Beurzen sorteren voor op eindejaarsrally

quote: Robine2004 schreef op 28 oktober 2022 08:17: Echt lachwekkend.

Ik lees deze verhaaltjes al een tijdje.

Voor 80% gaan we omhoog.

Voor vooopig zijn ze al bijna een jaar aan het dalen.

Beste Royce, kijk in de wereld om je heen en zet asjeblieft beginnende beleggers niet op het verkeerde been.

Beste Robine,Als ik alle negatievelingen hier moet geloven gingen we een maand geleden minstens richting de 550. Inmiddels is mijn portefeuille afgelopen weken met 20% gestegen, enkel door te blijven zitten en bij te kopen. En staat de AEX op 670.Misschien wordt de soep toch niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend?Waarbij ik niet bedoel dat ik een goede belegger ben. Maar als ik een maand geleden alles had verkocht, zou ik nu mn haren uit mn hoofd trekken. Er zijn genoeg kansen in de markt. Misschien gaan we weer richting 630, en blijven we nog jaren zijwaarts gaan. Geen reden om nu niet in te stappen, maar doe het met stapjes.