Slotcall: vast handelspatroon AEX, chipoorlog en gasprijs duikt onder nul

Beleggers kunnen donderdag maar beter extra alert zijn, om maar direct met de deur in huis te vallen. Het wordt sowieso een bijzonder drukke cijferdag, maar er speelt nog iets anders. Het onder vuur liggende Credit Suisse komt niet alleen met zijn derdekwartaalcijfers, maar vooral ook met een strategie-update.

En dat laatste is echt niet alleen van belang voor aandeelhouders Credit Suisse. De Zwitserse bank behoort nog altijd tot de belangrijkste financiële instellingen ter wereld. Als de nieuw aangetreden topman er niet in slaagt de markt te overtuigen met zijn reorganisatieplannen, dan kan dit een veel bredere impact op de financiële markten geven dan comfortabel is.

Credit Suisse is absoluut géén Lehman Brothers - zie hiervoor verder de analyses van de IEX Beleggersdesk - maar kan ook niet worden afgedaan als een lokaal (Zwitsers) probleem.

Damrak

Er tekent zich - kortstondig - toch een apart herhaald handelspatroon af op het Damrak. Dalende koersen in de vroege ochtend, waarbij zo rond half elf het dieptepunt wordt bereikt, om daarna weer gestaag uit het dal te klimmen.

De meeste aandacht van beleggers ging vandaag uit naar Prosus dat snoeihard onderuit ging. Het Chinese communistische partijcongres maakte weinig woorden vuil aan het lopende beleid rond succesvolle techfondsen en dat viel verkeerd. Dit triggerde een ware verkoopgolf waarbij Prosus met zijn grote belang in Tencent werd meegetrokken.

Verzekeraar Aegon, Ahold en enkele andere relatief veilige havens als Wolters Kluwer boden aardig wat tegenwicht. En ook Shell opende stevig in de min, maar trok de index nadien flink op.

Een niveau lager moesten InPost en PostNL het opnieuw ontgelden, evenals Vopak, maar fondsen als Aalberts, ABN Amro, Fugro en Arcadis hielden de AMX stevig in de plus.

Dan nog even dit

Retailbeleggers, we spreken hier overigens over Amerikaanse particuliere beleggers, hebben volgens cijfers van JPMorgan Chase dit jaar tot nog toe een gemiddeld verlies geleden van 44% op hun portfolio's. Belangrijkste reden voor deze underperformance: een voorliefde voor groeiaandelen.

Retail investor portfolios down 44% year to date https://t.co/mjgRnMB64s — Financial Times (@FT) October 22, 2022





En deze wilden wij u toch niet onthouden. Immers, wie maakt zich niet zorgen over de energierekening. De gasprijs dook - helaas zeer kortstondig - tot onder nul:

And it's gone.

Gas kost weer wat.

Levering komende uur. https://t.co/nsoGFrBvmX pic.twitter.com/RNFKngbg4G — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 24, 2022





En op de valreep toch ook nog maar een behoorlijk creepy chart. De zogeheten Nadaq Golden Dragon Index laat een ongekende afstort zien:



Bron: Reuters

Philips

Philips zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. De definitieve derdekwartaalcijfers waren slecht, om niet ronduit te stellen zorgelijk. Het concern zal snel stappen moeten zetten om tot aansprekender bedrijfscijfers te komen. De Beleggersdesk stond vandaag uitgebreid stil bij het aandeel:



Nokia

Het Finse Nokia draait operationeel best goed, beduidend beter zelfs dan aartsrivaal Ericsson, maar wist niet geheel te overtuigen met zijn Q3-cijfers. De Finnen hebben moeite nieuwe licentiedeals af te sluiten, een lucratief onderdeel van de business. Een update van de maker van telecomnetwerken:





Rio Tinto

Een van 's werelds grootste mijnbouwers, Rio Tinto, voelt in toenemende mate de gevolgen van de afzwakkende wereldconjunctuur, met een negatieve hoofdrol voor China. De trading update was wat summier van aard, maar bevatte desalniettemin voldoende informatie om met een update te komen:

Rio Tinto voelt zwakte in Chinese vastgoedsector #RIOTINTOPLCLS-,10 https://t.co/lRUe6yhap3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 24, 2022



Beer in Chinese porceleinkast

Het Chinese communistische partijcongres zit er weer op. En helaas voor beleggers in Chinese aandelen, had sterke man Xi niet de visie waarop werd gehoopt. Hoe dat precies zit, leest u in een update van de Beleggersdesk:

Beer in Chinese porseleinkast IEX Premium https://t.co/26R3RbamlE via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) October 24, 2022





Falende hedge funds

Het is op papier een slimme keuze voor beleggers: hun kapitaal laten beheren door hedge funds die over veel meer marktkennis – en tijd – beschikken om tot fatsoenlijke returns te komen. En – eveneens op papier – zouden die hedge funds juist nu hun toegevoegde waarde moeten bewijzen.

