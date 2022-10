De cijfers vallen mee. Nu de koersen nog

Weer hoger? Ja, de AEX indicatie is +0,7%, want zeker in de VS vallen de bedrijfsresultaten goed, met gisteravond Netflix zelfs +14,4%. ASML verslaat voorbeurs de verwachtingen en JET denkt voortaan winstgevend te zijn.

Europese futures openen 0,5% à 1,0% hoger

De Amerikaanse staan nu -0,1% lager

In Azië dalen China, Hong Kong en Taiwan ruim een procent en Korea een halfje

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,8% op 30,5

De dollar stijgt 0,2% naar 0,9834

Goud doet -0,4%, olie is wisselend (WTI -0,9% en Brent vlak) en crypto daalt ook een paar tienden

De rentes neigen toch weer hoger op opening. In principe is dit niet goed voor aandelen, maar die kregen gisteren ook gelijk en de rentes niet.



Eerst dit, want als het FT dit bericht en niet de Nederlandse pers, dan is het zeker serieus. Den Haag smijt met geld, maar begroot niet meer en dan kijkt de markt mee, zeg maar. En de ratingbureaus. In het VK zagen we inderdaad wat er kan gebeuren, als.

The Dutch central bank is calling on the country’s pension funds to consider boosting holdings of cash and other liquid assets to ensure that they can avoid the turmoil that has hit the UK.



Officials at the De Nederlandsche Bank have asked local retirement funds to check for signs of stress, recommending that they review liquidity rules and report on any need for fire sales of assets, people briefed on the matter told the Financial Times.

Dutch central bank urges pension funds to guard against UK-style crisis https://t.co/qMb1VIjZBm — FT Markets (@FTMarkets) October 19, 2022



ASML doet het weer met haar Q3's: verwachtingen verslagen, nieuw record orderboek, outlook omhoog en hogere marge. Hier leest u het uitgebreide verslag.







De lopende issues - supply chain, VS-China en cyclus - vallen mee volgens de CEO, het bedrijf stelt €1,37 kwartaaldividend voor en op 11 november volgt een update over de aandeelhouders-return plannen (dividend en aandeleninkoop) van het bedrijf:







Voor de liefhebbers zijn hier de basics, marge is ook nog hoger.



Valt het resultaat samen te vatten met: minder bestellingen, maar meer knaken? Just Eat Takeaway meldt een positieve, aangepast ebitda, ofwel winst over Q3 en denkt die volgens jaar ook weer te realiseren. En hernieuwde groei. Hier leest u het uitgebreide nieuwsbericht:



WDP heeft ook Q3-cijfers, ze zegt over een solide positionering in een volatiele macro-omgeving te beschikken (jaja) en handhaaft de outlook. CEO Chris Deen van ForFarmers verlaat vanwege ziekte toch het bedrijf, Nestlé verhoogt de outlook en gisteravond had Netflix eindelijk goed nieuws met die van haar:



En dat alles op 19 oktober, ofwel de eerste van een reeks black dagen deze maand. Vandaag is het Black Monday 1987. De AEX hield de schade nog beperkt, want de Dow Jones deed (wie kent de score niet uit het hoofd?) -22,6%. Zomaar, niemand weet waarom. De daling zette door en het duurde anderhalf jaar om te repareren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 Groene opening AEX voorzien

08:05 Britse producentenprijzen stijgen weer iets minder hard

07:49 Nestle verhoogt outlook 2022

07:35 ASML wil Wayne Allen benoemen

07:31 Just Eat Takeaway winstgevend in derde kwartaal

07:21 ASML overtreft eigen outlook ruim

07:20 CEO ForFarmers vertrekt

07:05 WDP ziet winst stijgen

06:49 Europese beurzen openen naar verwachting weer hoger

06:42 Beursagenda: macro-economisch

06:41 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:41 Beursagenda: buitenlandse fondsen

18 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

18 okt Wall Street sluit hoger

18 okt Netflix maakt verlies abonnees ruim goed

18 okt Olieprijs daalt verder in New York

18 okt Wall Street houdt winst vast

18 okt Europese beurzen sluiten hoger

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met veel cijfers, waaronder Nestlé, P&G en Tesla en anekdotisch materiaal over de stand van de Amerikaanse economie, ofwel het Fed Beige Book:

06:45 WDP - Cijfers derde kwartaal

07:00 ASML - Cijfers derde kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers derde kwartaal



07:00 Nestlé - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 American Airlines - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers derde kwartaal (VS)

18:00 Deutsche Börse - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 Alcoa - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)



08:00 Consumenten- en producentenprijzen - September (VK)

11:00 Inflatie - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

En dan nog even dit

Twee dagen stijgen op rij, het is weelde in 2022:

WATCH: U.S. stocks closed higher for a second straight day after solid quarterly results from Goldman Sachs and Lockheed Martin lessened worries of a weak earnings season https://t.co/6d5bmsa0sD pic.twitter.com/ivOeFoYyC8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2022

ECB op de rem, maar EU landen vol het fiscale orgel:

The European Central Bank should soon allow its almost 5 trillion-euro ($4.9 trillion) bond portfolio to start shrinking as the securities come due, augmenting existing efforts to combat inflation, according to Governing Council member Joachim Nagel https://t.co/Tsb8Asdbw3 pic.twitter.com/9DOZC9U6If — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2022

We Netflixen weer blijkbaar:

WATCH: Netflix said that it reversed customer losses and provided a slightly more bullish outlook than Wall Street expected https://t.co/pCmtMhnKfX $NFLX pic.twitter.com/lL2AagYkDv — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2022

Spectre? Doet aan Bond denken, James Bond:

WATCH: Rolls-Royce unveiled its first ever fully electric car, the Spectre, with first delivery to customers by the end of 2023. The company expects to end the production of its V12 engine and switch to a fully electric-only fleet by the end of the decade pic.twitter.com/oHZPTgw6kY — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2022

Is het genoeg?

Efforts to stockpile fuel mean Europe and Asia are approaching winter with healthy inventories as governments seek to counter shrinking supplies from Russia https://t.co/lbpLKY4TVb — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2022

Is het genoeg II?

LATEST: The Biden administration plans to release 15 million barrels from US emergency reserves, and may consider significantly more this winter https://t.co/YCmqfuRHqC — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2022

Verrassend?

NEW: A worldwide shortage has spawned a gray market for semiconductors, where chips that may be out-of-date or stolen can sell for vastly inflated prices https://t.co/wG503dLQXK — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2022

En de uitsmijter:

WATCH: Crypto has a new royal follower. Queen Maxima of the Netherlands has advocated for central bank digital currencies. That, and more stories making headlines in the world of cryptocurrencies pic.twitter.com/F33KTIcrLw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2022

Veel plezier en succes vandaag.