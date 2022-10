Is de shake-out van 2022 al geweest?

quote: JoostVLS schreef op 26 oktober 2022 08:22: Springplank

Ik verwacht met een waarschijnlijkheid van 85% dat deze spike de bodem is, en de springplank voor herstel vormt.



Nou nou, boute uitspraken van de auteur



Goedemorgen overigens

Goedemorgen,Royce heeft blijkbaar niet naar Nieuwsuur gekeken gisteren waar Marieke Blom van de ING sprak van een recessie die er aan zit te komen in Europa en ook Nederland uiteraard.Zeker bij een strenge winter zal de gasprijs weer aantrekken, al is die op het moment gedaald door de verminderde vraag, maar dat kan zo veranderen wanneer het echt koud wordt en de gevulde gasvoorraad hard slinkt.Met alle gevolgen voor burgers en bedrijven want de Overheid kan niet blijven bijspringen, er zijn grenzen aan het lenen en de rekening krijgen we later alsnog gepresenteerd.