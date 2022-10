Amerikaanse financials brengen rust op Wall Street

quote: Housepartyy schreef op 19 oktober 2022 08:43: Ondertussen noteert de 3month een 8 basispunten onder de 10year treasury.



Inversion aanstaande waarvan Powell zei inversion 2y ten opzichte 10y is geen recessie predictor. Alleen bij inversion 3month ten opzichte van de 10y.



Benieuwd met welk verhaaltje ze nu komen...

Ondertussen noteert de 3month een 8 basispunten onder de 10year treasury.Inversion aanstaande waarvan Powell zei inversion 2y ten opzichte 10y is geen recessie predictor. Alleen bij inversion 3month ten opzichte van de 10y.Benieuwd met welk verhaaltje ze nu komen...

Het is volgens mij nog minder 3month staat nu op 3.82 en 10 years op 4.06.. En stijgende... nee ik verwacht niet dat deze rentes gaan dalen. Het lijkt erop dat de markt even heeel veel puts dit particulieren waardeloos maken en dan kan de markt weer rustig omlaag.Wel balen, te laat doorzien, verwachte een pull back.... Dus winst vorige week weer verdampt.. Ach ja schiet niet echt op zo.Vandaag in ochtend omhoog op euforie ASML en beetje JET.. Vele hoor ik dat banken in EU goedkoop zijn... Daar is een reden voor... In de US verdienen ze bakken met geld aangezien de rente daar hoog is dus nu groot voordeel. De stroppenpost worden wel gevuld. In de EU is de rente nog ongekend laag dus wel een kleine bate maar de stroppenpost moet veel harder in verhouding omhoog... De US staat er nu gewoon een stukk beter voor..Succes allen!