In theorie zouden hedge funds het juist nu relatief goed moeten doen, beter dan de bredere markt. Daar worden ze ook rijkelijk voor beloond. Echter, in de praktijk laten de slimme hedge fund managers het momenteel lelijk liggen.

Het lijkt relatief gemakkelijk: stockpick een sterk aandeel en neem een longpositie in, zet daartegenover een shortpositie in een vergelijkbaar, minder sterk aandeel. Het sterke aandeel (long) zou minder hard moeten dalen dan het zwakkere aandeel (short). Dit eventueel dan nog aangevuld met een sausje leverage.

Helaas voor veel hedge fund, en hun dikke fees betalende cliënten, komt deze strategie in de huidige markt veelal niet goed uit de verf. En het zijn niet de minste hedge funds die het momenteel laten afweten.

We noemen een Tiger Global (min 52% ytd), D1 Capital Partners (min 28% ytd), Pelham Capital (min 33% ytd) en Lone Pine Capital (min42% ytd) als hedge funds die dit jaar door het ijs zakken en het beduidend slechter doen dan de bredere markt.



Bron: Bloomberg

Niet geheel verrassend hebben veel investeerders daar inmiddels hun buik vol van: 2% fee betalen voor underperformance is echt een brug te ver. Gevolg is dat veel kapitaal uit de falende hedge funds wordt getrokken en verplaatst naar multi strategy funds, veelal gerund door relatief anonieme fund managers in plaats van ster hedge fund managers bij de hierboven vermelde funds.

Spanning op kopermarkt stijgt

Niet alleen aandelen hebben dit jaar een flinke veer moeten laten. Dat geldt ook voor veel commodities. Interessant genoeg is ook de koperprijs flink afgekomen: die noteerde maart dit jaar nog ruim boven de $10.000 per ton en is inmiddels afgegleden tot circa $7.400 per ton.

Recessieangst, een tegenvallende groei van de Chinese economie, een loeisterke dollar: zomaar wat redenen waarom de koperprijs het zwaar heeft. De toepassingen van koper zijn nogal divers, maar het metaal speelt een cruciale rol in de energietransitie.

Koper wordt gebruikt bij windturbines, in EV’s en bedrading. En dan is het toch opvallend dat terwijl de energietransitie enkele versnellingen hoger gaat, de prijs toch flink is gezakt. Een van ’s werelds grootste commodities handelaren, Trafigura, waarschuwt dan ook voor gevaarlijk lage voorraden koper mondiaal.





De wereld heeft voor (afgerond) slechts vijf dagen aan kopervoorraad volgens Trafigura en dat zou eind dit jaar zelfs kunnen slinken tot minder dan drie dagen. Voor het idee: de mondiale kopervoorraad wordt normaliter gemeten in weken, dus het is veelzeggend dat het momenteel al in dagen gebeurt.

Nu is het altijd even oppassen geblazen wanneer professionele handelaren de noodklok luiden. Immers, zij houden ook posities aan en hebben dus ook bepaalde belangen.

Zo deelt het hoofd van commodities strategy van Macquarie de waarschuwing van de mondiale lage voorraden koper die Trafigura signaleert, bepaalt niet. Die ziet juist een overschot aan metalen ontstaan komend jaar als gevolg van meer aanbod en minder vraag door de sombere economische vooruitzichten.

Producent Freeport op zijn beurt verbaast zich dan weer wel over de huidige situatie op de kopermarkt. Het concern kan alle productie eenvoudig kwijt: hier wordt de visie van Trafigura wél onderschreven. Sterker nog, Freeport verbaast zich over het sterk negatieve sentiment op de financiële markten rond koper terwijl volgens het concern de fysieke markt inderdaad erg krap is.

Chipoorlog

De VS maakt zich in toenemende mate zorgen over de opkomst van China als grootmacht op het wereldtoneel. In een poging de Chinese reus (deels) te temmen, heeft de VS de export van chips en chiptechnologie aan banden gelegd.

Een aantal partijen worden hier in meer of mindere mate door geraakt. Dat geldt bijvoorbeeld ons eigen ASML, al is de impact volgens het Veldhovense concern gelimiteerd. Meer over de impact zie verder de analyse van de IEX Beleggersdesk.

