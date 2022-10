Alles over de bodembel

De crux bij bodems of toppen in de markt? Die komen als dieven in de nacht. Timen is dus erg lastig.

De meest gestelde vraag van beleggers aan mij dit jaar is: Waar ligt de bodem? Dat weet niemand, dat is het enige antwoord dat mogelijk is.

En als ik het al zou weten, vertelde ik het u niet. Dan zegde ik mijn baan op, ging ik voor eigen rekening handelen en werd ik lekker snel rijk. Succesvolle traders hoort en ziet u nooit.

Die zijn succesvol aan het traden en laten zich door niets afleiden. Toch heb ik een klein track record en misschien dat ik daarom steeds de beroemdste aller beursvragen krijg.

Meer kopen

Begin maart 2009 startte ik op IEX een AEX-bodembelwedstrijd. Op dezelfde dag dat de vers aangetreden Amerikaanse president Barack Obama zei dat het een mooi moment was to buy some stock for the long term.

Een paar dagen later was de bodem er. Zomaar, in een ochtend zonder nieuws. In 2015 dacht ik, toen de ECB aankondigde monetair te verruimen, ook de bodem in de rentemarkt te zien.

Drie jaar geleden heb ik mijn hypotheekrente overgesloten, ofwel hoe scheef kon ik zitten? De crux bij bodems of toppen in de markt? Die komen als dieven in de nacht. Dat is niet altijd zo.

De trigger

Twee weken terug stelde China weer de publicatie van een reeks data uit. In augustus 2015 skipten de Chinezen het publiceren van een voorlopige inkoopmanagersindex, nadat een tegenvaller de wereldwijde markten zomaar tot 10% lager zetten.

Dat was een duidelijke trigger, net als bij de kredietcrisisbeurskrach van eind 2008: Lehman Brothers. In 2000 was de bullmarkt op een dag zomaar voorbij.

Niemand weet wat in 1929 en 1987 de triggers waren voor de beurskrachs. De draai gebeurde gewoon, net als de bodems van 1932, 2003 en 2009, maar ook de top van 2021.

Te laat

Niettemin is het leuk om te filosoferen hoe en wanneer deze bearmarkt aan zijn einde kán komen. De galopperende inflatie en de renterally zijn de grote boosdoeners. De cyclus, supply chain, energie, haperende economie, dollar en geopolitiek zijn ondersteunende factoren.

Door die plotse draai van deflatie, bakken met gratis geld en torenhoge waarderingen naar hyperinflatie, is het logisch te veronderstellen dat hier ook weer de volgende draai vandaan komt. Zoals altijd is de VS leidend, dit jaar zeker met de sterke dollar.

Hoewel te laat, was de VS ook de eerste die via forse renteverhogingen vol op ramkoers ging met die inflatie.

Precies goed

Wellicht dat de bodem valt als duidelijk wordt of in de VS peak inflation is geweest en als de markt kan inschatten tot hoe ver de Fed uiteindelijk de rente verhoogt?

Ga er daarom maar vanuit dat de bodem zomaar een keer valt en om die te vangen moet u timen. Dat is nou net ongeveer de meest risicovolle bezigheid die er is.

Want we hebben als mens de neiging de top te missen, omdat we te vroeg uitstapten en de bodem te missen, omdat we te laat instapten. Op lange termijn pakt dat duurder uit dan dat u een keer precies goed all-in gaat op de bodem.

