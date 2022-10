Opening in mineur, PostNL dus, pas op met uw aandelen voor rentes en zelfs valuta

Bij deze, PostNL dus en wij hadden u gewaarschuwd:



Oh, de rentes weer... want de Fed en volgende week zelf ECB en dan hebben we ook de BoJ nog en misschien kan iemand die aan de kust woont ons in de comments laten weten of het VK nog op haar plek ligt.

De AEX indicatie is -0,9% na een matig dagje Wall Street (dalingen met een nul voor de komma) en nu een dito Azië. Diverse Fed-officials meldden gisteren met het mes tussen de tanden dat de rente verder omhoog gaat en dat woog even zwaarder op de Big Board, dan de overwegend meevallende bedrijfsresultaten

Europese futures openen een paar tienden tot 1% lager

De Amerikaanse staan -0,2%

In Azië daalt op China na alles en iedereen een paar tienden met Taiwan met -1,0% als uitschieter

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staatr -2,5% op 29,98

De dollar trekt 0,1% aan naar 0.9977

Goud staat -0,4%, olie doet -0,3% en verrassend tegen de risk-off modus in? Crypto stijgt een paar tienden

Hier zijn de rentes en die gaan nu - en dat is vóór de koffie op de vastrentende markt - alweer. Wij noteren 2,79%, dat is weer een nieuwe hoogste stand dit jaar. Moet u de VS ook eens zien.



De sterke dollar speelt niet alleen de euro parten, maar vrijwel alle valuta. Het stuntwerk in het pond (oranje) weet u, maar wat dacht u van de yen (paars)? Ruime BoJ versus krappe Fed dus en de Japanners overwegen weer valuta-ingrepen. Er is nog geen nieuwe Britse premier, Larry the Cat en beertje Paddington worden genoemd.



Nog een naar plaatje? Onze gas future TTF is toch niet aan het bodemen?



In Jip & Janneketaal duiding:

“Als je naar de grafiek van de gasprijs ziet snap ik dat mensen denken: we moeten de speculanten inperken”, zegt econoom @mathijsbouman. “Aan de andere kant: de prijs werd toen de prijs piekte in augustus vooral opgedreven door landen die snel nog het laatste gas wilden opkopen.” pic.twitter.com/ebaEhcW3zd — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 20, 2022

Gauw nu naar het Damrak, Beter Bed heeft Q3's en meldt minder omzet en ordergroei dan verwacht. Wel vergroot het bedrijf drastisch haar aandeel in de markt, die blijkbaar even heel slecht ligt.

Intussen is het gewoonte om hier iedere vrijdag de waardering van de AEX mee te geven en u ziet het, de omzet- en winstverwachtingen zijn niet stuk te krijgen. De AEX doet 10,5 keer de winst bij 2,79% rente, moeten we er anno nu meteen bij zeggen.



U ziet echter aan de lange grafiek van index, rente en waardering dat die vlieger ook niet altijd één-op-één op gaat. Zoals altijd gaat ook hier geen belletje als het over een andere boeg gaat:



Snap had gisteravond weer slechte cijfers, hoewel iets beter dan gedacht, maar het bedrijf gaf geen outlook Q4 af. Het maakt verlies, maar gaat wel aandelen inkopen. Het hielp niet. Voor de derde keer dit jaar ging het fonds nabeurs helemaal nat en zo gerekend staat het nu 90% onder top $83,11.

Ook hier geldt, net als de boodschap die ex-premier Lizz Truss niet begreep, gratis geld is over en een mooi verhaal is nog geen kasstroom. En anno 20222 willen boter bij de vis op de beurs met die rentes.

Op het Damrak is verder geen nieuws, maar wel in Frankfort waar ze een winstverwaarschuwing van Adidas verwerken. Net als Nike is het even helemaal pet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Britse detailhandelsverkopen blijven onder druk

08:13 AEX wacht lagere opening na terugval op Wall Street

08:11 PostNL waarschuwt voor tegenwind

07:52 Flow Traders verhuist naar Bermuda

07:27 Omzetdaling voor Beter Bed

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:56 Japanse inflatie stationair

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

20 okt Snap dieper in de rode cijfers

20 okt Rentevrees drukt stemming Wall Street

20 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

20 okt Olieprijs stabiel

20 okt Wall Street verliest stoom

20 okt Solide kwartaal L'Oreal

20 okt Adidas waarschuwt voor tegenwind

20 okt Europese beurzen sluiten hoger

De AFM meldt deze shorts en wacht even...



