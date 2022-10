Er is even lucht op de markten en wie durft al of nog China te kopen?

Alsof 2022 nog niet dol en dwaas genoeg is - 2020 en 2021 konden er trouwens ook wat van - beginnen we aan drie dolle dwaze dagen op de beurs: van 's ochtends vroeg tot 's avond laat cijfers, cijfers en nog eens cijfers.

Het zwaartepunt van het Q3-cijferseizoen is de komende drie dagen. Hebben we dat ook maar gehad en kunnen we mooi aan de eindejaarsrally beginnen. Wie is er niet aan toe? :-)

Serieus nu, de AEX indicatie is +0,9% na een mooi rondje Wall Street, ondanks de Chinese aandelenkrach. Die herstellen nu, zij het mondjesmaat.

De AEX springt er uit (tech?), maar alle Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse stijgen +0,1% à _0,2%

In Azië doen de Chinese beurzen het rond nul, Hong Kong stijgt wel. Japan doet +1,5%, Taiwan -1,5% en Korea zit er precies tussenin

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,5% op 29,9

De dollar daalt 0,1% naar 0,9877

Goud, olie en crypto noteren allemaal een piepklein plusje of minnetje

De rentes zijn er alweer vroeg bij en noteren beduidend lager. Peak yield hebt u nog niet gehoord, maar er zijn wel steeds meer stemmen die denken dat het te hard en te ver gaat en dat de havikse centrale banken zich nog maar een keer achter hun oren moeten krabben. Want de economie loopt rap terug.



Zijn wij westerse beleggers uitgekeken op China? Dat is de vraag die gisteren, vannacht en nu boven de markt hangt. Dit is de Nasdag Golden Dragon Index, met 65 Chinezen aan boord met alle grote namen en die verloor gisteren 14,5%.



In Hong Kong herstellen de Hang Seng (oranje) en de Hang Seng Tech Index (paars). Wel of niet nog in China beleggen? Aantrekkelijke aandelen genoeg, zeker niet duur en genoeg fantasie. Daar zit het 'm niet in. Het verschil met het Westen is dat niet aandeelhouders, maar staat, partij en president het laatste woord hebben.

Lees ook: Beer in Chinese porseleinkast

De keuze is aan uzelf. Verder is het gewoon weer ouderwets hoe meer risico, hoe meer rendement. Op de huidige koersen kunnen Chinese aandelen een geweldige kans zijn, maar ze kunnen ook nog veel verder dalen, of jaren achterblijven. Intussen loopt er wel winst uit de Hang Seng (oranje) en Hang Seng Tech Index.



Als u er nog niet uit komt, hebt u hier misschien iets aan. Dit is een mooie en vooral heel lange enerzijds/anderzijds-draad met alle kansen en risico's:

Long thread on $BABA: A friend asked this morning what I was doing with our portfolio position in $BABA (https://t.co/3pJtkBEDuA) given the news over the weekend. My reply was, “Only play is to wait it out. Not buying, not selling. Just waiting.” (1) ?? — Thomas J. Hayes (@HedgeFundTips) October 24, 2022

Terug naar de polder, Randstad heeft Q3's en die verslaan ruimschoots de verwachtingen. Het bedrijf geeft alleen geen outlook af en in de gauwigheid kom ik het woord recessie niet tegen. De aloude uitzendervlieger van recessie in aantocht, arbeidsmarkt implodeert en koers gaan aan puin, gaat (nog) niet op anno 2020.

Hier leest u het wedstrijdverslag, sterke marges. Nabeurs opent ASMI de boeken.



Dan nog even dit, ik weet niet of dit al is ingeprijsd, maar goed is het nooit. citaat:

Unilever Plc recalled popular brands of aerosol dry shampoo, including Dove, after discovering they were contaminated with a chemical called benzene that can cause cancer.

The recall also covers brands such as Nexxus, Suave, Tresemmé and Tigi, which makes Rockaholic and Bed Head dry shampoos, according to a notice posted on the Food and Drug Administration’s website Friday.

Popular brands of aerosol dry shampoo, including Dove, are being recalled by Unilever after discovering they were contaminated with a cancer-causing chemical https://t.co/SvdD3ZjopL — Bloomberg Markets (@markets) October 24, 2022

Onze AEX (oranje) laat een scherpe rally zien, maar technische of beslissende niveaus zijn nog niet in beeld. En de trend in de rente is opwaarts. Donderdag verhoogt de ECB de rente met drie kwartjes.

Besi dus, er lijkt iets van short-covering:

En dan nog even dit

Ondanks die Chinese aandelen:

WATCH: U.S. stocks closed higher, extending last week's rally as signs of economic weakness led investors to hope the Federal Reserve might ease up on its aggressive interest-rate hikes https://t.co/yGdgSxSIOF pic.twitter.com/8gYPn8Rwn4 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2022

Het was me wat:

Chinese tech stocks tanked after a political reshuffle in the world’s second-largest economy tightened President Xi Jinping’s grip on power. https://t.co/UtepLM5zhL — CNBC (@CNBC) October 24, 2022

OK:

The epic selloff in Chinese assets was front-page news from Hong Kong to London and New York.



But for China's state media, it’s as if the rout never happened https://t.co/ztRE82Z06x — Bloomberg Markets (@markets) October 25, 2022

You win some, you loose some...

The richest tycoons doing business in #China have lost almost $13bn in the market selloff that followed Xi Jinping’s tightening grip on the govt. https://t.co/oAdZcJ56fs pic.twitter.com/anyzFnLGpo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 24, 2022

Is Mark Zuckerberg zijn mojo kwijt? Morgen cijfers:

Less metaverse and more layoffs: A #Meta investor just wrote a scathing open letter to the company telling it to get its ‘mojo back’ as Meta has dropped out of One Billion Dollar Club and lost 66% from ATH. https://t.co/wXhKFUn2WD pic.twitter.com/npczQIeOra — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 24, 2022

Zo moeilijk is de omschakeling:

Watch: Toyota is considering a reboot of its electric-car strategy and has halted some work on existing EV projects in a bid to catch up to Tesla https://t.co/as7DXJTXwA pic.twitter.com/yj7DvSEbyi — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2022

Pricing power en weakness tegelijk? Intussen bij de concurrentie:

Tesla has cut starter prices for its Model 3 and Model Y cars by as much as 9% in China. The Chinese price cuts contrast with the U.S., where the cost of a new Tesla has been climbing steadily since last year. Read more: https://t.co/Z9HnNlh1Wu pic.twitter.com/gd9r7rZdbN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2022

Het VK is een grote waarschuwing:

Analysis: Decade of central bank largesse haunts taxpayers as losses loom https://t.co/DZtPu3Y85S pic.twitter.com/Tr6iNUyxEb — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2022

Always expect the unexpected?

Markets are underestimating the odds of ultra-low interest rates making a comeback in the US as the Federal Reserve’s hawkish stance risks crashing the economy, HSBC says https://t.co/VLwD0OTEoI — Bloomberg Markets (@markets) October 24, 2022

Veel plezier en succes vandaag.