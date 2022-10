Koersen staan strak van spanning, want cijfertsunami en oh, China

De AEX indicatie is vlak net boven 652 in wat de drukste week van het kwartaal wordt.

Meest opvallend is nu dat in China de beurzen kelderen - volgens de networks op gisteren afgesloten het partijcongres - en in het VK doet Boris Johnson niet meer mee.

Europese futures staan tienden hoger, ofwel onze tech heeft het misschien moeilijk. Let op Prosus

De Amerikaanse zakken 0,2%

In Azië plust alles en iedereen licht, maar China ziet er dus vreselijk uit. Zo alles hierover

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,0% op 29,7

De dollar stijgt 0,2% naar 0,9858

Goud staat -0,2%, olie zakt ruim een procent en crypto handelt met een procentje alle kanten uit

De rentes zakken zowaar:



Eerst China, de yuan zakt en met name in Hong Kong kelderen de koersen. De networks wijzen naar het gisteren afgesloten partijcongres. Tencent staat -8,3% in Hong Kong. Bloomberg:

Market setbacks following the reshuffle, which highlighted president Xi Jinoing's unquestioned grip over the ruling party, show deep disappointment over a likely continuation of policies staked on Covid Zero and state-driven companies.

Tech giants Alibaba Group Holding Ltd., JD.com Inc. and Meituan all tumbled more than 10% as investors remained skeptical that Xi and his allies will seek a rejuvenation of private enterprise.

?? Markets latest:

-China stocks fall to lowest since 2008 in Hong Kong as Xi's leadership reshuffle spooks investors

-Alibaba and property developer Country Garden tumble up to 6%

-Yuan weakenshttps://t.co/bjUedukDp1 — Bloomberg Markets (@markets) October 24, 2022

Oh, nog meer:

BREAKING: China releases its delayed economic data, which show GDP grew a faster-than-expected 3.9% in the third quarter but retail sales weakened https://t.co/0ePTuqopla pic.twitter.com/r43pE0Pnhe — Bloomberg Markets (@markets) October 24, 2022

Bij deze:



En dat op 24 oktober, zo meteen leg ik uit waarom. Dit is de Hang Seng Tech-index en dit is zowat een krach... Hoe zeg je Black Monday in het Chinees?



Verlies en negatieve kasstroom, Philips had al gewaarschuwd voor haar dramatische Q3's. De rapportage nu is een bevestiging. Nieuwe CEO Roy Hendriks belooft turnaround en ontslaat al 4000 m/v (5% van het totaal). Verder geeft hij nog geen concrete en financiële doelstellingen en rept (nog ) niet van (nieuwe) strategie.

Dat hij wel al onmiddellijk het personeelsbestand terugbrengt - daar maak je je als CEO hooguit bij aandeelhouders populair mee - geeft wel aan dat het hem menens is.



Nog een cijfer in mineur, of wordt u hier juist blij van? Met de rentestijging lopen de maandelijkse lasten voor nieuwe kopers echter harder op dan vooralsnog de huizenprijzen dalen. De trend is echter meer dan duidelijk.

Bestaande #koopwoningen waren in september 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging afvlakte.https://t.co/2opYbG9wMD pic.twitter.com/BIIgHd9o3l — CBS (@statistiekcbs) October 24, 2022

Helaas zit oktober er nog niet bij, maar zeg maar of de huizenprijzen per saldo weer twaalf jaar gaan dalen:



Nog iets, vandaag is datum van Black Thursday, de dag dat de Roaring Twenties eindigen, de beurskrach van 1929 en De Grote Depressie begonnen. Black Monday kwam er achteraan. De Dow Jones deed tot juni 1932 89% en niemand kocht de dip, want geen geld. Dit is een maandgrafiek, ofwel dit zijn niet de exacte scores.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 AEX waarschijnlijk nipt hoger van start in aanloop naar drukke cijferweek

08:02 Chinese economie groeit 3,9%: beter dan verwacht

07:34 Philips kondigt grootschalige reorganisatie aan: 4.000 ontslagen

07:21 Philips kondigt grootschalige reorganisatie aan: 4.000 ontslagen

07:16 Prijzen koopwoningen stijgen opnieuw minder hard

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:50 Plaatje Japanse economie gunstiger in oktober

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: macro-economisch

23 okt Shell partner in groot gasproject in Qatar

23 okt Valuta: rentes ECB en Fed lopen gelijk op

23 okt Enorm drukke week met cijfers blue chips

De AFM meldt deze shorts:

Het is inderdaad druk de laatste tijd bij Basic-Fit:



De agenda is nog dun, maar is deze week propvol. Het is de laatste drukke week van het jaar met een cijfertsunami met onder ander heel Big Tech, daarna is het langzaam maar zeker afbouwen tot de feestdagen. Donderdag verhoogt de ECB de rente met drie kwartjes en de BoJ doet naar verwachting... niks.

07:00 Philips - Cijfers derde kwartaal



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - September (NL)

14:30 Chicago Fed index - September (VS)

Dit zijn de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over oktober die het huidige economische groei kwantificeren. Let vooral op Duitsland en VS:

En dan nog even dit

De actuele geopolitiek:

#5things: China watchers voice fears over Xi’s power play. Sunak gains momentum in bid for UK leader. Wall Street heads to Saudi Arabia as US tensions escalate.



Here’s what you need to know today. ?? https://t.co/zSoGDuaakn — Bloomberg Markets (@markets) October 24, 2022

En genoeg te doen deze week:

WATCH: A round up of business and finance stories to look out for in the week ahead pic.twitter.com/N6dMesLOVx — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2022

Jaja:

Developing-nation stocks, bonds and currencies are witnessing their worst meltdown in decades https://t.co/HqbqJ4u3zp — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.