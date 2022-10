"De rente gaat omhoog naar 5%"

Als de rente naar 5% zou gaan, valt de hele EU om, omdat Italië de rente op haar schulden never nooit kan betalen.

Ik vind de titel vallen onder reuring. Eerst maar zien hoe alles gaat lopen. Niemand die het weet.

In de VS helpen de renteverhogingen tot nu toe niet tegen de inflatie. Dat houdt in dat renteverhogingen niet werken om de inflatie te dempen. De energiekosten moeten omlaag, dan daalt de inflatie.

Wat de ECB ons wil doen geloven is dat de inflatie dan alleen maar hoger wordt met energiecompensatie. Ik betwijfel dat sterk en geloof dat niet.

Als mensen straks iets meer te besteden hebben, zullen ze bewuster met hun geld omgaan en niet extra gaan kopen. Je weet immers niet hoe de energieprijzen in 2024 zijn en of er dan ook compensatie komt.



Uiteindelijk zijn de energieprijs en olieprijs de echte aanjager van de inflatie.



Is de overheid er ondertussen na maaaaaanden al uit of dat een krop sla bijvoorbeeld groente is, of schuiven ze dat ook alweer op de lange baan? En maar rekken en vooruit schuiven. Meer is niet mogelijk bij dit knudde kabinet. Nog nooit zo’n waardeloos stelletje gezien.