Slotcall: Er wordt vandaag historie geschreven

De AEX zit in een manische periode. Op het ene moment lijkt het erop dat we verder afstorten en op het andere moment hebben beleggers er weer zin in. Vandaag is daarvan het ultieme voorbeeld.

Aandeel Akzo komt met de schrik vrij

Het sentiment is vanmiddag zelfs dusdanig goed dat zelfs Akzo Nobel (-1,4%) niet wordt afgestraft voor zijn derdekwartaalcijfers. De verfgigant besloot vanwege de moeilijke economische omstandigheden zijn outlook voor 2023 in te trekken.

Voor analist Martin Crum komt dit overigens niet als een volslagen verrassing. Hij meldde in zijn update dat er geen analist te vinden was die er vanuit ging dat Akzo Nobel aan zijn ebitdadoelstelling van €2 miljard kon voldoen.

Het bedrijf wordt immers spijkerhard geraakt door de hoge inflatie. Zowel de kosten voor grondstoffen, energie en transport liepen dusdanig hard op dat het bedrijfsresultaat met liefst 13% kromp. Dat notabene op een 19% hogere omzet. Iets dat we ook niet dagelijks zien.

Truss schrijft historie

In tegenstelling tot het aandeel Akzo Nobel wordt er van de Britse premier Liz Truss wel gehakt gemaakt. Zij is het levende bewijs dat een vrouw aan het roer niet altijd een stap vooruit is.

Zonder gekheid: ten tijde van een fors oplopende rente met een niet kloppende begroting op de proppen komen, is geen verstandig idee. De financiële markten straften dit gelijk af met een stevige daling van het Britse pond.

Haar positie werd onhoudbaar en vandaag maakte zij haar aftreden bekend. Met 45 dagen is Truss daarmee de kortst zittende premier in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk.

Omdat wij beursfanaten zijn, hebben we voor het gemak nog even haar trackrecord in beeld gebracht. Die is ook al niet geweldig.

Het track record op de beurs van #LizzTruss is ook al niet om over naar huis te schrijven.

Besi

Wie vanochtend zijn aandelen Besi (+15,7%) verkocht bij een stand van -3% komt van een koude kermis thuis. De derdekwartaalcijfers zijn op het eerste oog ronduit bedroevend. De omzet viel op jaarbasis 19% lager uit en de nettowinst kelderde met 31%.

Anderzijds zijn het cijfers die er bij een extreem cyclisch bedrijf simpelweg bij horen. Besi kent een minder sterke marktpositie dan ASML en daardoor zijn klanten onder gure macro-economische omstandigheden eerder geneigd om hun orders bij Besi te cancelen dan bij ASML.

Wat de koerswinst van vandaag verklaart, is dat de resultaten een tikje beter zijn dan gevreesd. Daar komt bij dat er al het nodige slechte nieuws zat ingeprijsd. Gisteren profiteerde Besi bijvoorbeeld niet van de sterke cijfers van ASML. De underperformance van woensdag wordt vandaag dus weer goedgemaakt.

Of het aandeel na de rally van vandaag nog steeds koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Tesla

Daar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Tesla (-3,9%) gaat op een optimistisch Wall Street toch onderuit. Een belangrijk pijnpunt in de cijfers is dat het bedrijf zijn marges in het derde kwartaal niet substantieel wist op te voeren.

Dat terwijl de productie-aantallen met 40% zijn gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Het is een signaal dat ook Tesla last heeft van de hoge grondstof- en transportkosten.

Het gaat een stap te ver om dan het bedrijf volledig af te vallen, want in tegenstelling tot de Duitse autobouwers weet Tesla zijn omzet en winst wel fors te vergroten.

Topman Elon Musk verwacht dat het bedrijf zijn winstgevendheid op middellange termijn jaarlijks met 50% weet te vergroten. Of onze analist Paul Weeteling dit haalbaar acht, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente loopt verder op. Vandaag komen er drie basispunten bij. Vanmiddag bedroeg de rente zelfs even 2,79% en dat was intraday het hoogste niveau sinds juli 2011.

Brede markt

De AEX klimt 1,0% en presteert daarmee beter dan de DAX (+0,2%) en CAC (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 2,5% tot 30,0 punten.

Wall Street noteert circa 1% in het groen.

De euro klimt 0,6% en noteert 0,983 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) en zilver (+2,4%) profiteren van de gedaalde dollar.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,3%) geven de winst van vandaag vrijwel uit handen.

Bitcoin (+0,4%) blijft redelijk dicht bij huis

Het Damrak

De chippers maken een U-turn. ASML (+3,6%), ASMI (+3,7%) en Besi (+15,7%) noteerden bij opening nog in het rood, maar aan het einde van de handelsdag staan er prachtige winsten op het bord.

(+3,6%), (+3,7%) en (+15,7%) noteerden bij opening nog in het rood, maar aan het einde van de handelsdag staan er prachtige winsten op het bord. Zelfs Prosus (-0,0%) maakt zijn openingsverlies vrijwel volledig goed.

(-0,0%) maakt zijn openingsverlies vrijwel volledig goed. De defensieve havens moeten het even ontgelden. Ahold (-1,2%), Heineken (-1,6%), Wolters Kluwer (-0,8%) en Relx (-0,6%) doen een stapje terug.

(-1,2%), (-1,6%), (-0,8%) en (-0,6%) doen een stapje terug. Laatstgenoemde presenteerde vanochtend zijn tradingupdate. Hierover schreef ik vanochtend een analyse. Het is niet strafbaar om op deze link te klikken. Ik sluit niet uit dat u de enige lezer bent, want er is bijna geen particuliere belegger in het aandeel geïnteresseerd. Ten onrechte, want het het aandeel heeft de afgelopen jaren uitstekend gerendeerd.

Basic-Fit (+4,2%) maakt het verlies van gisteren voor de helft goed. Feit blijft dat het koerstechnisch een dramatisch jaar is voor de sportschoolketen. Gelukkig trekken de bedrijfsresultaten wel aan en die zijn op lange termijn leidend voor de koers.

(+4,2%) maakt het verlies van gisteren voor de helft goed. Feit blijft dat het koerstechnisch een dramatisch jaar is voor de sportschoolketen. Gelukkig trekken de bedrijfsresultaten wel aan en die zijn op lange termijn leidend voor de koers. Sligro (-5,9%) krijgt naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers de nodige downgrades om de oren. KBC schrapt het aandeel zelfs van de kooplijst.

(-5,9%) krijgt naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers de nodige downgrades om de oren. KBC schrapt het aandeel zelfs van de kooplijst. TomTom (+3,5%) noteert alweer boven het niveau van voor de publicatie van de derdekwartaalcijfers. Per saldo is er dus eigenlijk niets gebeurd.

(+3,5%) noteert alweer boven het niveau van voor de publicatie van de derdekwartaalcijfers. Per saldo is er dus eigenlijk niets gebeurd. Zakenbankanalisten maken er inmiddels een traditie van om PostNL (-1,4%) te downgraden. UBS verlaagt het koersdoel van €325 naar €1,75 en handhaaft het Hold-advies.

(-1,4%) te downgraden. UBS verlaagt het koersdoel van €325 naar €1,75 en handhaaft het Hold-advies. NSI (+5,1%) ligt goed. Opvallend, want berenberg verlaagt het koersdoel van €40 naar €31,50. Anderzijds blijft het koopadvies gehandhaafd.

