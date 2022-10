Slotcall: Het Damrak kent vandaag veel winnaars

De ECB zet de beleidsrente 75 basispunten hoger en dat is nog niet het einde van de verhogingen. Voorzitter Lagarde zegt alleen niet hoeveel hoger en hoeveel langer, noch wordt er gerept van het afbouwen van de balans. Ondertussen kende het Damrak vandaag veel winnaars. Zo stijgt Shell bijna 6% nadat het heeft aangegeven het dividend steviger te willen verhogen. Daarnaast boekte het in Q3 meer winst dan een jaar geleden.

Flow Traders triomfantelijk bovenaan

Maar er zijn meer winnaars. De grootste is Flow Traders (+12,7%), dat de hele dag triomfantelijk bovenaan stond op het Damrak. Terecht, want het bedrijf presenteerde vanochtend schitterende cijfers. "Dit ondanks dat de handelscondities op de aandelenmarkten verre van optimaal waren", licht analist Martin Crum toe in zijn nieuwste analyse van Flow Traders.

"Dat er desondanks aanzienlijk meer geld is verdiend is te danken aan fors hogere handelsresultaten bij fixed income (obligaties), valuta's, crypto en grondstoffen. De diversificatie van Flow Traders werpt sneller dan verwacht zijn vruchten af, al waken wij ervoor het lijntje zomaar door te trekken."

ASR neemt Aegon Nederland over

Groot nieuws vanochtend uit de hoek van ASR (+4,5%). De verzekeraar gaat namelijk de activiteiten van Aegon Nederland overnemen. Aegon (+6,5%) ontvangt daar €4,5 miljard voor. €2,5 miljard ontvangt de verzekeraar handje contantje, en het andere deel komt in de vorm van een belang van €30% in ASR.

"Het is de verwachting dat Aegon Nederland vanaf 2025 voor €600 miljoen gaat bijdragen aan de kapitaalgeneratie van ASR. Dit is inclusief de €185 miljoen aan synergievoordelen die deze deal jaarlijks moet opleveren", laat analist Niels Koerts weten in zijn analyse van ASR.

ASR betaalt 8,2 keer de verwachte kasstroom die Aegon Nederland vanaf 2025 oplevert. "Een redelijke, maar geen briljante prijs - zo noteert ASR zelf eveneens tegen een multiple van 8 keer de verwachte kasstroom over boekjaar 2025", oordeelt Koerts. Door deze grote overname is ASR nu geen sappige overnameprooi meer.

Aegon mag blij zijn met de deal. Koerts noemt het zelfs een prachtdeal voor Aegon. Van de €2,5 aan contanten gebruikt de verzekeraar €1,5 om terug te geven aan zijn aandeelhouders. Het aandeleninkoopprogramma en dividend gaan niet direct omhoog, maar gegeven het feit dat de vrije kasstroom door deze verkoop significant daalt, krijgen beleggers per saldo toch een hogere uitkering.

Risico's Alibaba stratosferisch gegaan

"De absurde koersrit van Alibaba (+4,1%) in de afgelopen twee jaar heeft menig belegger hoofdbrekens gekost. Van een all-time high op $310 in een vrijwel onafgebroken afdaling naar een all-time low op $63", begint analist Paul Weeteling zijn analyse van Alibaba.

"Nu de Chinese leider Xi Jinping succesvol de macht heeft weten te consolideren in China, wordt echt alles vloeibaar voor beursgenoteerde Chinese techbedrijven en is het risicoprofiel van Alibaba en feitelijk het hele Chinese bedrijfsleven stratosferisch gegaan. Dit maakt zaken die voorheen nog in te schatten waren, niet langer inschatbaar." Toch is beleggen in Chinese tech volgens Weeteling verre van kansloos. In zijn analyse legt hij uit waarom hij dat vindt.

Rentes

Dalende rentes. In Nederland daalt de tienjaarsrente met maar liefst tien basispunten naar 2,31%.

Brede markt

De AEX (+0,6%) presteerde veel beter dan de Franse CAC 40 (-0,5%) en de Duitse DAX (-0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 27,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,2%), Dow 30 (+1%) en de Nasdaq (-1%).

