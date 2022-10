Slotcall: Er wordt vandaag historie geschreven

Hier een vraag voor de podcast, het valt mij op dat analisten van IEX soms een koop advies voor een aandeel geven en vervolgens zelf de aandelen verkopen net voor een daling.



Bijvoorbeeld Peter Schutte met Aperam tussen de Strong Buy adviezen door zijn aandelen verkocht, de koers zakte flink intussen.

Dit geld ook voor zijn positieve adviezen op Nedap.



Als Premium abonnee komt dit toch een beetje raar over.

Is het niet logischer dat analisten enigszins hun eigen adviezen naleven?

Je kunt uiteraard niet alles kopen waar je een analyse over maakt maar tegen een Buy of Strong Buy advies iets verkopen is toch wel een tikje dubieus