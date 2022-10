Slotcall: -19% en een positieve verrassing

De AEX startte de dag nog ruim 1% in het rood, maar aan het einde van de handelsdag resteert er een min van slechts 0,3%. Dit noemen we dan een morele stijging. De trigger lijkt de positief ontvangen kwartaalcijfers van Apple.

De techgigant verkocht weliswaar minder iPhones dan verwacht, maar per saldo vielen de derdekwartaalcijfers bepaald niet tegen. Helemaal als we dit vergelijken met de andere big techbedrijven. Het aandeel noteert bijna 8% in de plus en stuwt Wall Street omhoog. De drie belangrijkste graadmeters winnen daardoor vandaag circa 1,5%.

Hier staat tegenover dat Amazon juist 9% daalt. Anderzijds stond er gisteren nabeurs een min van meer dan 20% op de teller. Het kon dus nog slechter. De cijfers samengevat: de groei liep terug en de kosten juist op. Hierdoor stonden de marges stevig onder druk. Ook de outlook voor het vierde kwartaal was aanzienlijk slechter dan verwacht.

Verder kwam er vanmiddag om 14:30 uur nog een positief inflatiecijfer langs. Het gaat om de Core PCE Price Index. De inflatie steeg in september met 5,1% op jaarbasis daar waar de markt rekende op een plus van 5,2% Het is geen publiek geheim dat de Fed altijd met extra interesse naar dit cijfer kijkt. Wie weet slaat Fed-voorzitter Jerome Powell nu een matigende toon aan.

Basic-Fit

Over een matigende toon gesproken. Het management van Basic-Fit (-19,0%) is voor het komende jaar een stuk voorzichtiger geworden. De sportschoolketen zegt het aantal clubopeningen aan te passen aan de macro-economische ontwikkelingen en het verloop van de energieprijzen.

Houd er dus rekening mee dat Basic-Fit vanwege de moeilijke marktomstandigheden volgend jaar aanzienlijk minder clubs opent. Dit is niet zo onlogisch. Door de gestegen rente wordt het duurder om geld te lenen. Daarnaast eist de markt nu dat bedrijven een positieve kasstroom bewerkstelligen.

Basic-Fit heeft zichzelf ten doel gesteld om vanaf eind volgend jaar kasstroom positief te opereren. Door de hoge kosteninflatie is dit voor de sportschoolketen nu aanzienlijk lastiger geworden. Toch zijn er ook nog enkele lichtpuntjes. Welke dat zijn, leest u in de onderstaande analyse.

Het zit momenteel even tegen voor Basic-Fit. De rente loopt hard op en dat geldt eveneens voor de kosten. Het bedrijf verlaagt zijn outlook voor dit jaar en hint erop in 2023 minder clubs te openen.



De leden groei is wel sterk. Koers desondanks -15%https://t.co/jiGjGwMeC9 pic.twitter.com/SS9VuNIHvP — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 28, 2022

Shell

De verwachtingen rond de Q3-cijfers van Shell (+0,1%) waren door het concern vooraf wat getemperd middels een trading update. Groot voordeel hierdoor is dat de volledige resultaten dan al snel wat meevallen. Dat gold zeker ook bij Shell het afgelopen kwartaal.

De cijfers waren dankzij de hoge olie- en gasprijzen wederom uitstekend, zij het wat minder dan het loeisterke eerste halfjaar. Toch vallen er, naast opnieuw stevige winstcijfers, wel enkele kritische kanttekeningen te plaatsen ditmaal.

Zo kiest Shell ervoor om nog eens voor $4 miljard eigen aandelen in te kopen en wordt het dividend stevig opgetrokken met 15%. Lees er alles over in deze analyse van collega Martin Crum.

Apple

“Waar veel Big Tech-bedrijven haperende omzetten en dalende winsten rapporteren, zien we niets van dat bij Apple. Het bedrijf groeit gestaag door ondanks sterke valuta-tegenwind”, schrijft analist Paul Weeteling in zijn analyse van Apple (+7,6%).

“De omzetgroei in het vierde kwartaal van boekjaar 2022 bedroeg 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks een stevige dollar-tegenwind. Apple groeide vorig jaar explosief, dus dat het daar dit jaar toch weer ver overheen gaat, is een knappe prestatie.”

Desondanks is Weeteling niet laaiend enthousiast over een belegging in Apple. Hoe dit precies zit, leest u in de onderstaande analyse.

Rentes

De rentes gaan vandaag hard omhoog, maar zijn per saldo de afgelopen twee weken hard gedaald. De Britse tienjaarsrente noteert bijvoorbeeld op 3,47%. Dit was veertien dagen geleden nog meer dan 4%.

Nederland: +7 basispunten (+2,34%)

Duitsland: +9 basispunten (+2,07%)

Italië: +9 basispunten (+4,14%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (+3,47%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+3,96%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,3%

AEX deze maand: +4,2%

AEX dit jaar: -16,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -14,5%

Slechtste jongetje van de klas

De AEX stijgt 2,3%, maar blijft daarmee achter ten opzichte van de overige Europese indices. Dit zit hem vooral in zwaargewicht Prosus (-15,9%) dat een pak rammel krijgt deze week. De Nasdaq100 (+1,0%) heeft te maken met de tegenvallende resultaten van Alphabet, Meta, Amazon en Microsoft.

AEX

Aegon (+11,5%) verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan ASR (+6,0%) en dat levert naar verwachting voor €185 miljoen aan synergievoordelen op. Prosus (-15,9%) gaat onderuit op het bericht dat de Chinese Leider Xi Jinping allemaal vertrouwelingen onder zich heeft verzameld. Dit betekent slecht nieuws voor Chinese techgiganten, waaronder Tencent.

AMX

Flow Traders (+23,4%) verraste positief met zijn derdekwartaalcijfers. De marketmaker behaalde een winst per aandeel van €0,79 daar waar de markt rekende op circa €0,30. AMG (+17,1%) gaat ook goed en dat geldt eveneens voor Fugro (+16,1%). Met name het orderboek was sterk. Basic-Fit (-14,3%) is daarentegen het lelijke eendje binnen de AMX. De reden is bekend.

ASCX

CM.com (+13,7%) heeft de smaak te pakken. Een duidelijke koerstrigger kan ik echter niet aanwijzen. Verder valt op dat vrijwel alle smallcapaandelen er goed bij liggen.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik