposities op hogere niveaus weer aan te gaan.

Een flink aantal hedge funds heeft er in ieder geval alvast voor gekozen een iets defensiever houding aan te nemen door de leverage terug te brengen, dit na de pijnlijke $400 miljard tech sell off afgelopen week.





Of het zinvol is om nu nog flink wat puts in te slaan zoals veel retailbeleggers doen, is nog maar de vraag. Hoewel de waarderingen van veel grote techspelers nog niet als ‘goedkoop’ kan worden betiteld, is de stemming inmiddels dusdanig bearish dat contrair ingestelde beleggers allicht selectief alweer de eerste kansen zien. Dit dan niet zozeer in de techhoek, maar juist bij traditionele aandelen. Opnieuw een grote sectorrotatie?

Gasmarkt blijft gespannen

Tot op heden heeft een groot deel van Europa geluk: het najaar is zacht en dat betekent dat er minder vraag naar gas is. Zozeer zelfs, dan eerder deze maand de gasprijs kortstondig zelfs even onder nul dook (zie item vorige slotcall). Dat kan snel omslaan indien een koudere periode zich aandient uiteraard.

Ondertussen gaat de EC gewoon voort met het plan een prijsplafond in te voeren voor gas. Wie even de geschiedenisboekjes induikt, komt al snel tot de conclusie dat prijsplafonds niet werken en juist – logischerwijs - méér tekorten veroorzaken, maar dat weerhoudt Brussel er niet van stug het ingeslagen pad te vervolgen.

Qatar – een grote leverancier van gas en zelfs ’s werelds grootste lng-producent – is het daar alvast niet mee eens. Een tikje pijnlijk, maar deze Arabische emiraat stelt fijntjes vast dat prijsplafonds nogal schuren met de ‘vrije markt gedachte.’

En niet alleen dat, het zal onder andere tot (ongewenst) gevolg hebben dat partijen minder geneigd zullen zijn tot investeringen in de productie van gas. Bovendien kan de EU wel een prijsplafond instellen, maar die geldt dat alleen binnen de EU. Landen die daar niet aan mee doen – grofweg de rest van de wereld – kunnen simpelweg beperkt overbieden en aan de haal gaan met het schaarse, maar oh zo broodnodige gas.

De verwachting is dat nu dat als het Russisch gas goeddeels niet richting Europa vloeit, het continent nog barre jaren wachten - ten minste totaan 2025 - volgens de topman van Qatar Energy.

Het emiraat kán eenvoudigweg switchen van afnemers: Azië staat ook te springen om lng, maar Qatar houdt zich vooralsnog aan de leveringsovereenkomsten die met de EU zijn afgesproken, al kan het land wel degelijk contractueel van afnemers wisselen.

Wall Street

In de VS moest Wall Street een beperkt deel van de afgelopen vrijdag geboekte winsten weer inleveren. Later deze week komt de Fed bijeen, met hoogstwaarschijnlijk opnieuw een renteverhoging van 0,75%.

Er was wel sprake van enige verdere koersdruk bij voormalige lievelingen als Meta, Intel, Nvidia en AMD et verliezen tussen de 2,5 - 5,%. Bij eerstgenoemde twijfelen beleggers inmiddels openlijk over de toekomst van oprichter Mark Zuckerberg.

Rentes

Relatieve rust op het rentefront vandaag en dat zal obligatiehandelaren welkom zijn, al geldt dit dan weer niet voor Flow Traders dat onlangs flinke winsten wist te boeken in de obligatiehandel.

Opvallend is wel dat de Italiaanse tienjaarsrente hardnekkig boven de 4% blijft noteren, iets dat het met schulden overladen Zuid-Europese land niet kan betalen. We zijn benieuwd of de ECB nog iets bijzonders uit zijn hoed weet te toveren.



Bron: Reuters





Brede markt

Aardige winsten in Europa, de VS doet vandaag vooralsnog niet mee. Olie doet opnieuw een bescheiden stapje terug en dat geldt tevens voor goud. Bitcoin houdt knap stand in een fase waarbij de oplopende rentes toch de aantrekkelijkheid van de cryptomunt doet verminderen.

Het Damrak

ASMI (- 4,4%) blijft onder druk liggen na teleurstellende resultaten eerder deze maand en vooral de impact van exportrestricties.

(- 4,4%) blijft onder druk liggen na teleurstellende resultaten eerder deze maand en vooral de impact van exportrestricties. DSM (- 3,2%) komt morgen voorbeurs met zijn Q3-cijfers en beleggers lijken hier het zekere voor het onzekere te nemen.

