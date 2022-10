It's the cycle, dummy, is het motto vandaag met Besi, Akzo en de rest

It's the economic cycle, dummy!

De AEX indicatie is -0,2% en dat valt misschien nog mee gelet op de rentes en ook binnenstromende Q3's. Met name Besi en AkzoNobel bevestigen dat de economie her en der water maakt, net als een reeks Amerikaanse fondsen gisteravond.

De Europese futures openen allemaal rond het nulpunt

De Amerikaanse ook, op de Nasdaq 100 mini na, die -0,4% doet

In Azië ligt China vlak, maar de rest noteert tot een procent lager. De Hang Seng doet echter -1,7%. Zo meer hierover, want het is niet best daar

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0.9% op 30,8

De dollar daalt 0,1% naar 0,9785. De yen staat op het laagste niveau sinds 1990

Goud staat 0,2% lager, olie stijgt +1,3% en crypto daalt een paar tienden

De rentes weer en jee - ze hebben hun koffie nog niet eens op - die gaan nu al Bokito, Tja, hoeveel ruimte hebben aandelen zolang de rentes blijven stijgen?



Mr. Market kan natuurlijk wel ieder moment beslissen dat het uit is met de pret en de prachtige correlatie aandelen en rentes zomaar opheffen. Vooralsnog gebeurt dit niet, zie hier eens te meer de AEX in oranje en onze tienjaars in paars.



We hebben trouwens geen klagen hier in Amsterdam. Zo staat bijvoorbeeld in Hong Kong de Hang Seng op het laagste niveau sinds... de Kredietcrisis.



First things first, Besi heeft Q3's met double digit dalingen van omzet en winst en het bedrijf denkt dat de omzet in Q4 15-25% daalt. De cyclus en marktomstandigheden dus, ofwel iedereen die dacht dat chippers niet meer cyclisch zijn, heeft huiswerk. Hier is het grimmige wedstrijdverslag, in hoeverre is dit ingeprijsd?

Onze analist Paul Weeteling chat mij dit en u mag straks een recensie van hem verwachten.

Resultaten Besi zijn keurig in het licht van het veel lagere omzetniveau. Orderintake is zeer zwak. Bodem cyclus lag duidelijk nog niet in Q3.

Met de update van RELX zijn we snel klaar: prima in orde, lichte outlookverhoging.



En of de cyclus bijt! AkzoNobel had al gewinstwaarschuwd, maar trekt nu bij de Q3's de outlook voor 2022 en 2023 in. Nogmaals, in hoeverre is dit ingeprijsd?

Misschien moet u goed op uw cyclicals gaan letten. Zelfs verbaas ik me dat met name übercyclical ArcelorMittal standhoudt. Het dure DSM en IMCD zijn wel aangeslagen.

Nedap meldt ook Q3's (hier), hannest met de bekende issues, maar handhaaft de outlook. Sligro is ook door met Q3's en geeft geen outlook af (hier) en tot slot rapporteert Cabka ook (hier).



Gisteravond ging Tesla nabeurs 6,3% onderuit (na in eerste instantie een stijging) op Q3's. Winst viel mee, omzet viel tegen en het bedrijf gaat uit van een recessie, waar het zelf geen last van denkt te hebben. Dit zijn kort de CNBC headlines, het ABM FN-Dow Jones verslag leest u hier.

Tesla reported $1.05 in adjusted EPS, ahead of expectations of 99 cents, on revenues of $21.45 billion, lighter than the $21.96 billion expected.

Net income (GAAP) reached $3.33 billion, more than double from a year ago, while automotive revenue rose 55% from the previous year’s quarter.

The company warned about a bottleneck in transportation capacity for delivering new cars in the final weeks of the quarter, and said it was “transitioning to a smoother delivery pace.”

Tesla earnings are out – here are the numbers https://t.co/1DBFtwYiMp — CNBC (@CNBC) October 19, 2022

Uit de conference call:

On Tesla’s third-quarter earnings call, CEO Elon Musk said the company is not cutting production “in any meaningful way, recession or not recession.”

“We’re very pedal to the metal come rain or shine,” Musk said.

Regarding Musk’s proposed $44 billion acquisition of Twitter, he said that the company “sort of languished for a long time but has incredible potential.”

Elon Musk says Tesla is 'pedal to the metal' even with potential recession looming https://t.co/kNNOJHiMs4 — CNBC (@CNBC) October 19, 2022

Deze Amerikanen hadden ook nog cijfers:

Alcoa -8,0%

IBM +2,9%

PPG -1,7%

Dan dit nog en er zijn vast wel onder ons die beter doen. Let wel, die pensioenfondsen zitten niet alleen in aandelen, maar vooral ook obligaties en u weet wat die meemaken dit jaar. Slechtste ooit zowat.

Hoe presteert u dit jaar?#ABP -16,6%#PFZW en #PME: meer dan 20% #PMT -28%



Tja, hoe zou dat nou komen? Ah, vandáár...



"Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van PFZW noemt de situatie op de financiële markten 'bijzonder slecht'." #AEX #pensioenfondsenhttps://t.co/tm4g0LGbAC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 20, 2022

Dit is Snap, dat wee keer eerder dit jaar gruwelijk nat ging op zwaar teleurstellende cijfers en outlook. Snapt u het plaatje nog?

En dan nog even dit

Het was zuinig gisteravond:

WATCH: U.S. stocks snapped a two-day streak of gains as weakness in shares of Abbott Laboratories and a rise in Treasury yields sapped momentum from the current earnings season and outweighed a surge in Netflix shares https://t.co/4Isp8orDCN pic.twitter.com/tDLYsb7X2i — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2022

Oh ja, het Fed Beige Book:

The Federal Reserve says the US economy grew “modestly” through early October but performances were mixed in different parts of the country, with activity slowing in a couple of places https://t.co/irTNxnQcIf — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2022

Verrassend?

IBM reported better-than-expected sales and affirmed its cash flow forecast in a sign that demand for software, mainframe computers and hybrid cloud services remain steady https://t.co/QH48Muthhb — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2022

Het grote wonder van de huidige slechte tijden? De krappe arbeidsmarkt.

In september waren 382 duizend mensen #werkloos; dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Na maanden van daling steeg het aantal WW-uitkeringen licht.https://t.co/DGm0BvRkPP pic.twitter.com/90d4mqehEF — CBS (@statistiekcbs) October 20, 2022

Geldt ook voor consumptie!

In augustus 2022 hebben #huishoudens 4,1 procent meer besteed, voor #prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in augustus 2021. Meer aan diensten, minder aan goederen.https://t.co/WL5H4sUIaH pic.twitter.com/DXwOsGpMmu — CBS (@statistiekcbs) October 20, 2022

Nu Unilever nog:

Nestle posted its strongest nine-month sales growth in 14 years. Similarly, Procter & Gamble beat estimates for quarterly sales and profit. Consumer companies are maintaining double-digit margins as people are forced to pay more for everyday products https://t.co/QJD9mYUlh6 pic.twitter.com/4fSJQq3Ox0 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2022

Het doet echt pijn?

China convened a series of emergency meetings over the past week with leading semiconductor companies, seeking to assess the damage from the Biden administration’s sweeping chip restrictions and pledging support for the critical sector https://t.co/wmTnIXQkry — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2022

Niet alleen in China, niet alkleen Besi, maar wereldwijd is het malaise op een Brabants plaatsje na?

The Biden administration’s trade restrictions on China are wreaking havoc with the chip-equipment industry, but a pair of company forecasts shows that the pain won’t be spread evenly https://t.co/nuIuJSzxrV — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2022

Het is overal slecht:

Goldman Sachs expects emerging market equities to see more earnings downgrades even as the region’s valuations have dropped and it leads the US in terms of cuts to profit estimates https://t.co/qDifWwlQoF — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2022

Wie hebben we hier?

WATCH: Amazon founder Jeff Bezos joined a growing list of business leaders who have cautioned people about the state of the American economy. Bezos tweeted 'the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches' pic.twitter.com/7XMpOUKhbG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.