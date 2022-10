Nederlandse beurs is klaar voor herstel

Bericht delen via:

Het negatieve sentiment dat de afgelopen tijd op de aandelenbeurzen overheerste, lijkt langzaam wat af te zwakken. Dalende trends komen tot stilstand en nieuwe heftige negatieve reacties op economisch nieuws blijven uit.

Ook worden de kwartaalresultaten van de bedrijven over het algemeen redelijk positief ontvangen, nu blijkt dat de meeste tegenvallers al waren ingeprijsd in de koersen. Meerdere bedrijven wisten beleggers zelfs positief te verrassen met meevallende cijfers.

Ook op de Nederlandse beurs lijkt de dominantie van de verkopers wat af te nemen. Hoewel het koersverloop de afgelopen weken erg volatiel was, zijn er op slotbasis geen nieuwe dieptepunten meer neergezet. De beurs wist de laatste week zelfs wat te herstellen.

Herstel ingezet

De AEX-index lijkt de ergste verkoopdruk dus van zich af te hebben geschud, maar van een duidelijke trenddraai is momenteel nog geen sprake.

De recente opleving heeft de koers wel teruggebracht tot aan de dalende toppenlijn, die de neergaande trend van de afgelopen maanden markeert.

... maar voorzichtigheid blijft geboden

Zolang de dalende trend echter intact is, moeten we voorzichtig blijven en rekening houden met een nieuwe periode van koersdruk. Pas als de dalende toppenlijn wordt doorbroken, zal het beeld verder opklaren.

Zoals Royce Tostrams in zijn column van afgelopen donderdag al aangaf, is er ook sprake van positieve divergentie met een aantal belangrijke indicatoren. Dit kan signaleren dat een significante bodem dichtbij is.

Steunzone succesvol getest

Het was de afgelopen weken wel even billenknijpen, maar de steunzone rond 632 punten, gevormd door de oude top van begin 2020 en de bodem van juni, heeft uiteindelijk standgehouden. Ondanks enkele intraweek uitschieters onder dit niveau, wist de index de voorbije weken telkens boven de steun af te sluiten.

Vooralsnog kan er dus gesproken worden van een succesvolle pullback naar de oude weerstandszone. Wanneer de AEX-index overtuigend weet op te veren en de correctieve fase kan afbreken, zal de lucht verder opklaren en kan er weer omhoog worden gekeken.

Het eerste richtpunt ligt dan rond 743 punten, gevormd door de toppen van april en augustus dit jaar.

Opgaande trend intact

Als we nog wat verder uitzoomen naar het meerjarige lange termijn plaatje, dan valt op dat de opgaande beweging vanaf 2009 per saldo nog intact is. Het patroon van hogere toppen en bodems, wat wijst op aanhoudende vraag, blijft valide.

Nu de AEX steun lijkt te vinden rond de oude top van 2020, zou de index technisch bezien op een keurig niveau moeten worden opgevangen om de stijgende fase te kunnen voortzetten.

Zolang de index dus boven de 632 punten weet te blijven, is de technische schade voor de Nederlandse beurs op lange termijn beperkt.