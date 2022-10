Vanavond 5 beleggingscoaches in één webinar: mis het niet

Of u nu meespeelt of niet, vergeet komende maandag om 19:30 zeker niet in te schakelen bij het afsluitende webinar van beursspel Slimste Belegger 2022. Alle vijf coaches uit dit spel geven acte de présence en blikken zowel terug op de voorbije weken als vooruit op de huidige kansen in de markt.

Het webinar wordt geleid door het hoofd van de IEX Beleggerdesk, Erik Mauritz. En de coaches zijn, in willekeurige volgorde:

Nico Bakker (BNP Paribas Markets))

Royce Tostrams (IEX/Tostrams)

Jean-Paul van Oudheusden (Markets are Everywhere)

Guy Boscart (US Markets)

Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer)

Aanmelden voor het webinar kunt u via deze link.

Het webinar van afgelopen maandag, met Nico Bakker en Jean-Paul van Oudheusden is natuurlijk ook nog steeds het terugkijken waard. Dat webinar vindt u hier.

Het spelverloop

Na twee en een halve week beginnen de stofwolken langzaam op te trekken rond het deelnemersveld van de Slimste Belegger 2022.

Voor wie het nog niet kent of nog niet meespeelt (het kan nog): beursspel De Slimste Belegger wordt jaarlijks georganiseerd door IEX en BNP Paribas. Wie in vier weken het meeste rendement weet te maken heeft gewonnen, en u krijgt daarvoor de beschikking over 25.000 virtuele euro's en de Turbo's van BNP Paribas.

Om in deze editie uit te blinken was meer nodig dan simpel buy and hold. De AEX-index liep per saldo iets op, maar tussendoor waren er flinke individuele uitschieters omhoog en omlaag te zien.

122% in 2,5 week

Hoe je in een markt die niet per saldo nauwelijks beweegt toch veel kunt verdienen laat speler longstocks zien. Met een rendement van 122% heeft hij of zij het startkapitaal al meer dan verdubbeld. Anders dan de naam suggereert kwamen daar niet louter longposities aan te pas, overigens.

De voorsprong van 13% op de nummer twee lijkt behoorlijk, maar met Turbo's en de bijbehorende hefbomen is nog veel mogelijk in ruim een week. Bovendien ziten er in de Top-10 nog zeker zes andere spelers op het vinkentouw om toe te slaan.

Bij de vijf coaches is het ook allerminst gespeeld. Vier van de vijf laten een mooie plus zien en tot nu toe is Guy Boscart het goudvinkje van het stel met een rendement van +8,3%. In zijn blog is te volgen hoe hij nu tegen de markten aankijkt. Zijn basiscase lijkt licht bearish, want hij verwacht "opnieuw een paar dagen druk op de markt en dat komt vooral door de fors oplopende rente.

Laatste spelweek

Hoe het afloopt kunt u volgende week uiteraard live volgen op de website van de Slimste Belegger en in de app (zie de downloadlinks hieronder). Op vrijdag 28 oktober, bij het slot van Wall Street om 22:00 uur, sluiten we definitief de boeken en is de winnaar bekend. Nog meespelen?

U kunt ook meedoen via tablet of smartphone. Download hier de app met nog veel meer informatie over Turbo's:

RISICOWAARSCHUWING

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

In de editie-2022 van de Slimste Belegger zal met inachtneming van regelgeving die per 1 oktober 2021 van kracht is gegaan geen prijzenpakket ter beschikking worden gesteld. Het klassement zal wel als vanouds worden bijgehouden zodat u uw prestatie ten opzichte van andere spelers kan volgen.