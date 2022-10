Slotcall: Rentes imploderen

De AEX (+1,9%) is on fire vandaag. We gaan daarmee in Amsterdam aanzienlijk harder omhoog dan de brede Europese markt. De trigger is de dalende rente.

De Nederlandse tienjaarsrente keldert vandaag liefst 15 basispunten tot 2,49%. Een ongekende beweging in de rentemarkt. Het zijn vooral de groeibedrijven die van deze rentedaling profiteren en laat de AEX-index nou net goed gevuld zijn met technologiebedrijven.

Kortom, het is dus niet zo verrassend dat we vandaag de brede markt outperformen. Just Eat Takeway (+11,5%) is een van de grote winnaars. Het is een sentimentskwestie, want groot nieuws komen we niet tegen.

UMG (+11,6%) doet het zelfs nog een fractie beter. De analisten van Citigroup zeggen dat het platenlabel profiteert van een prijsverhoging die Apple doorvoert voor Apple TV en Apple Music. Dit zou de winst per aandeel van UMG met 5% moeten stuwen.

Prosus

Na het congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) is geen twijfel meer mogelijk over de richting die president Xi op wil met China, de aap is uit de mouw. Meer binnenlandse ontwikkeling van technologie, een hereniging met Taiwan, een vijandigere opstelling naar het buitenland en meer overheidscontrole van techbedrijven en vrijwel alles.

Op de scoreladder voor wat beleggers in Prosus (+2,9%) niet willen horen, scoort dat toch zeker 9 uit 10. Het gevolg was een sell-off in Chinese techaandelen waaronder Tencent, waar Prosus nog altijd een groot belang in heeft.

President Xi zit er nog ruim vijf jaar, dus in die periode hoeven beleggers niet op verbetering van het bedrijfsklimaat voor techreuzen uit China te rekenen. Toch gaat het analist Paul Weeteling een stap te ver om de handdoek in de ring te gooien. Hieronder leest u zijn volledige analyse over Prosus.

Vooruitblik Q3-cijfers brouwers

Komende woensdag presenteert Heineken (+1,2%) zijn trading update over het derde kwartaal en komende donderdag is het de beurt aan wereldmarktleider AB InBev.

Heineken heeft te maken met hoge inflatie: de kosten voor verpakkingsmateriaal, transport en energie zijn stevig opgelopen. Een geluk bij een ongeluk is dat Heineken dankzij een vast contract voor het jaar 2023 voor 50 tot 60% is ingedekt tegen de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen.

De Nederlandse brouwer heeft dus iets langer de tijd om die door te berekenen aan de consument. In de onderstaande analyse leest u een uitgebreide vooruitblik over zowel Heineken als AB Inbev.

Komende woensdag presenteert #Heineken zijn update over het derde kwartaal en donderdag is het de beurt aan #ABInbev.



Voor mij reden om alvast vooruit te blikken. Hieronder leest u mijn volledige analyse. Uiteraard inclusief een uitgesproken mening.https://t.co/nQ3b6LBLC3 pic.twitter.com/oynL8eeILq — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 25, 2022

Wolters Kluwer

De koers van Wolters Kluwer (+4,1%) zit vandaag stevig in de lift en noteert inmiddels rondom zijn all-time high. Het toont aan hoe succesvol de transitie is die de dataleverancier heeft ondergaan.

Waar Wolters Kluwer het aan het begin van deze eeuw vooral moest hebben van fysieke wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, verkoopt het bedrijf nu vooral online abonnementen. Print is dit jaar slechts goed voor 6,5% van de totale groepsomzet.

De revolutie van print naar digitaal speelt het bedrijf flink in de kaart, waardoor Wolters Kluwer zijn winstgevendheid sneller ziet groeien dan de omzet.

Het resultaat is duidelijk: het aandeel Wolters Kluwer heeft de afgelopen tien jaar circa 750% gerendeerd (23,9% per jaar), terwijl de AEX het moet doen met een plus van 150% (9,6% per jaar).

Prestaties uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande artikel leest u waarom we een conservatieve houding innemen inzake dit aandeel.

Huidige waardering Wolters Kluwer vraagt om ongelukken IEX Premium https://t.co/DquNrHnA6d via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 25, 2022

Brede markt

De AEX klimt 1,9% en presteert daarmee beter dan de DAX (+1,1%). Alleen de Fransen (+1,9%) kunnen ons bijhouden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 2,6% tot 29,1 punten.

Wall Street noteert stevig in het groen. De uitblinker is de Nasdaq met een plus van 2,0%

De euro klimt 1,0% en noteert 0,997 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (-0,1%) kunnen niet profiteren van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,0%) blijven dicht bij huis.

Van bitcoin (+1,4%) had ik vandaag iets meer verwacht.

Het Damrak

Het zijn de technologie-aandelen die het hardst omhoog spuiten. Vooral Just Eat Takeaway (+11,5%), Adyen (+5,8%) en Besi (+4,4%) gaan lekker.

(+11,5%), (+5,8%) en (+4,4%) gaan lekker. Ook het defensieve Wolters Kluwer (+4,1%) gaat ongenadig hard omhoog. Het is dat de rentes nu zo hard dalen anders viel de Amerikaanse tienjaarsrente hoger uit dan het kasstroomrendement van de dataleverancier. Een signaal dat het aandeel aardig aan de prijs is.

(+4,1%) gaat ongenadig hard omhoog. Het is dat de rentes nu zo hard dalen anders viel de Amerikaanse tienjaarsrente hoger uit dan het kasstroomrendement van de dataleverancier. Een signaal dat het aandeel aardig aan de prijs is. De verzekeraars moeten het juist niet hebben van een rentedaling. Het is dus niet zo vreemd dat NN Group (-0,1%) en ASR (+0,2%) vandaag wat achterblijven.

(-0,1%) en (+0,2%) vandaag wat achterblijven. De gasprijzen staan de laatste dagen stevig onder druk. Hetzelfde geldt voor het aandeel Shell (-1,5%).

(-1,5%). Het is mij een compleet raadsel waarom IMCD (+5,0%) er zo goed bij ligt. Anderzijds is het aandeel ook wel erg hard gedaald. Exact een jaar geleden noteerde de distributeur van chemicaliën nog boven de €200.

(+5,0%) er zo goed bij ligt. Anderzijds is het aandeel ook wel erg hard gedaald. Exact een jaar geleden noteerde de distributeur van chemicaliën nog boven de €200. De vastgoedfondsen werden als gevolg van de gestegen rente hard afgestraft. Nu de rentes weer dalen, zien we een relief rally in Unibail Rodamco (+4,7%), WDP (+6,0%) en Aedifica (+5,0%).

(+4,7%), (+6,0%) en (+5,0%). Een oerdefensief fonds als JDE Peet's (-1,5%) doet daarentegen een stapje terug. Het aandeel staat op de verkooplijst van diverse zakenbanken.

(-1,5%) doet daarentegen een stapje terug. Het aandeel staat op de verkooplijst van diverse zakenbanken. De daling van de elektriciteitsprijzen is ook goed nieuws voor Ebusco (+5,1%). Betekent dit het begin van een herstelrally?

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Akzo Nobel: naar €80 van €106 en kopen - Sanford & Bernstein

Akzo Nobel: naar €82 van €85 en kopen - UBS

Agenda: Woensdag 27 oktober