... was er gisteren vooral 's middags soms een bescheiden short-covering met die +15,7%?

De agenda en Japan doet het met 3,0% inflatie (consumentenprijzen) YoY. Zouden wij blind voor tekenen:

07:30 Beter Bed - Cijfers derde kwartaal

00:00 Holland Colours - Interimcijfers



07:00 Renault - Cijfers derde kwartaal (Fra)

08:00 Deliveroo - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 American Express - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:30 Inflatie - September (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - September (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Oktober (Fra)

16:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (eur)

En dan nog even dit

Voor het Fed rentebelsuit van volgend jaar mei prijst de markt al 5% Fed rente in. Wel of geen recessie, inflatiebestrijding gaat voor:

?? Data on the labor market and comments from a U.S. Federal Reserve official reinforcing expectations the central bank will be aggressive in hiking interest rates outweighed a flurry of solid corporate earnings, leading to a dip in U.S. stocks. Read more: https://t.co/JIMxt1xMNi pic.twitter.com/iMfQtlrJGL — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2022

Er worden volgende week drie kwartjes verwacht:

The ECB will act much more forcefully than previously anticipated to rein in record inflation, even as the euro zone succumbs to a recession, according to a survey of economists https://t.co/AfOWgqxwKW — Bloomberg Markets (@markets) October 21, 2022

Misschien dat de ECB president echt wakker schiet als de Franse modemerken zo hun prijzen verhogen, zou u bijna nog denken.

French luxury group Hermes flagged plans to hike prices by 5% to 10% in 2023 on rising costs and currency fluctuations, much more than in the past, after a sharp rise in sales over the third quarter with no signs of any slowdown yet. Read more https://t.co/7tFw055Ilw pic.twitter.com/DLrmSVoUNP — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2022

Het is niet alleen de euro, maar ook de yen:

WATCH: Japan ramps up intervention threats after the yen slides past the key level of 150 to the dollar https://t.co/HTvXMhfBkS pic.twitter.com/07Jg0315Be — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2022

En het pond:

WATCH: Sterling rallied as British prime minister Liz Truss announced that she and her economic plans had hit the end of the road, after just six weeks at the helm https://t.co/5bByoNKil4 pic.twitter.com/I8V1Hq1rRX — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2022

De Amerikaanse huizenmarkt staat duidelijk in de achteruit:

U.S. existing home sales dropped for an eighth straight month in September as surging mortgage rates and still-elevated selling prices push affordability beyond the reach of many prospective buyers. Read more: https://t.co/341diBpBpk pic.twitter.com/uoDjst4r3F — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2022

Er is een patroon? Ze koopt vaak aandelen die een tik krijgen op cijfers (Tesla een duivelse -6,66% gisteren), of de dip en dan maar hopen en bidden en boze brieven naar de Fed schrijven, dat ze moet kappen met rente verhogen:

Cathie Wood buys more Tesla shares as the stock tumbled after the electric-vehicle bellwether reported lackluster quarterly sales and said it will miss broad annual growth targets for the year https://t.co/AEVxde4P2n — Bloomberg Markets (@markets) October 21, 2022

Toe maar!

LATEST: Biden officials are discussing whether to subject Elon Musk’s ventures to national security reviews, including the deal for Twitter and Starlink https://t.co/MTPVxzBuMk — Bloomberg Markets (@markets) October 21, 2022

De overname van Twitter zou op 28 oktober rond moeten zijn en Musk staat te popelen?

Musk said he will cut nearly 75 percent of Twitter’s staff if he takes control. The move would drastically affect user experience. https://t.co/JTqxFCt6CX — The Washington Post (@washingtonpost) October 20, 2022

Het laatste woord is aan...

Told you so… https://t.co/9ryIMY1RKW — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.