(- 3,2%) komt morgen voorbeurs met zijn Q3-cijfers en beleggers lijken hier het zekere voor het onzekere te nemen. Philips (+ 2,4%) probeert al een aantal dagen te herstellen, slaagt meestal niet erin de dagwinst vast te houden, maar vandaag - eindelijk - eens wel.

(+ 2,4%) probeert al een aantal dagen te herstellen, slaagt meestal niet erin de dagwinst vast te houden, maar vandaag - eindelijk - eens wel. Prosus (+ 6,6%) kreeg diverse lichte koersdoelverlagingen, maar koerswinst van Tencent in Azië woog vandaag zwaarder.

(+ 6,6%) kreeg diverse lichte koersdoelverlagingen, maar koerswinst van Tencent in Azië woog vandaag zwaarder. Unilever (+ 1,2%) werd amper beloond voor zijn Q3-update van vorige week. Niet geheel terecht en dit lijkt nu te worden rechtgetrokken. Zie verder de analyse bij IEX Premium .

(+ 1,2%) werd amper beloond voor zijn Q3-update van vorige week. Niet geheel terecht en dit lijkt nu te worden rechtgetrokken. Zie verder de analyse bij . Basic Fit (+ 3,0%) herstelt aarzelend enigszins van de zware sell off van eind vorige week, maar overtuigend oogt een en ander vooralsnog niet, ondanks dat Citigroup zeer recent een belang van ruim 3% in het fonds meldde.

(+ 3,0%) herstelt aarzelend enigszins van de zware sell off van eind vorige week, maar overtuigend oogt een en ander vooralsnog niet, ondanks dat Citigroup zeer recent een belang van ruim 3% in het fonds meldde. Vopak (+ 6,5%) moet nog doorkomen met zijn Q3-cijfers, maar steelt vandaag de show, relevant nieuws voor de stijging kon niet gevonden worden. Ter nuancering, het aandeel is fors gedaald de afgelopen maanden.

(+ 6,5%) moet nog doorkomen met zijn Q3-cijfers, maar steelt vandaag de show, relevant nieuws voor de stijging kon niet gevonden worden. Ter nuancering, het aandeel is fors gedaald de afgelopen maanden. ForFarmers (+ 8,5%) cijfert ook morgen, zij het in de vorm van een trading update. Er wordt enig winstherstel van de veevoederproducent verwacht.

(+ 8,5%) cijfert ook morgen, zij het in de vorm van een trading update. Er wordt enig winstherstel van de veevoederproducent verwacht. Kendrion (+ 6,7%) lag vandaag gevraagd, een plausibele reden voor de koersstijging kon niet zo snel gevonden worden, maar vond wel plaats onder lage handelsvolumes.

(+ 6,7%) lag vandaag gevraagd, een plausibele reden voor de koersstijging kon niet zo snel gevonden worden, maar vond wel plaats onder lage handelsvolumes. Pharming (+ 6,4%) kreeg de handen op de cijferdag niet echt op elkaar, maar is nadien toch weer aan een sterke opmars bezig en heeft de pennystock status weer achter zich gelaten.

(+ 6,4%) kreeg de handen op de cijferdag niet echt op elkaar, maar is nadien toch weer aan een sterke opmars bezig en heeft de pennystock status weer achter zich gelaten. Op de lokale markt leeft de koers van Marel (+ 7,1%) weer wat op.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €690 van €780 en kopen - JPMorgan

Shell: naar £27,51 van £25,51 en kopen - Deutsche Bank

Aegon: naar €5,00 van €4,80 en houden - Morgan Stanley

Ageas: naar €47 van €55 en naar houden van kopen - Morgan Stanley

ASR: naar €52,50 van €47,10 en naar kopen van houden - Morgan Stanley

Prosus: naar €90 van €93 en kopen - Deutsche Bank

Heineken: naar €113 van €119 en kopen - UBS

Prosus: naar €94 van €99 en kopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €32 van €29 en houden - RBC

AF-KLM: naar €1,70 van €1,85 en houden - UBS

AB Inbev: naar €60 van €59 en houden - Goldman Sachs

AB InBev: naar €69 van €74 en kopen - Barclays

Amazon: maar $142 van $170 en kopen - Credit Suisse

Intel: naar $37 van $70 en kopen - Credit Suisse

Apple: naar $184 van $190 en kopen - Credit Suisse

Agenda 01 november

02:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Oktober (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

07:00 DSM - Cijfers derde kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers derde kwartaal

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (NL)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VK)

12:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Oktober (VS)

15:00 Vacatures - September (VS)

21:00 AMD - Cijfers derde kwartaal def. (VS)

21:00 Uber - Cijfers derde kwartaal (VS)