Groter is de impact op Amerikaanse spelers als Applied Materials, Nvidia, LAM Research en Intel, die tot 33% van het omzet in China behalen. Onduidelijk is nog wel hoe strikt de VS de restricties wil handhaven. Ook een vraagteken is hoe China hierop zal reageren.

De meeste experts verwachten dat China weinig opties heeft om terug te slaan, maar theoretisch zou Beijing kunnen besluiten het Amerikaanse concerns als Microsoft en Apple lastig te maken nog langer hun producten in het Aziatische land te slijten.

De stap van de VS is eerst en vooral ingegeven in een poging de technologie in artificial intelligence en supercomputers, onder andere met veel toepassingen bij militaire producten, af te remmen.

Wall Street

Amerikaanse beleggers zien ook op Wall Street Chinese techfondsen compleet door het putje gaan met koersverliezen van meer dan 15% voor Alibaba, Baidu, Tencent en andere usual suspects. En ook Amerikaanse bedrijven met een flinke exposure naar China, zoals Tesla, hebben het zwaar.

De bredere markt doet het dan weer kalmpjes aan met een tussentijdse winst voor de Dow Jones van 0,9% en 0,6% voor de S&P 500. De Nasdaq doet niet mee en levert fractioneel in.

Rentes

Ronduit bizarre bewegingen opnieuw op de rentemarkt: echt wennen doet het nooit. Veel zinnigs valt hier niet over te melden. De Britse rentebeweging vandaag valt nog enigszins te duiden (politiek), de overige feitelijk niet.



Bron: Reuters

Brede markt

Weinig spektakel op de bredere markt, al moet gezegd dat het Damrak vandaag aardig achterblijft tegenover veel andere Europese markten. Olie komt wat af, evenals de goudprijs, terwijl de VIX een miniem sprongetje omhoog maakt.

Het Damrak

Besi (+ 3,3%) kreeg een circa 10% lager koersdoel van een grote zakenbank, maar blijft wel op de kooplijst.

(+ 3,3%) kreeg een circa 10% lager koersdoel van een grote zakenbank, maar blijft wel op de kooplijst. Just Eat Takeaway (- 1,5%) laat enige bodemvorming rond de €15 zien, maar echt overtuigend oogt een en ander nog niet.

(- 1,5%) laat enige bodemvorming rond de €15 zien, maar echt overtuigend oogt een en ander nog niet. Philips (- 1,5%) kwam met definitieve Q3-cijfers die weinig vrolijk stemden, de Beleggersdesk heeft een update rond het fonds gemaakt.

(- 1,5%) kwam met definitieve Q3-cijfers die weinig vrolijk stemden, de Beleggersdesk heeft een update rond het fonds gemaakt. Prosus (- 17,3%) had zwaar te lijden onder een verkoopgolf in China van (vooral) Chinese techaandelen. Sterke man Xi had weinig positiefs voor beleggers in petto.

(- 17,3%) had zwaar te lijden onder een verkoopgolf in China van (vooral) Chinese techaandelen. Sterke man Xi had weinig positiefs voor beleggers in petto. ABN Amro (+ 2,2%) ligt al enige tijd wat beter, samen met ING Groep, vooruitlopend allicht op betere rentecondities

(+ 2,2%) ligt al enige tijd wat beter, samen met ING Groep, vooruitlopend allicht op betere rentecondities Flow Traders (+ 2,9%) komt koersmatig eindelijk wat tot leven. De Beleggersdesk is op zoek naar een wpa tussen de €0,22 - €0,26 over Q3.

(+ 2,9%) komt koersmatig eindelijk wat tot leven. De Beleggersdesk is op zoek naar een wpa tussen de €0,22 - €0,26 over Q3. PostNL (- 2,5%) weet nog niet te herstellen van de niet geheel onverwachte derde winstwaarschuwing van vorige week.

(- 2,5%) weet nog niet te herstellen van de niet geheel onverwachte derde winstwaarschuwing van vorige week. BAM Groep (+ 0,9%) herstelt slechts marginaal van de koersdreun vorige week na het nieuws van een onderzoek van justitie en het OM.

(+ 0,9%) herstelt slechts marginaal van de koersdreun vorige week na het nieuws van een onderzoek van justitie en het OM. Heijmans (+ 2,2%) heeft daar geen last van, maar laat net als BAM een lelijke underperformance zien dit jaar.

(+ 2,2%) heeft daar geen last van, maar laat net als BAM een lelijke underperformance zien dit jaar. Op de lokale markt kan Envipco (- 4,7%) wel een opkikker gebruiken