De euro daalt 1% en noteert 0,998 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (-0,8%) dalen.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,3%) worden het niet eens.

Bitcoin (+0,1%) stijgt iets.

Het Damrak:

De omzet van Unilever (+0,4%) is in het derde kwartaal van 2022 sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes daalden, en de onderneming verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar.

(+0,4%) is in het derde kwartaal van 2022 sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes daalden, en de onderneming verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Metalenspecialist AMG (+0,5%) heeft de afgelopen jaren een enorme berg hooi op de vork genomen als het gaat om nieuwe investeringen, waar aandeelhouders tot nu toe louter kosten van terugzien in de resultaten. Dat is het risicoprofiel en de koers niet ten goede gekomen. Het moment dat die investeringen hun vruchten af gaan werpen komt echter snel dichterbij en de lithiumprijs werkt ook nog eens mee. De markt lijkt daar nu oog voor te krijgen. Lees daar meer over in deze analyse van AMG.

(+0,5%) heeft de afgelopen jaren een enorme berg hooi op de vork genomen als het gaat om nieuwe investeringen, waar aandeelhouders tot nu toe louter kosten van terugzien in de resultaten. Dat is het risicoprofiel en de koers niet ten goede gekomen. Het moment dat die investeringen hun vruchten af gaan werpen komt echter snel dichterbij en de lithiumprijs werkt ook nog eens mee. De markt lijkt daar nu oog voor te krijgen. Lees daar meer over in deze analyse van AMG. De trading update van Unibail-Rodamco-Westfield (+1,9%) over het derde kwartaal bevat geen winstcijfers, alleen huurinkomsten en er wordt wat aandacht gegeven aan de financieringskant. Met de huurinkomsten gaat het de goede kant op. Het concern wordt hierbij geholpen door het ontbreken van corona-huurkortingen, de dure dollar en de mogelijkheid de huren te indexeren. Lees er alles over in deze analyse van Unibail-Rodamco-Westfield.

(+1,9%) over het derde kwartaal bevat geen winstcijfers, alleen huurinkomsten en er wordt wat aandacht gegeven aan de financieringskant. Met de huurinkomsten gaat het de goede kant op. Het concern wordt hierbij geholpen door het ontbreken van corona-huurkortingen, de dure dollar en de mogelijkheid de huren te indexeren. Lees er alles over in deze analyse van Unibail-Rodamco-Westfield. Een flinke koersdoelverlaging voor PostNL (-0,7%). Jefferies verlaagde zijn koersdoel voor de postbezorger namelijk van €2,50 naar €1,50. Het houdadvies bleef daarbij staan.

(-0,7%). Jefferies verlaagde zijn koersdoel voor de postbezorger namelijk van €2,50 naar €1,50. Het houdadvies bleef daarbij staan. "Beleggers reageren negatief op het verslag van Arcadis (-0,3%) over het derde kwartaal. Operationeel draait het concern juist erg goed met een autonome groei van liefst 10,1% over het derde kwartaal", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van Arcadis. "De markt schrikt waarschijnlijk van de hoge acquisitiekosten voor de drie grote overnames die het concern onlangs deed. Die zetten de vrije kasstroom flink onder druk, en dat terwijl door die overnames de schuld al door het dak gaat. Ook het aangekondige vertrek van topman Peter Oosterveer valt slecht."

(-0,3%) over het derde kwartaal. Operationeel draait het concern juist erg goed met een autonome groei van liefst 10,1% over het derde kwartaal", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van Arcadis. "De markt schrikt waarschijnlijk van de hoge acquisitiekosten voor de drie grote overnames die het concern onlangs deed. Die zetten de vrije kasstroom flink onder druk, en dat terwijl door die overnames de schuld al door het dak gaat. Ook het aangekondige vertrek van topman Peter Oosterveer valt slecht." Pharming (-2,6%) heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een lichte omzetgroei geboekt, terwijl de nettowinst verdubbelde. Het feit dat dit biotechfonds ook echt winst maakt is het uitzonderlijke aan Pharming. Het bedrijf heeft in tegenstelling tot veel andere biotechfondsen daadwerkelijk een product (Ruconest) in de schappen liggen.

