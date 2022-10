Bericht van het Superdonderdagfront: Shell, Flow, Aegon, ASR, ASMI, ASML, Meta, rentes en ECB

Ja, het is een mooi ritje dat de AEX maakt deze maand vanaf de intradagbodem op 611,74.

Niettemin is het speelveld nog niet veranderd. De grote neergaande trend sinds 17 november vorig jaar is nog intact. Net als in augustus kan het ritje weer bear market rally, sucker rally of dead cat bounce zijn. Die 611,74 kan ook dé bodem zijn, maar dat weten we pas zeker als in ieder geval de grote koerswinst al weg is.

Veel nieuws en cijfers en een tjokvolle agenda dus vandaag op Superdonderdag, maar beslissend is het nog niet. Hier is weer de AEX versus onze tienjaarsrente, die nu zeven basispunten aandikt. Opletten dus, want het hele jaar al beperken stijgende rentes de upside van aandelen, om het héél zacht uit te drukken.



Hier de rentes:



EUR/USD houdt stand boven pariteit, ofwel de markt blijft bij die drie ECB-kwartjes verhoging straks om 14:15 uur.



Marktoverzicht Damrak en wat is en gebeurt er weer veel:

De overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon door ASR in ruil voor €2,5 miljard en een belang van 29,9% valt goed, hoewel beide fondsen nóg enthousiaster openden

Flow Traders verrast (?) met een veel hogere winst per aandeel dan verwacht. Waar de volatiliteit op de aandelenmarkt misschien tegenvalt dit jaar, explodeert die op de obligatiebeurs. Weer wat geleerd: daar profiteert het handelshuis ook van

Shells rapportage was in grote lijnen al bekend en die zit iets onder de verwachtingen. De energiereus hannest met gasvoorraden en -handel, maar komt met een smak aandeelhouders-return, ofwel 15% dividendverhoging en $4 miljard aandeleninkoop

Unilever verhoogt de outlook, maar krijgt de beurs niet op de banken. Het lukt het bedrijf maar niet om fantasie in het aandeel te krijgen

Bij Unibail mag u weer op dividend hopen

Arcadis zakt weg op de cijfers en/of de CEO-wisseling

Cijfers van Corbion worden ter kennisgeving aangenomen

Pharming maakte wekenlang een fameuze rit op de Q2's, maar nog niet op de Q3's

Wereldhave verhoogt ook outlook, maar het plusje maakt amper iets van de grote schade goed dit jaar

Weet u nog? Precies een jaar geleden ging ABP uit Shell. Dit is herbelegd en geïndexeerd.



Verder valt vooral het verlies van ASMI op. De Q3- en zeg maar Chinasanctiezeperd hakt er helaas hard in. Er is ook goed chipnieuws. Dit ziet Wall Street zeker, het - zoals het zo mooi heet - gezaghebbende Barron's noemt ASML een koopje. Vanavond is Intel met Q3's en daar is het blad weer bearish op.

ASML’s shares are likely to get a boost as next generation lithography technology is adopted at a faster-than-expected pace. https://t.co/ichk5GP1NE — Barron's (@barronsonline) October 27, 2022



Onbedoeld gaf hetzelfde blad misschien dit weekend een Sell af voor Shell, want het heeft zeg maar een voorpaginareputatie. Als u daar nog nooit van hebt gehoord, begrijpt u onmiddelijk wat ermee wordt bedoeld.



Intussen was Wall Street er om 4:00 uur plaatselijke tijd alweer bij om...



Hier het hele Damrak nog: