Slotcall: 'De lange arm van ASML' houdt AEX op het droge

We mogen allemaal een bloementje en flesje naar Veldhoven sturen, want zonder - en hier komt ie - de lange arm van ASML was de AEX vandaag in het rood geëindigd.

Helaas is dit oude data, maar het zegt iets over het indexgewicht van ASML. Ik heb Euronext al vriendelijk gevraagd voor een update van de indexdata die u hier vindt.

Op het Damrak zijn de cijfers van ASML natuurlijk de grote publiekstrekker vandaag. Veldhoven doet het weer, vergeleken met de issues waar bijna alle chip bedrijven mee te maken hebben, kent de onderneming slechts rimpelingen. En het orderboek is on-steroids. Dit zijn de bevindingen van Paul Weeteling.

ASMI lift mee, maar het morgen cijferende Besi niet. Dat is gevoeliger voor de cyclus met haar exposure naar consumentenproducten, waarvoor haar machines vooral worden ingezet. Besi kent ook meer concurrentie dan ASMI en ASML en ziet daardoor misschien meer uitstel en afstel van orders. Morgen horen we het.

Er was vandaag nog een grote publiekstrekker op Beursplein 5 met cijfers. Just Eat Takeaway meldt minder ordergroei, maar wel winst. Wat is de kwaliteit daarvan? Peter Schutte duidt:

Wie voorbij deze cijfers naar de brede markt kijkt, ziet weer de bekende touwtrekwedstrijd rente versus aandelen dit jaar. Hier eens te meer de AEX versus onze tienjaarsrente. Beide trends haperen nu een beetje? Eens zien of de markt nu duidelijk richting kiest, maar dat hoeft natuurlijk niet. Zijwaartsen kan ook.

Misschien wel het mooiste plaatje dit najaar, onze gas future TTF zet vandaag weer een lagere intradogbodem op €108 neer.

In New York straalt Netflix +14% op abonneegroei, na nog enorme verliezen daarvan in H1. Dit is het langste plaatje van het fonds. Het ging vier keer eerder 70-80% door de draaideur naar buiten, zoals nu. Om 22:00m uur heeft Tesla nog cijfers.

De brede markt dan geklokt op het Amsterdamse slot, met Europa versus VS, als u het zo wilt zien. En het verschil zit 'm dan vooral in de stijgende dollar, of dalende euro. Olie bakt ze bruin en crypto beweegt weer met technologie mee, zoals het al langer als een gewone risicovolle asset handelt.

De rentes nog, de basispunten rollen u weer tegemoet. Of tegen u in, als u in aandelen belegt. Rentes en aandelen, het is het verhaal van 2022. Zeg maar of recessie en aandelen het verhaal van deze winter en misschien wel 2023 wordt.

ASML en Just Eat Takeaway hebben we al gehad, wat hebben wij vandaag nog meer voor u in het vat? Niels Koerts ergert zich aan de manier van rapporteren van deze Duitse broker. Geen slechte cijfers, zeker niet, maar wel slechter dan... Lees het maar even.

Peter Schutte tenslotte nog over de cijfers van dit knappe Belgische vastgoedfonds:

Hier zijn de adviezen van de banken van vandaag, met al de eerste Just Eat Takeaways en die ene downgrade van Basic-Fit. Klik op het plaatje voor de details.

Verder nog iets? Op het Damrak is het min of meer waarde tegen groei en cyclisch, als u even filtert voor cijferende ASML en Just Eat Takeaway. Dat staat in een paar dagen tijd 25% hoger, zo snel kan het gaan. Hoe meer risico, hoe meer rendement dus.

ASMI veert mee op ASML, Besi lijkt er dus van te schikken

Heineken moet terug op het winstwaarschuwende Royal Unibrew (-14%)

Unilever doet ogenschijnlijk niks op cijfers Nestlé (-0,5%) en P&G (+2,0%), die en de inflatie doorprijzen en toch nog groeien

De AEX-cyclicals doen wat minder vandaag, maar uitgerekend de meest cyclische stijgt: ArcelorMittal

Tencent sloot -4,1% vandaag en er is geen nieuws Prosus vandaag, dus waar deze zeperd nou vandaan komt...?

Geen nieuwe adviesverlagingen voor Philips, maar dan daal ik zelf wel, denkt de koers? Wat erg dit en die volumes willen maar niet exploderen, wat misschien op bodemvorming kan duiden

In de AMX en ASCX is het of hard vooruit, of hard achteruit rennen, maar per saldo doen veel harde bewegers niet veel:

Accsys herstelt verder, het blijft hoogstspeculatief hier

Vastgoed in het algemeen gaat nog wel vandaag, maar NSI alweer niet. FBI weet u wel

PostNL kan wel een uptick gebruiken

CM.com stond vandaag weer even onder een tientje

Air France-KLM gaat alweer hard en technisch is het nu vinger aan de knop?

Hier het hele bord nog, het blijft wild dit jaar.