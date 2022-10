Speculatief, maar hier daalt Besi wellicht zo hard op

Zelden zien we de koersen ASML en ASMI enerzijds en Besi anderzijds zo uiteen lopen. Schrik niet te veel van de percentages, het is de laatste tijd continu gooi- en smijtwerk met de koersen. Soms zelfs op géén nieuws. Waar keldert Besi nu echter op, terwijl ASML en ASMI feestelijk de al verder haperende AEX aanvoeren?

Er is vandaag geen nieuws van en over Besi, dat morgen zelf cijfers heeft. Maar de trigger is ogenschijnlijk die ASML-rapportage. Het is dus speculatief.

Groeivertraging

Wellicht zit het hem erin dat ASML inderdaad groeivertragingen door een tegenzittende cyclus in diverse chipsectoren bevestigt. We zagen natuurlijk al tal van bedrijven waarschuwen. En niet de minsten, tot Nvidia en AMD aan toe. Dat betekent investeringen uitstellen en misschien bestellingen op hold zetten of annuleren.

En dat doe je als bedrijf sneller bij Besi, dat meer concurrentie kent, dan bij ASMI en al helemaal ASML. Zie het orderboek van de Veldhovense chipmachinefabrikant maar.

Misschien dat dit de reden is dat de markt geld van tafel haalt bij het hypercyclische Besi. De vrees is wellicht dat de cijfers en outlook echt onder de teruggang in de sector lijden. Nogmaals, dit is een gedachte, een suggestie en het is speculatief.

Morgen cijfers

Dit zijn de verwachtingen voor morgen en dit jaar, maar het gaat morgen toch echt om de outlook voor Q4 en woorden van de CEO van Besi. Die durf ik wel Richard I'ts the cycle, dummy! Blickmann te noemen.



Dit plaatje is van gisteren en het cyclische karakter van Besi leest u zo aan die omzet- en winstverwachtingen af. Die zijn ook wel eens harder gedaald dan nu.

Het plaatje is sinds januari 2015, toen de ECB aankondigde te verruimen en we steeds hogere waarderingen voor aandelen en andere assets gingen hanteren.