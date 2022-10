Cijfers, aandelen, rentes en dollar: momenteel gaat alles van dik hout

Wie nog in het sprookje gellft van de Bitcoin moet de fabeltjeskrant lezen van meneer de Uil.



Wie ook nog gelooft dat de chipmarket met sprongen omhoog gaat moet effe het nieuws lezen van SK Hynix. in Korea.

South Korean chipmaker SK Hynix Inc. said it will cut its capital expenditure for next year by at least half after reporting a 60% decline in third-quarter profit as memory chip demand plunged.



Hynix’s dramatic cut affirms pessimism about electronics demand in the face of a potential recession as well as uncertainty over Washington’s campaign to smother China’s tech industry. The US curbs on access to advanced chips could curtail production at Hynix and other chipmakers’ factories in China, adding to downbeat forecasts that have come from other chip suppliers like Micron



De cijfertjes van alfabet, microsoft en kornuiten was niet om te gillen. Wat steeds meer wijst op een degelijke recessie. Boeing kreeg ook nog effe klappen met hun miljardenverlies. Willen de heren analisten zogezegd, ook nog pessimistisch zijn. Lijkt meer op de fabeltjeskrant van meneer de uil.