Beurzen sorteren voor op eindejaarsrally

Statistisch bezien staan we aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar. De maand november staat technisch uitstekend in de startblokken, de signalen lijken één voor één op groen te springen.

'Remember, buy in November' is uiteraard mijn vrije interpretatie op een bekende beurswijsheid. Maar ik denk dat we dit belabberde beursjaar toch nog redelijk kunnen afsluiten, mogelijk zelfs met een eindejaarsrally.

De beste beursperiode van het jaar

Statistisch bezien, staan we aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar. Veel fondsmanagers herschikken tegen het einde van het beleggingsjaar hun portefeuilles, wat vaak leidt tot nieuwe aankopen.

Bovendien toont veel onderzoek aan dat in de periode oktober-april de beste rendementen behaald worden. We naderen nu dus de periode met de beste maanden van het jaar om in te beleggen.

Hoewel oktober een slechte naam heeft, vooral op het gebied van crashes, worden in deze maand heel vaak belangrijke bodems gelegd.

Spike-bodems

Dat blijkt ook dit jaar weer, met de spike-bodems van twee weken geleden. Ik heb daar meerdere keren uitvoerig over geschreven. Met andere woorden, in de herfst starten vaak belangrijke beursrally's.

Vooral op Wall Street is onderzocht hoe seizoensgebonden strategieën presteren. In de afgelopen tachtig jaar presteerde de S&P 500 in de driemaandelijkse periode november-januari beter dan in de overige maanden.

Halloween-indicator

De aandelenmarkten lijken de wind in de rug te hebben. Ten eerste staan de beurzen relatief laag, na de forse dalingen eerder dit jaar. Veel kou is al redelijk verdisconteerd in de koersen, waarmee er ruimte is voor herstel.

Ten tweede is november zoals gezegd, doorgaans geen slechte beursmaand, dus vanuit de seizoensinvloeden hebben we vanaf nu wind mee. Een variatie hierop is het Halloween effect, ook wel de Halloween-indicator genoemd.

Ik ga daar maandag uitvoerig aandacht aan besteden. Maar dit betreft een timingstrategie gebaseerd op de veronderstelling dat aandelen vanaf 31 oktober veel beter presteren dan in de rest van het jaar.

Ten derde zitten we halverwege het cijferseizoen, en dat pakt tot nu toe goed uit. De teleurstellingen zijn beperkt.

Uiteraard is het technisch uitermate belangrijk, zelfs cruciaal, dat vrijwel alle beurzen hun pullback-scenario's succesvol aan het afronden zijn.

En tenslotte zakt de volatiliteit, weergegeven met de VIX-index, weer helemaal terug richting normale waarden.

Het enige serieuze minpuntje dat ik kan vinden, is dat nog niet één van de belangrijke beurzen de 200-dagenlijjn al heeft weten te breken.

Vandaag bekijk ik enkele belangrijke indices: de AEX, de Dow en de Nadaq100. Maar ik begin met de Europese paniekbarometer, de E-Vix index.

Europese paniekbarometer: financiële markten komen weer tot rust

Het belangrijkste is dat de volatiliteit weer terug naar lage waarden moet, en dat gebeurt ook nu weer. De terugval van de Europese VIX index geeft aan de er weer sprake is van rust onder Europese beleggers.







AEX-index vormt hogere bodem

De Nederlandse beurs heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van toppen van februari 2020 rond 632,12 punten.

Zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is in eerste instantie ruimte richting 743,05 punten (de top van 8 april). De steun bevindt zich op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020).





Technisch plaatje Wall Street trekt weer serieus aan

De Dow Jones heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd in de buurt van de top van 10 februari 2020 op 29.568 punten.

Aangezien de Dow duidelijk boven deze voormalige top lijkt te bodemen, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus).







Nasdaq 100 index zakt richting oude koerstoppen

De recente daling zorgt ervoor dat de Nasdaq 100 index terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door de oude koerstop van begin 2020 rond 9.736,57 punten.

Zolang de Nasdaq 100 index hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Steun ligt op 9.736,57 punten (de bodem van 17 februari 2020). Weerstand wacht rond 13.720,91 punten (gevormd op 16 augustus).