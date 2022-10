Hoeveel vermogensbelasting moet ik in 2023 betalen?

Volgens mij gaat de Belastingdienst voor de jaren 2021 t./m. 2025 elk jaar een gemiddeld fictief rendement voor beleggingen bepalen (waarschijnlijk afleiden uit een index, bijv. de AEX-index in het betreffende jaar?), dus dan zou het fictieve rendement op beleggingen in 2022 0% kunnen zijn. Of zal er evt. ook met een negatief fictief rendement gerekend worden, wat kan leiden tot vermindering of teruggave van belasting? Volgens mij is het ook nog niet duidelijk hoe vanaf 2026 met een reëel negatief rendement zal worden omgegaan door de Belastingdienst. In ieder geval zouden de huidige belastingplannen vanaf 2026 kunnen leiden tot exorbitant hoge belastingpercentages op beleggingen, bijv. in een jaar dat iemand 14% rendement behaalt, een belasting van ca. 5% op het vermogen aan het begin van het jaar.